Wiz Khalifa et Amber Rose assistent à la remise des diplômes de leur fils Sebastian : Photo – Hollywood Life

Parents fiers! Rappeur « noir et jaune » Wiz Khalifa35 ans, et son ex-femme, Rose Ambre39 ans, étaient des ex à l’amiable alors qu’ils s’occupaient de leur fils de 10 ans, Sébastiena obtenu son diplôme d’école primaire le 25 mai. « En route vers la 5e année », le fier père a légendé le message par Twitter. Pour la photo de groupe de famille, la bombe blonde a secoué une robe moulante à carreaux avec un design à col roulé. Amber a également associé l’ensemble à un sac à main en cuir noir et à des lunettes noires.

En route pour la 5ème. pic.twitter.com/3EXuhYB4PC – Wiz Khalifa (@wizkhalifa) 25 mai 2023

Wiz, pour sa part, a gardé son look décontracté, mais cool avec un sweat à capuche blanc et un pantalon noir. Il s’est assuré de lier le look avec des baskets Nike. Non seulement Wiz et Amber se sont présentés à l’événement pour célébrer Bash, mais la petite amie signalée de 35 ans Aimée Aguilar, était également représenté sur la photo. Le musicien et la personnalité de la télévision se sont mariés de 2013 jusqu’à leur divorce officiel en 2016. Ils ont accueilli leur fils préadolescent ensemble au cours de leur première année de mariage.

Peu de temps après que Wiz ait partagé la photo avec ses 36,5 millions d’abonnés, beaucoup d’entre eux ont profité des commentaires pour s’extasier sur leurs compétences de coparentalité. « Le temps passe vraiment vite Wiz & Amber ont toujours été des parents admirables », un fan écrittandis qu’une seconde ajoutée, « J’adore la façon dont vous êtes si beaux. » Pendant ce temps, un troisième fan n’a pas pu s’empêcher de noter à quelle vitesse Sebastian a grandi. « omg il a grandi si vite !!! félicitations !! », ont-ils plaisanté. Enfin, un quatrième fan a accepté et a noté qu’il se sentait « vieux » en raison de l’âge de Sebastian. « Omg je me sens si vieux félicitations, Bash !!! », ils tweeté.

Ce n’est pas la première fois cette année que les ex se réunissent, car ils ont récemment assisté aux Nickelodeon Kids’ Choice Awards en tant que famille de trois le 4 mars. -chemise avec un pantalon militaire et un collier à chaîne de diamants. Amber, pour sa part, a opté pour une chemise boutonnée violette entièrement à carreaux avec un short assorti. Bash a adorablement assorti la chemise de créateur de son père avec un sweat à capuche bleu Celine et un pantalon de survêtement multicolore.

Avant l’événement en mars, la maman et le papa adorés se sont réunis pour la fête du 10e anniversaire de Bash le 21 février. À l’époque, Amber s’est rendue sur Instagram pour partager une série de photos et de vidéos des festivités. « Ma douce petite citrouille a 10 ans aujourd’hui ! Pouvez-vous y croire ??? Joyeux anniversaire bébé!!! Maman t’aime tellement !!! #sebastiantaylorthomaz », a-t-elle légendé le clip avec Wiz et leur fils. En plus d’être une douce maman ours, la femme de 39 ans a récemment eu son dernier projet, College Hill: édition célébritépremière le 11 mai. Elle joue dans la série télé-réalité aux côtés d’autres vedettes, dont la chanteuse Ray J, J’aime New Yorkc’est Tiffany Pollardet plus.

