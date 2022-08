Wiz Khalifa s’excuse auprès de la communauté des DJ pour l’explosion virale

Wiz Khalifa s’assoit avec Dj Drama & Dj Envy pour s’excuser de son explosion virale à la discothèque Poppy de Los Angeles.

La semaine dernière, Wiz Khalifa était à Los Angeles dans la boîte de nuit populaire Poppy pour célébrer la sortie de son nouvel album Multivers. Nous savons tous que Wiz est le stoner décontracté qui aime s’amuser et que nous ne voyons jamais perdre son sang-froid, mais cette nuit-là, les choses ont mal tourné en un temps record. DJ Mike Danger et MC Tron étaient DJ la soirée et Wiz a perdu son sang-froid après avoir affirmé qu’ils ne jouaient pas de chansons de son nouveau projet et qu’ils avaient gâché son set. Wiz, devant la foule comble, a dit aux DJ qu’ils étaient nuls et leur a même demandé s’ils voulaient se battre avant de pousser l’un des hommes et de lui dire de quitter la scène.

Immédiatement après que la vidéo soit devenue virale, le contrecoup était sur le chemin. Kid Capri a été l’un des premiers à parler de l’incident sur Instagram.

“Quand je t’ai rencontré, tu étais un mec cool, mec”, a déclaré Capri. “C’est pourquoi je suis un peu surpris que vous manquiez de respect à ces DJs comme ça. Ces enfants sont de jeunes mecs, probablement, vous savez, effrayés et nerveux qu’ils jouent pour vous, heureux qu’ils jouent pour vous. [They’re] probablement pas aussi professionnel et pointu que vous, mais pour vous de vous tenir là et de leur manquer de respect comme ça, mec, c’était juste fou.

Wiz Khalifa s’assoit avec DJ Envy & DJ Drama, s’excuse auprès de la communauté des DJ pour l’explosion virale.

Alors que de nombreux DJ ont commencé à s’exprimer pour appeler au boycott du mouvement Wiz, Wiz a décidé de purifier l’air. Wiz s’est assis avec Dj Drama et Dj Envy pour une édition spéciale de The Breakfast Club pour parler de l’incident. Wiz est allé droit au but et s’est excusé et a admis qu’il était allé trop loin et avait contacté DJ Mike Danger. Mike et Wiz n’ont pas encore pu parler car les deux sont occupés, mais Wiz promet de réparer les choses. Vous pouvez regarder la vidéo complète de Wiz s’excusant et décomposer ce qui s’est passé ci-dessous.