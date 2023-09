Withings lance les montres ScanWatch 2 et ScanWatch Light

Plus de trois ans après l’original, Withings a enfin sorti une suite à l’un de ses produits les plus appréciés : la ScanWatch.

Vous avez le choix entre deux modèles cette année, avec une ScanWatch 2 mise à jour rejointe par une ScanWatch Light plus abordable. Bien qu’ils partagent la même conception en acier inoxydable et en verre, vous bénéficiez de plusieurs fonctionnalités supplémentaires sur le modèle plus haut de gamme.

Le plus important est le suivi de la température corporelle 24h/24 et 7j/7, quelque chose que vous ne trouverez sur aucun autre produit Withings. Deux capteurs dédiés permettent une surveillance continue de jour comme de nuit, y compris pendant l’entraînement.

Selon Withings, le temps passé dans chaque « zone de température » peut ensuite être utilisé pour estimer le temps de récupération après un exercice. Vous pouvez également être averti lorsque votre température corporelle est supérieure ou inférieure à la normale, ce qui peut être le signe d’une maladie ou d’un autre problème de santé.

Plusieurs fonctionnalités sont exclusives à la ScanWatch 2 Withings

Heureusement, les autres mises à niveau par rapport à la ScanWatch de première génération sont disponibles sur les deux modèles. Vous pouvez désormais utiliser les montres pour le suivi du cycle et la variabilité de la fréquence cardiaque, ainsi que la reconnaissance automatique pour davantage d’entraînements – maintenant plus de 40. Continuer avec une classification 5ATM signifie qu’elle est adaptée à la natation.

Mais le ScanWatch Light ne détecte pas les ECG (il ne détecte donc pas la fibrillation auriculaire), les notifications de rythme cardiaque irrégulier et la surveillance de l’oxygène dans le sang. Tous les trois étaient présents sur la ScanWatch d’origine et disposent donc déjà de la certification CE en Europe et de l’approbation de la FDA aux États-Unis.

Cependant, toutes les autres fonctionnalités essentielles de santé et de remise en forme sont disponibles sur la ScanWatch 2 et la ScanWatch Light. Cela comprend des données détaillées sur l’activité et l’entraînement, un suivi détaillé du sommeil et un GPS intégré.

La nouvelle ScanWatch Light Withings

Withings affirme que vous pouvez obtenir jusqu’à 30 jours d’utilisation avec une seule charge avec l’une ou l’autre montre. Mais si l’on en croit notre expérience avec la ScanWatch originale, environ deux semaines est un chiffre plus réaliste. C’est encore bien mieux que la plupart des montres intelligentes, principalement en raison du fait que les écrans OLED axés sur les notifications ne mesurent que 0,63 pouces et sont en niveaux de gris.

La ScanWatch 2 (38 ou 42 mm) coûte 349,95 $/319,95 £, tandis que la ScanWatch Light (37 mm) est plus abordable à 249,95 $/229,95 £. Les deux sont disponibles en précommande dès maintenant sur le site Withings, avant d’être largement disponibles (y compris via des détaillants tiers) en octobre.