Withings annonce un laboratoire de santé miniaturisé pour l’analyse d’urine

Entreprise de technologie connectée Withings a annoncé le lancement de U-Scan, une plateforme d’évaluation de biomarqueurs qui peut être placée à l’intérieur d’une cuvette de toilettes pour surveiller la santé d’un individu à l’aide d’une analyse d’urine.

U-Scan est un lecteur avec des cartouches d’analyse interchangeables qui analyzes son urine pour les biomarqueurs spécifiques associés et envoie quotidiennement des informations à l’application Withings Health Mate.

L’appareil différencie les utilisateurs via sa fonction Stream ID, qui utilise des capteurs pour mesurer différentes variables afin d’identifier le flux d’urine d’un individu.

U-Scan sera lancé avec deux cartouches destinées aux consommateurs en Europe, U-Scan Cycle Sync et U-Scan Nutri Balance. La société a déclaré que Cycle Sync fournira un suivi des périodes, des prévisions de cycle et des fenêtres d’ovulation basées sur la détection des hormones ainsi que des informations sur l’hydratation et l’alimentation.

L’application U-Scan Nutri Balance se concentre sur les recommandations d’hydratation et de nutrition. Withings a déclaré qu’il analyse la gravité spécifique, le pH, la vitamine C et les niveaux de cétone.

Les deux sont actuellement en cours de développement aux États-Unis et seront disponibles après l’autorisation de la FDA. L’appareil sera disponible en Europe au deuxième trimestre de cette année, et Withings a déclaré que les futures cartouches médicales seront disponibles une fois qu’elles auront reçu le feu vert réglementaire.

Ja branche axée sur l’industrie de la santé de la plus grande entreprise de technologie de santé connectée, Withing Health Solutions, mettra également l’U-Scan à la disposition de ses partenaires à des fins de recherche.

“La capacité d’U-Scan à effectuer des analyses d’urine quotidiennes à domicile permettra à Withings de porter sa mission d’aider les consommateurs à utiliser pleinement les données urinaires à un tout autre niveau”, a déclaré le PDG de Withings, Mathieu Letombe, dans un communiqué. “C’est l’un des produits les plus excitants et les plus complexes que nous ayons jamais annoncés.”

APERÇU DU MARCHÉ

Withings a élargi son portefeuille au cours de l’année écoulée avec ses achats et ses partenariats axés sur la surveillance des soins de santé à distance.

En février, la société de technologie de la santé a acheté l’application de planification personnalisée de fitness et de repas basée à Berlin. 8fit.

L’acquisition est intervenue un mois après l’achat d’une société française de dispositifs médicaux Impeto Medical, qui propose un outil de suivi des neuropathies périphériques.

En mai, Withings a révélé un programme de surveillance à distance des patients baptisé Withings RPM, qui utilise les appareils connectés de l’entreprise, y compris les balances, les montres, les thermomètres et les brassards de tension artérielle, pour surveiller les paramètres des patients tels que la fréquence cardiaque, l’activité, la tension artérielle et les habitudes de sommeil.

Deux mois plus tard, la société a annoncé un partenariat avec une plateforme d’essais cliniques numériques Medable, qui utiliserait les appareils connectés de Withings pour des essais cliniques décentralisés.