Withings ScanWatch 2 prendra votre température 24h/24 et 7j/7

La Withings ScanWatch 2, à 350 $, affirme qu’elle peut surveiller en permanence votre température lorsqu’elle est au poignet, ce qu’aucun autre appareil portable que j’ai essayé ne peut faire. Il peut vous avertir si vous risquez de surchauffer ou vous donner des détails sur les zones de température pendant les entraînements.

Withings est surtout connu pour ses montres hybrides qui ressemblent davantage à une montre-bracelet traditionnelle mais qui mettent fortement l’accent sur la surveillance de la santé. Le suivi de la température cutanée est une fonctionnalité de l’Apple Watch, Montre Galaxie, Fitbit, Oura Ring et Whoop tracker depuis quelques années maintenant. Mais ils mesurent la température uniquement pendant votre sommeil.

Le ScanWatch 2 suit le jour et la nuit pour afficher les variations par rapport à votre température de référence. Il utilise une combinaison de capteurs pour surveiller en permanence la température : un capteur de flux thermique pour mesurer le transit d’énergie, un capteur de température qui mesure à la fois la température ambiante et la température cutanée, ainsi que les données du capteur de fréquence cardiaque et de l’accéléromètre.

Selon Withings, le suivi continu de la température peut optimiser les performances pendant les entraînements en étant capable de voir vos zones de température. Il donnera également des estimations du temps de récupération en fonction de votre température pendant une activité.

Surveillance de la température sur le ScanWatch 2. Withings

Le suivi de la température sur les montres intelligentes est sous le feu des projecteurs depuis le début de la pandémie. L’idée est que le fait de pouvoir observer les variations de votre température par rapport à votre température de référence pourrait indiquer l’apparition d’une maladie avant l’apparition des symptômes. Le suivi de la température peut également donner un meilleur aperçu des cycles menstruels.

Ma collègue de CNET, Lisa Eadiccico, a examiné le plus récent ScanWatch Horizon. Elle a découvert que la longue durée de vie de sa batterie lui donnait un avantage par rapport aux autres montres intelligentes en matière de suivi continu de la santé et du sommeil, car vous n’avez pas besoin de la recharger tous les jours. La nouvelle ScanWatch 2 offre la même autonomie de 30 jours qu’auparavant.

Comme les modèles ScanWatch précédents, le ScanWatch 2 dispose de deux capteurs approuvés par la FDA : l’oxygène sanguin et un électrocardiogramme avec détection de fibrillation auriculaire. Apple, Samsung et Fitbit n’ont obtenu que l’autorisation de la FDA pour leur ECG. Withings affirme également que la nouvelle gamme ScanWatch permettra de prédire les futurs cycles menstruels et d’offrir une meilleure détection automatique des entraînements pour plus de 40 types de sports.

Withings lance également une ScanWatch Light à 250 $ avec bon nombre des mêmes fonctionnalités que la ScanWatch 2, y compris un écran OLED monochrome, ainsi que des aiguilles physiques des heures et des minutes. Mais il manque le suivi de la température 24h/24 et 7j/7, la fibrillation auriculaire et l’ECG, les notifications de rythme cardiaque irrégulier et les niveaux d’oxygène dans le sang. Les deux montres sont disponibles à partir d’octobre, la ScanWatch 2 étant disponible dans les tailles 38 mm et 42 mm, tandis que la ScanWatch Light mesure 37 mm.