WNBA ajoute CarMax comme partenaire Changemaker sur un accord pluriannuel: ce que cela signifie pour la ligue

La WNBA a ajouté CarMax comme l’un de ses Changemakers, un nouvel ajout au programme de partenariats intégral de la ligue. Voici ce que vous devez savoir :

L’accord ajoute la société en tant que partenaire principal de la ligue dans le cadre d’un accord pluriannuel. Le directeur de la croissance de la WNBA, Colie Edison, a refusé de divulguer les conditions financières de l’accord.

Le détaillant de voitures d’occasion deviendra un partenaire vedette pour les événements importants de la WNBA, comme le repêchage, la Coupe du commissaire et le All-Star Game.

La ligue a déjà eu une relation de travail avec CarMax, la société servant d’annonceur. Les stars de la WNBA Candace Parker et Sue Bird, ainsi que Steph Curry de la NBA, jouent également dans les publicités de CarMax.

CarMax devient le sixième Changemaker de la WNBA, rejoignant Nike, Deloitte, AT&T, Google et US Bank.

L’athlétismeL’analyse instantanée de :

Ce que cela signifie pour la WNBA

La WNBA demande à une autre entreprise de haut niveau de s’y engager alors que la ligue continue de se développer et de se concentrer sur de nouvelles sources de revenus avant sa 27e saison, qui commence vendredi.

« Ils voulaient continuer à travailler avec nous et nous avons vraiment adoré tout ce que nous avons fait avec eux jusqu’à présent », a déclaré Edison. L’athlétisme. « Carmax est l’un des premiers à mettre le logo WNBA en premier avant le logo NBA dans son logo. … Et ils viennent de s’engager envers la WNBA depuis le début.

La WNBA est actuellement en train d’essayer, comme l’a dit la commissaire Cathy Engelbert, de retravailler son modèle économique et d’en construire un nouveau. Cela signifie augmenter la valeur de ses franchises, augmenter ses frais de droits médias et obtenir des offres plus nombreuses et meilleures grâce à ses partenariats et parrainages. CarMax était déjà un partenaire commercial de la ligue et est maintenant plus investi.

« Ils ont une position ferme sur leur stratégie sportive féminine », a déclaré Edison. « Il était très important que nous alignions ce qu’ils font de manière holistique en ce qui concerne le sport féminin, aux besoins de la WNBA et de ses joueuses. »

Ce que la WNBA et CarMax retirent de l’accord

Le détaillant de voitures d’occasion verra son nom aligné sur les événements clés du calendrier WNBA, ainsi que sur les décalcomanies du tribunal, et il verra son nom éclaboussé sur une nouvelle initiative qui donnera aux fans une chance d’essayer le WNBA League Pass pour le premier 10 jours de la saison à venir (ces essais seront également disponibles à certaines parties plus tard dans la saison également).

La WNBA mettra également le partenariat dans le sens d’une plus grande sensibilisation de ses joueurs. Cela comprendra une session annuelle organisée entre la ligue, CarMax, des experts de l’industrie et des acteurs clés de la WNBA pour les aider à améliorer les capacités de marketing des médias et des médias sociaux, a déclaré Edison. Il y aura une série de contenu axée sur le récit des histoires inédites des joueurs de la ligue.

CarMax continuera également à diffuser ses publicités avec Parker, Bird et Curry.

« En tant que nouveau Changemaker de la WNBA, je suis ravi de voir la vision de CarMax prendre vie alors qu’ils continuent à élever des joueurs de tous horizons et à défendre les sports féminins », a déclaré Parker dans un communiqué.

(Photo : Mitchell Leff / Getty)