Witney Carson enceinte, dit-elle dans une annonce télévisée en direct : vidéo – Hollywood Life

Crédit d’image : Dan Steinberg/Invision/AP/Shutterstock

Witney Carson va avoir un bébé ! La Danser avec les étoiles pro, 29 ans, a fait l’annonce surprise lors de l’épisode du 14 novembre de la très populaire émission ABC. “Je suis tellement excitée d’annoncer enfin que Carson, Leo et moi-même attendons le bébé n ° 2”, a-t-elle déclaré lors de l’annonce en direct, sous les applaudissements des juges et du public. “Je suis tellement béni. C’était juste un très bon moment pour le partager. Et je peux enfin le partager, ce qui est super ! Witney a doucement touché son ventre alors qu’elle révélait avec enthousiasme la nouvelle à la télévision en direct. Vous pouvez voir un clip vidéo de la joyeuse annonce ICI.

L’annonce est intervenue alors que la beauté blonde se tenait à côté de son partenaire de danse pour cette saison Wayne Brady en tant qu’hôte Alphonse Ribeiro lui a donné l’occasion de partager ses nouvelles passionnantes. “Maintenant Witney, je sais que tu veux partager quelque chose avec ton Danser avec les étoiles famille, a déclaré Alfonso dans un clip vidéo, alors qu’un Witney rayonnait.

Witney et son amoureux du lycée Carson Mc Allister marié en 2016 à Salt Lake City, Utah. Ils ont accueilli leur premier enfant, fils Leo, en janvier 2021 après ce qu’elle a appelé un travail “vraiment dur” de 24 heures. Les fans de la danseuse se sont rendus sur Twitter pour exprimer leur joie, jaillissant de ses talents de danseuse à la lumière de l’actualité. “Witney est littéralement enceinte et continuait de danser et de chorégraphier des cercles autour de tant d’autres candidats. une icône votre honneur #DWTS », a écrit un utilisateur de Twitter.

“Lindsay, Jenna et Witney [sic] toutes enceintes en même temps !!!!!” en a écrit un autre, faisant référence aux coéquipiers de Witney Lindsay Arnold et Jenna Johnson, qui ont toutes deux annoncé des grossesses précédemment. “quelle belle bénédiction pour le danser avec les étoiles famille. » Un autre utilisateur de Twitter a qualifié les trois grossesses de « tellement emblématiques ».

Jenna et Val Chmerskovski ont annoncé qu’ils attendaient leur premier enfant, attendu en janvier 2023, en juillet. “Notre petit bébé a été créé avec beaucoup d’amour”, a-t-elle déclaré PERSONNES à l’époque. “Tout semble si magique et censé être.” Lindsay a annoncé sa grossesse avec son mari Samuel Cusick en octobre. “Bébé n ° 2 à venir en mai 2023”, a-t-elle écrit via Instagram le 24 octobre. Ils sont déjà parents d’une fille de 23 mois, Sage.