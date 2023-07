WNBA All-Star Game 2023: Team Stewart bat Team Wilson derrière les 31 points de Jewell Loyd

L’équipe Stewart a battu l’équipe Wilson 143-127 lors du match des étoiles de la WNBA 2023 samedi au Michelob Ultra Arena de Las Vegas. Voici ce que vous devez savoir :

Passé

Lors de la rédaction de leurs équipes All-Star, Wilson a sélectionné son coéquipier des Aces Chelsea Gray avec le choix n ° 1, tandis que Stewart a repêché la star de Phoenix Mercury Brittney Griner avec la sélection n ° 2. Wilson, en tant que meilleur finaliste du vote des fans, a reçu le premier choix au premier tour (partants). Stewart a fait la première sélection au deuxième tour (réserves).

Vendredi, la star de Liberty Sabrina Ionescu a établi le record du concours WNBA et NBA 3-Point avec 37 points au tour final. Elle a dépassé le garde des Warriors Stephen Curry et le garde des Pacers Tyrese Haliburton, qui ont tous deux récolté 31 points en un seul tour en 2021 et 2023, respectivement.

Les As All-Stars Kelsey Plum et Gray ont remporté le All-Star Skills Challenge.

Points forts

BRITTNEY GRINER ALL-STAR GAME DUNK ! Elle est la première joueuse à atteindre les deux chiffres au 2023 #WNBAAllStar jeu. 🎥 @WNBA pic.twitter.com/Pm5O06Gvsu – L’athlétisme (@TheAthletic) 16 juillet 2023

Lecture obligatoire

(Photo : Brian Babineau / NBAE via Getty Images)