WNBA : Jonquel Jones propulse le Connecticut Sun vers la victoire sur Washington Mystics | Nouvelles de la NBA

Jonquel Jones a marqué 23 points et pris 16 rebonds à son retour d’une absence de cinq matchs de l’équipe nationale pour aider le Connecticut Sun en visite à vaincre les Washington Mystics 90-71 mardi soir.

Washington Mystics 71 – 90 Connecticut Soleil

















2:26



Faits saillants du match de saison régulière entre le Connecticut Sun et les Washington Mystics.



Jones, qui jouait pour la Bosnie-Herzégovine dans le championnat d’Europe de basket-ball féminin FIBA, n’avait pas joué pour le Sun depuis sa victoire du 5 juin contre le New York Liberty.

Jasmine Thomas avait 21 points sur un record en carrière de sept à trois points, Natisha Hiedeman en a marqué 15 et Brionna Jones a ajouté 14 points et neuf rebonds pour le Connecticut.

Joueuse de la semaine en titre de la Conférence Est, DeWanna Bonner a été limitée à seulement deux points sur un tir 1 sur 5, mais a totalisé huit rebonds et sept passes décisives pour le Sun.

Le Connecticut (11-5) a remporté son troisième match consécutif après son pire dérapage de trois matchs de la saison en l’absence de Jones.

















1:46



Découvrez les cinq meilleurs jeux de mardi soir en NBA.



Tina Charles a marqué un sommet de 26 points pour les Mystics. Ariel Atkins a récolté 19 points, l’ancienne attaquante du Sun Theresa Plaisance a contribué 10 points et sept rebonds et Leilani Mitchell a ajouté neuf points.

Shavonte Zellous était la seule réserve des Mystics à enregistrer un temps de jeu, marquant quatre points en près de 25 minutes.

Washington (7-9) a perdu un sommet de la saison trois fois de suite après avoir remporté cinq de ses six victoires.

Le Connecticut menait 49-33 à la mi-temps et a étendu son avance à 22 au début du quatrième quart-temps. Le cavalier de fondu de Hiedeman avec 1:20 restant a fait 90-64 pour donner au Sun un sommet de la saison en points.

New York Liberty 69 – 73 Atlanta Dream

















2:41



Faits saillants du match de saison régulière entre le New York Liberty et l’Atlanta Dream en WNBA.



Courtney Williams a récolté 18 points, cinq rebonds et quatre passes décisives lors de la victoire 73-69 de l’Atlanta Dream mardi soir à College Park, en Géorgie. Remarquablement, le New York Liberty n’a pas marqué dans les quatre dernières minutes du match.

Le Dream (6-9) a vengé sa défaite 101-78 à domicile contre le Liberty (8-9) samedi et a donc remporté la série de saison régulière avec deux victoires et une défaite.

Sami Whitcomb, qui a enregistré un sommet en carrière de 30 points samedi pour New York, a été limité à seulement 11 points. Betnijah Laney des Liberty a récolté 16 points sur 7 tirs sur 19 après en avoir marqué 28 samedi.

















2:05



Sami Whitcomb de New York Liberty a marqué un sommet en carrière de 30 points contre Atlanta Dream en WNBA, dont sept à trois points.



New York, qui a réussi 40 % de ses tirs depuis le terrain dans le match, a raté ses sept dernières tentatives lors de la finale de 4:02. Le Liberty a également enregistré deux de ses 18 revirements, ce qui a donné 22 points à Atlanta.

Atlanta n’a effectué que trois des 15 tirs sur le terrain au quatrième quart et n’a tiré que 35,5% du terrain au total, mais le Dream a terminé avec seulement neuf revirements et 17 passes décisives.

Crystal Bradford avait 14 points et sept rebonds pour le Dream, et Chennedy Carter et Cheyenne Parker avaient chacun 11 points.