Withings U-Scan est un laboratoire dans votre cuvette de toilette

Withings lance U-Scan, le premier laboratoire d’analyse d’urine mains libres à domicile. Vous pourriez appeler cela la technologie de diffusion en continu. Toutes mes excuses, mais c’est beaucoup à gérer début janvier.

Selon les propres mots de l’entreprise, l’appareil est un “laboratoire de santé miniaturisé qui se trouve de manière hygiénique dans n’importe quelle cuvette de toilette pour libérer la richesse des informations sur la santé dans l’urine quotidienne”. Bien que nous puissions contester l’idée que tout se trouve de manière hygiénique dans une cuvette de toilettes, cela signifie que vous êtes libéré du désordre et des tracas liés à la collecte et au test d’échantillons vous-même.

Le U-scan lui-même est un lecteur en forme de galet de 90 mm de diamètre, équipé d’une cartouche amovible qui contient un certain nombre de modules de test. Lorsqu’un capteur à l’intérieur de l’appareil détecte de l’urine dans l’entrée, une pompe déplace l’échantillon dans un circuit microfluidique pour analyse. Les résultats sont envoyés à l’application associée via Wi-Fi ou Bluetooth.

La cartouche et la batterie durent trois mois. Une fois qu’un échantillon d’urine a été collecté et analysé, il est éjecté, la cartouche tourne pour présenter une nouvelle capsule d’analyse et l’ensemble de l’appareil est nettoyé avec une chasse d’eau.

La technologie a mis quatre ans à se développer et impliquait 13 groupes de demandes de brevet.

Utilisation, prix et disponibilité

L’appareil et les premières cartouches grand public seront lancés en Europe au deuxième trimestre 2023. Il attend l’approbation de la FDA avant un lancement prévu aux États-Unis.

Comme on peut s’y attendre pour un petit laboratoire dans une cuvette de toilettes, son prix est élevé. Un kit de démarrage, contenant un appareil et une cartouche qui dure trois mois coûtera 499,95 €. Après cela, les utilisateurs peuvent opter pour un abonnement cartouche ou acheter des cartouches à l’unité directement auprès de Withings. Nous ne connaissons pas encore le prix d’une cartouche individuelle.

Il existe deux options de cartouches grand public disponibles pour le lancement, bien que d’autres soient prévues pour l’avenir. Le U-Scan Cycle Sync est destiné au suivi du cycle mensuel des femmes, et le U-Scan Nutri Balance analysera l’hydratation et la nutrition. Les deux enverront des données à une application d’accompagnement qui affichera des informations et des analyses de données.

Des deux, nous pensons que le Nutri Balance pourrait être plus difficile à vendre. Il fournira des informations sur l’équilibre hydrique et hydrique, l’équilibre protéique et végétal, les niveaux de cétone et les niveaux de vitamine C. C’est bien d’avoir – surtout pour les athlètes – mais ce n’est pas vraiment une information cruciale. Et cinq cents euros, c’est beaucoup pour une personne moyenne à débourser pour des informations dont elle n’a pas besoin.

Bien qu’il soit encore une niche, le U-Scan Cycle Sync pourrait être une véritable aubaine pour les femmes qui essaient de concevoir. En plus des lectures nutritionnelles, il surveillera les changements hormonaux pour tracer avec précision le cycle menstruel, prédire les heures d’ovulation, suivre les symptômes et permettre aux utilisateurs d’optimiser leur alimentation en fonction des niveaux d’hormones. S’il est aussi précis que le suggère Withings, il serait bien plus fiable que les sticks d’ovulation. Et, s’il pouvait remplacer d’autres outils de suivi de la fertilité coûteux, il serait beaucoup plus attrayant sur le plan financier.

Bien sûr, l’U-Scan implique la collecte de données extrêmement personnelles et Withings tient à déclarer qu’il suit le RGPD, qu’il décrit comme “la réglementation la plus exigeante en matière de confidentialité” et qu’il respecte les normes de sécurité les plus élevées dans le traitement et la transmission. de données personnelles.

Utilisation du marché médical

Parallèlement, la division business to business de la marque, Withings Health Solutions, développe le U-Scan pour les marchés médicaux. Jusqu’à présent, il s’est associé à l’hôpital européen Georges Pompidou de Paris, où il a été utilisé pour aider à planifier le traitement de suivi des patients souffrant de calculs rénaux. Une seconde collaboration avec l’Institut Curie, pour les patientes atteintes d’un cancer de l’ovaire et de la vessie, est également en cours.

La cartouche disponible pour les professionnels de la santé peut actuellement surveiller le pH, les cétones, la vitamine C, l’albumine, la créatinine et la gravité spécifique (la concentration de l’urine), mais les équipes de chimie de Withings peuvent travailler avec des médecins pour créer d’autres mesures. Il a un certain nombre d’applications potentielles, des essais cliniques à la surveillance à domicile – une fois qu’il a obtenu l’approbation réglementaire.

Il s’agit d’une nouvelle étape pour que Withings devienne une marque de technologie médicale holistique et un pont entre les patients et les professionnels de la santé, plutôt qu’un simple fabricant d’appareils de fitness à domicile. Sa balance intelligente Body Scan, lancée à cette époque l’année dernière, donne également des mesures ECG et les utilisateurs américains peuvent partager des lectures avec leurs médecins via le RPM (système de surveillance à distance des patients) de Withings.

Les questions soulevées par cette technologie sont légion. Mais la première pour nous est la suivante : si un client utilise votre salle de bain, risquez-vous de recevoir une notification contextuelle de son analyse d’urine ? Deuxièmement, comment font-ils la démonstration du U-Scan au CES ? Les journalistes se voient généralement proposer une expérience pratique, mais je ne veux pas imaginer quel pourrait être l’équivalent.

