WNBA : Breanna Stewart mène Seattle Storm contre Las Vegas Sparks, Brittney Griner bat les As en prolongation | Nouvelles de la NBA

Breanna Stewart a produit 27 points et 11 rebonds pour mener le Seattle Storm à une victoire de 71-62 sur les Los Angeles Sparks mercredi soir à Everett, dans l’État de Washington.

Los Angeles Sparks 62 – 71 Seattle Storm

















2:18



Faits saillants du match de saison régulière entre les LA Sparks et le Seattle Storm en WNBA



Stewart, qui a également réussi trois interceptions, a réussi 8 des 15 tirs au sol et a terminé 2 sur 5 à trois points. Elle a réussi 9 des 10 lancers francs.

Jewell Loyd a ajouté 18 points pour le Storm (15-4), qui a remporté son troisième match consécutif. Loyd, qui avait raté le match précédent de Los Angeles en raison d’une entorse à la cheville gauche, a réussi 5 des 13 tirs. Elle a également eu six rebonds, trois revirements et deux passes décisives.

Erica Wheeler a mené les Sparks (6-12) avec 22 points. Ce n’était pas suffisant puisque les Sparks ont perdu leur cinquième match consécutif.

Wheeler a effectué 8 des 13 tirs depuis le sol. Aucun autre joueur des Sparks n’a marqué à deux chiffres.

















0:56



Découvrez les trois meilleurs jeux de mercredi soir dans la WNBA



Seattle a mené jusqu’à 17 points au deuxième quart, mais les Sparks ont réduit leur déficit à un avec 2:04 à jouer au quatrième sur un cavalier d’Arella Guirantes.

Mais Stewart a marqué cinq points – deux paniers et un lancer franc – au cours des 36 secondes suivantes pour porter l’avance de Seattle à 66-60 avec 1:28 à jouer.

Puis, après un seau de Brittney Sykes de Los Angeles, Stewart a marqué trois points avec 62 secondes à jouer, mettant le match à l’écart.

Seattle a tenu Los Angeles à 26,7% des tirs, dont 1 contre 6 sur trois points, et a forcé six revirements.

Phoenix Mercury 99 – 90 As de Las Vegas (OT)

















2:23



Faits saillants du match de saison régulière entre le Phoenix Mercury et les Las Vegas Aces en WNBA



Brittney Griner a marqué 33 points, un record de la saison, et pris 10 rebonds alors que le Phoenix Mercury en visite a surmonté l’absence de Diana Taurasi pour battre les Las Vegas Aces 99-90 en prolongation.

Skylar Diggins-Smith en a ajouté 27 pour aider à mener le Mercury (8-9), qui a rebondi après une défaite de 31 points contre les Lynx du Minnesota dimanche dans laquelle Griner n’avait que six points.

Sophie Cunningham a commencé à la place de Taurasi, qui était une égratignure de dernière minute en raison d’une « douleur » non divulguée après avoir subi des échauffements d’avant-match, et elle a marqué 13 points.

A’ja Wilson a récolté 25 points et 12 rebonds, Chelsea Gray a ajouté 19 points, Liz Cambage en a marqué 16, Jackie Young en a eu 12 et Kelsey Plum 10 pour mener les As (14-5), qui avaient remporté quatre victoires consécutives.

Griner a fait un crochet et deux sauteurs et Diggins-Smith a ajouté un trois points alors que le Mercury a marqué les neuf premiers points de la prolongation. Les As n’ont pas marqué avant le tir à trois points de Gray avec 49,8 secondes à jouer dans la séance supplémentaire.

Le tir à trois points de Kia Nurse a donné au Mercury un avantage de 56-45 au troisième quart avant que les visiteurs ne soient glacés.

Les As ont marqué les 18 points suivants alors que Phoenix est resté sans but pendant plus de six minutes. Les deux lancers francs de Diggins-Smith ont mis fin à la sécheresse avec 5,4 secondes à faire dans le troisième, laissant Las Vegas avec une avance de 63-58.

Brianna Turner a effectué deux lancers francs qui ont ramené Phoenix à 69 ans au début du quatrième quart.

Le score était à égalité cinq fois de plus, la dernière à 84 après les deux lancers francs de Wilson à cinq secondes de la fin. Cambage a bloqué le tir de Griner au buzzer, envoyant le match en prolongation.

Ailes de Dallas 79 – 85 Lynx du Minnesota

















2:47



Faits saillants du match de saison régulière entre les Wings de Dallas et les Lynx du Minnesota en WNBA



Kayla McBride a marqué 25 points pour porter l’hôte du Minnesota Lynx à une victoire de 85-79 sur les Wings de Dallas à Minneapolis.

McBride a effectué 9 des 13 tirs du sol pour continuer son étirement torride. Elle a marqué 75 points au cours des trois derniers matchs.

Sylvia Fowles a récolté 15 points et 11 rebonds pour les Lynx (10-7), qui en ont remporté cinq de suite et 10 de leurs 13 derniers.

Napheesa Collier a été tenue sans but en première mi-temps avant de terminer avec 10 points. Layshia Clarendon, Damiris Dantas et Bridget Carleton ont également récolté 10 points alors que le Minnesota a battu Dallas pour la deuxième fois en trois rencontres cette saison.

Allisha Gray a marqué 13 points sur le banc et Satou Sabally a récolté 12 points et un sommet en carrière de sept passes décisives pour les Wings (9-11). Isabelle Harrison a récolté 12 points et Arike Ogunbowale en a ajouté 11.

Le revers de Harrison a réduit l’avance du Minnesota à 80-79 avant que Fowles ne réponde à l’autre extrémité pour reprendre un avantage de trois points avec 54,4 secondes à jouer.

Kayla Thornton de Dallas a raté une tentative de 3 points après un temps mort. McBride a effectué trois lancers francs pour sceller la victoire. Le Minnesota a marqué 14 des 18 premiers points du quatrième quart pour prendre une avance de 74-69. Carleton a drainé un pointeur à 3 points et un lay-up de conduite pour mettre en évidence cette poussée.