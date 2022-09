Withings lance les nouvelles balances intelligentes Body Comp et l’abonnement Health+

Withings a annoncé une toute nouvelle balance intelligente appelée Body Comp qui peut mesurer non seulement votre poids et votre graisse corporelle, mais aussi de nombreuses autres choses qui peuvent indiquer votre état de santé général.

À l’aide d’une combinaison de capteurs et d’algorithmes, le Body Comp peut vous indiquer votre poids, votre masse musculaire, votre masse grasse, votre pourcentage d’eau, votre masse osseuse, votre IMC et votre graisse viscérale.

Ce dernier est la graisse «cachée» autour des organes de votre ventre.

Il évaluera également votre santé cardiovasculaire et nerveuse, vous donnant une image plus complète de votre santé globale que de nombreux rivaux.

La lecture de l’âge vasculaire mesure la “rigidité” de vos artères et peut être un bon indicateur de la santé cardiaque. Étant donné que, selon l’OMS, les maladies cardiovasculaires sont la première cause de décès dans le monde, la capacité de détecter les problèmes à un stade précoce vous donne la possibilité de modifier votre régime alimentaire et votre programme d’exercice.

Habituellement, les artères vieillissent plus lentement que le reste du corps, mais le Body Comp vous dira – en moins de 30 secondes – si votre âge vasculaire est supérieur à votre âge réel.

Le Body Comp n’est cependant pas la seule balance Withings à mesurer l’âge vasculaire. Le Body Cardio, revu, le fait aussi.

L’autre caractéristique principale est Nerve Health. Ceci est généralement évalué dans un cadre clinique, mais avec le Body Comp, vous pouvez le faire à la maison. Il mesure l’activité des glandes sudoripares des pieds et vous donnera un score pour vous dire s’il y a une dégénérescence des petites fibres nerveuses.

Ensemble, ces mesures peuvent vous donner une idée du risque de maladies cardiovasculaires et métaboliques telles que les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et le diabète.

Le Body Comp coûte 209,95 $ / 199,95 £ – la balance la plus chère de la société à ce jour – et sera mis en vente le 4 octobre 2022. Vous pourrez l’acheter sur le site Web de Withings.

Withings Santé+

Ce prix est plus élevé que le Body Cardio, principalement parce que les acheteurs bénéficient également d’un accès de 12 mois au nouveau service d’abonnement Health+ de Withings.

Cela va au-delà des mesures et du suivi de base disponibles dans l’application Withings Health Mate et ajoute des informations qui vous aident à comprendre la signification des chiffres.

« La connaissance, c’est le pouvoir, et pour apporter des changements significatifs, les gens ont besoin d’une compréhension approfondie des données sur la santé, de leur importance et de la manière dont elles changent. Nous avons travaillé avec une équipe d’experts en changement de comportement, en fitness, en médecine et en nutrition pendant plus de 12 mois pour aider à interpréter les données leaders du marché des appareils Withings. Aujourd’hui, nous sommes ravis de dévoiler Health+ ainsi que Body Comp, le premier appareil à bénéficier de ses évaluations avancées de métriques de santé et de ses modules de construction d’habitudes sur 4 piliers clés : le sommeil, la nutrition, l’activité et la gestion du stress », a déclaré Mathieu Letombe, PDG de Withings. “Fournir des services est une étape stratégique importante pour Withings, et avec Body Comp et Health+, nous avons développé un produit groupé qui peut apporter une amélioration continue de la santé du corps.”

Health+ fonctionne sur la base qu’il vous motivera à faire des changements à long terme, mais pour en tirer le meilleur parti, vous devrez également enregistrer des informations supplémentaires telles que tous les aliments que vous mangez, votre humeur et votre sommeil (bien que cela peut être synchronisé à partir d’une variété de montres intelligentes et de trackers d’activité).

Withing

Il comprend des modules de « construction d’habitudes » qui durent six semaines et sont conçus pour vous motiver à atteindre vos objectifs de santé en observant vos progrès grâce aux différentes mesures de l’échelle Body Comp. Cela comprend des «missions» quotidiennes ainsi que des suggestions de recettes et des routines d’entraînement (avec vidéos).

Vous recevrez également des rapports hebdomadaires qui donnent une analyse détaillée de vos progrès et un rapport de mesure mensuel conçu pour être partagé avec votre médecin.

« Beaucoup de gens savent quoi faire pour améliorer leur santé. Mais il est difficile d’intégrer des comportements sains dans votre vie et de savoir s’ils améliorent réellement votre santé. Health+ aide les gens à comprendre l’impact de leurs comportements sur leur santé, avec des petites tâches quotidiennes qui les guident vers de meilleurs résultats à court, moyen et long terme », a déclaré le Dr Shikha Anand, Chief Medical Officer chez Withings.

“Alors que les changements dans la masse grasse / musculaire ou l’activité nerveuse peuvent prendre des mois à évoluer, d’autres mesures telles que le poids, la fréquence cardiaque au repos ou l’âge vasculaire peuvent changer en quelques semaines. Body Comp et Health+ montrent comment ces mesures s’améliorent avec des comportements sains, permettant aux gens de prendre en charge leur santé au quotidien.

Withings tient à souligner que le Body Comp n’est que le premier appareil à fonctionner avec Health +, et qu’il sera disponible pour être utilisé avec la prochaine station de santé Body Scan ainsi que, vraisemblablement, toutes les futures balances Withings et autres appareils de surveillance de la santé. dispositifs.

Health+ représente la première incursion de l’entreprise dans le monde des abonnements, et Withings a confirmé à Tech Advisor qu’il en coûterait 79,95 $ / 79,95 £ par an une fois l’accès initial de 12 mois terminé.

Vous pourrez utiliser les échelles si vous choisissez de ne pas continuer à vous abonner, mais vous perdrez les informations et les plans quotidiens/hebdomadaires.

Nous examinerons le service avec le Body Comp en temps voulu. En attendant, vous pouvez consulter nos recommandations sur les meilleures balances intelligentes disponibles à l’achat dès maintenant.