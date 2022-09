Within vend l’application de lecture AR Wonderscope à Amari Learning

La société de réalité mixte Within a annoncé jeudi avoir vendu Wonderscopeson application de lecture en réalité augmentée pour les appareils Apple, à Amari Learning.

Wonderscope et la technologie d’Amari Learning écoutent les élèves lire à haute voix. Avec Wonderscope, la lecture à voix haute déverrouille les étapes d’une histoire immersive en réalité augmentée. Avec Amari, c’est un moyen pour sa technologie d’évaluer et d’aider à la maîtrise de la lecture.

Les conditions financières de l’acquisition n’ont pas été divulguées.

Wonderscope a été l’une des premières entreprises à s’attaquer à la narration en réalité augmentée, qui superpose des images numériques au-dessus du monde réel qui vous entoure. Sa société mère, Within, est la société de réalité mixte qui a accepté de vendre son Application de fitness VR, Supernatural, au propriétaire de Facebook Meta plus tôt cette année, seulement pour avoir le La Federal Trade Commission poursuit pour bloquer l’accord. La FTC a affirmé que l’acquisition était une mesure anticoncurrentielle dans le plan de Meta pour un “empire de réalité virtuelle”, qui, selon Meta, n’est pas crédible.

L’intelligence artificielle d’Amari Learning permet d’évaluer les compétences en lecture des élèves, de personnaliser le tutorat et de dépister le risque de dyslexie. Son logiciel est utilisé par près d’un million d’élèves dans plus de 5 000 écoles, a indiqué la société.

Le co-fondateur et PDG Chris Milk a qualifié Wonderscope de l’une des “réalisations les plus fières” de l’entreprise.

“Nous sommes ravis qu’Amira Learning canalise le potentiel de Wonderscope en l’intégrant à sa propre mission de faciliter l’apprentissage chez les enfants grâce à une technologie innovante”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Le PDG d’Amira Learning, Mark Angel, a déclaré que les histoires de RA de Wonderscope “s’intégreraient parfaitement dans le tutorat d’IA de pointe d’Amira Learning”, qui comprend déjà une écurie d’applications de lecture interactives. L’application Wonderscope et les six histoires sont actuellement accessibles gratuitement sur les appareils fonctionnant sous iOS 11 ou plus récent : iPhone 6S ou plus récent, iPad 2017 ou plus récent et iPad Pro.

Actuellement, Wonderscope est une application gratuite avec un mélange d’histoires AR gratuites et payantes disponibles.