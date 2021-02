Apple a annoncé qu’une série complète de mesures correctives avait été achevée dans l’usine de Wistron Corp à Narasapura dans le Karnataka. Les actions interviennent après que des questions aient été soulevées concernant les conditions dans lesquelles l’administration Wistron employait ses travailleurs dans l’usine, qui est l’un des sites désignés pour l’assemblage d’iPhones en Inde. En décembre 2020, les travailleurs de l’usine de Wistron Corp se sont lancés dans une frénésie de vandalisme sur des biens dans les locaux, sur la base desquels de nombreux écarts concernant les paiements versés par Wistron à ses employés ont été mis au jour.

Une déclaration partagée avec News18 par un porte-parole d’Apple indique: «Au cours des huit dernières semaines, des équipes d’Apple, ainsi que des auditeurs indépendants, ont travaillé avec Wistron pour s’assurer que les systèmes et processus nécessaires sont en place dans leur usine de Narasapura. Un ensemble complet de mesures correctives est maintenant terminé et Wistron a restructuré son équipe de recrutement et amélioré la formation et le soutien des travailleurs. »

«Alors que Wistron entame le processus d’embauche des membres de l’équipe et de redémarrage de ses opérations, tout le monde dans l’établissement suivra un nouveau programme de formation pour s’assurer qu’il comprend ses droits et comment il peut faire part de ses préoccupations. Les employés d’Apple et les auditeurs indépendants resteront sur place pour valider l’efficacité des nouveaux processus. Nous nous engageons à garantir que les travailleurs sont protégés et traités avec dignité et respect. Wistron reste en probation et nous suivrons de près leurs progrès », a ajouté le porte-parole.

Wistron, aux côtés de Foxconn et Pegatron, fait partie des fabricants désignés de l’iPhone – le portefeuille de smartphones d’Apple. Les fabricants ont profité des programmes spéciaux d’incitation liée à la production (PLI) lancés par le gouvernement indien et ont engagé d’importants investissements pour installer des installations en Inde. Cependant, les plans ont été brusquement interrompus pour Wistron en décembre 2020, lorsque des informations ont été signalées au sujet de son délit avec des employés, qui se sont retrouvés avec très peu d’explications et des déductions progressives sur les salaires qu’ils recevaient.