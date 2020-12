Une semaine après le vandalisme qui a éclaté à l’usine Wistron de Narasapura dans le Karnataka, l’entreprise a reconnu son erreur et a présenté des excuses à ses employés pour le non-paiement de leurs salaires. La société a également destitué son vice-président indien Vincent Lee à la suite des violences.

« Il s’agit d’une nouvelle installation et nous reconnaissons que nous avons commis des erreurs lors de notre expansion. Certains des processus que nous avons mis en place pour gérer les agences de travail et les paiements doivent être renforcés et améliorés et nous prenons des mesures immédiates pour y remédier, y compris des mesures disciplinaires. », A déclaré Wistron Corporation, basée à Taiwan, dans un communiqué.

Pendant ce temps, Apple, pour qui Wistron a produit des pièces utilisées dans ses iPhones, a déclaré qu’il avait placé Wistron en probation et qu’ils ne recevraient aucune nouvelle entreprise d’Apple tant que des mesures correctives ne seraient pas prises.

Apple, qui menait une enquête parallèle sur l’incident de violence du 12 décembre, a déclaré: « Alors que les enquêtes sont en cours, nos conclusions préliminaires indiquent des violations de notre code de conduite des fournisseurs en ne mettant pas en œuvre les processus appropriés de gestion des heures de travail. Cela a entraîné des retards de paiement pour quelques ouvriers en octobre et novembre. «

D’autre part, Wistron a décidé de rappeler son vice-président, Vincent Lee, qui a négligé leurs opérations en Inde. « Nous supprimons le vice-président qui supervise nos activités en Inde. Nous améliorons également nos processus et restructurons nos équipes pour éviter que ces problèmes ne se reproduisent », a déclaré la société dans un communiqué.

Wistron a en outre déclaré qu’il lancerait bientôt un programme d’aide aux employés pour les travailleurs de l’installation et mettrait en place une ligne d’assistance téléphonique 24h / 24 en kannada, en télougou, en tamoul, en hindi et en anglais, où tous les travailleurs peuvent exprimer leurs préoccupations de manière anonyme.

Le 12 décembre, il a été allégué que certains des travailleurs contractuels de l’usine de fabrication de Wistron se sont déchaînés, endommageant l’équipement, les bureaux et les véhicules, causant des pertes de 25 à 28 crores roupies au fabricant sous contrat taïwanais et le forçant à fermer l’usine.

Le ministre en chef du Karnataka, BS Yediyurappa, avait exprimé à quel point même le Premier ministre Narendra Modi était préoccupé par les développements et que des mesures strictes seraient prises contre les coupables.

«Les entreprises étrangères sont très importantes pour nous. Ces choses n’auraient pas dû se produire et le Premier ministre est également très inquiet de cette évolution. problème, laissez-les continuer la production et d’autres choses, avait déclaré Yediyurappa aux médias.