Without A Fight décroche un coup de grâce à York | Nouvelles de la course

Without A Fight de Simon et Ed Crisford a peut-être réservé son billet pour l’Australie avec un succès commercial dans la Silver Cup de John Smith à York.

Le hongre de cinq ans avait une chance de 10-11 pour l’épreuve du groupe trois, qui n’a attiré que trois coureurs avec John Leeper d’Ed Dunlop et Thunderous de Mark et Charlie Johnston les autres participants.

Sur un mile et six stades, c’est le coureur formé à Crisford qui l’a emporté, laissant derrière lui Thunderous et secouant John Leeper pour triompher par trois longueurs et demie sous Andrea Atzeni.

Maintenant pleinement prouvé lors du voyage après un succès antérieur à York sur le parcours et la distance, un voyage à Flemington pour la Melbourne Cup sera le grand objectif de la baie.

“C’est un enfant de cinq ans qui s’améliore, nous voulions l’essayer lors de ce voyage et nous l’avons fait il y a quelques semaines lorsqu’il a remporté la course Listed (Grand Cup Stakes) ici”, a déclaré Ed Crisford.

“Cela ouvre beaucoup de portes. Aujourd’hui, il n’y avait pas beaucoup de rythme, nous pensions que le cheval de Johnston allait aller de l’avant, mais il s’est vraiment bien installé aujourd’hui.

“Il a tout fait de la bonne façon, c’était une victoire directe.

“Je pense qu’à la fin de l’année, nous irons pour la Melbourne Cup et l’emmènerons en Australie, il fera une pause estivale, courra en septembre et ira probablement là-bas.

“C’est très excitant, avoir un cheval comme celui-ci dans l’écurie, c’est génial.”

Eilean Dubh de Karl Burke a poursuivi sa trajectoire ascendante en remportant le John Smith’s Racing Handicap à 4-1 sous Clifford Lee.

Le joueur de quatre ans est au milieu de sa première saison, Burke ayant déjà été formé en France et n’a fait que s’améliorer depuis son arrivée dans le Yorkshire.

Vainqueur sur le parcours et la distance sur le Knavesmire en mai, le poulain de Vadamos a ensuite été ramené à six stades lors de la poursuite du pot bonus des Sunday Series à Pontefract, une course dans laquelle il a terminé 11e.

De retour à son parcours optimal, il a de nouveau été vainqueur, remportant un succès d’une demi-longueur devant Blue For You de David O’Meara.

“C’est un cheval dur, il revient à chaque fois”, a déclaré Burke.

“La dernière fois que nous l’avons couru, nous recherchions le bonus de 100 000 £ sur la série du dimanche (pour le premier cheval à remporter trois courses de la série), c’est pourquoi nous l’avons couru sur six parce que c’était la dernière course à le courir.

“Je ne peux pas commenter ce qu’ils faisaient avec lui en France mais depuis qu’il est arrivé, il s’est juste amélioré physiquement et tout va bien pour lui. Il est tellement polyvalent avec le voyage et le terrain.

“Nous verrons ce que fera le handicapeur mardi, il est à Goodwood et j’imagine qu’il irait pour l’un des gros handicaps là-bas.”