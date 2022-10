Wissam Ben Yedder Treble aide Monaco à battre Nantes ; Lorient vers Lille ; Lentille Ajouter à Lyon Misère

Même réduit à 10 hommes dimanche, Lorient a trouvé le moyen de battre Lille 2-1 et de poursuivre une montée inattendue dans le top 3 de Ligue 1.

Théo Le Bris, amené par l’entraîneur Régis Le Bris, son oncle, 20 minutes plus tôt, a inscrit son premier but en Ligue 1 avec quatre minutes à jouer pour offrir à Lorient une cinquième victoire consécutive.

« C’est de la folie, un premier but (professionnel). C’est incroyable, c’est juste de la fierté », a déclaré Théo Le Bris.

Lorient est resté à un point de Marseille, deuxième. Ils conservent un point d’avance sur Lens qui a battu Lyon 1-0.

“Même à 10 joueurs, je ne pensais pas que la partie était perdue, et même après l’égalisation on ne s’est pas effondré, on a su saisir la petite opportunité qu’ils nous laissaient de gagner”, a déclaré Régis.

Dans la bruine bretonne, l’équipe locale a pris les devants à la huitième minute lorsque le tir de Stéphane Diarra a ricoché autour de la bouche de but avant de rebondir dans les filets de l’arrière droit en visite Bafode Diakité.

Lorient a été réduit à 10 hommes à la 62e minute lorsque Dango Ouattara a frappé Adam Ounas et a écopé d’un deuxième carton jaune.

Le Bris a répondu en faisant venir son neveu Theo à la 67e minute.

Lille a égalisé 10 minutes plus tard. Ounas a coupé à l’intérieur et a trouvé Jonathan Bamba dans la surface de réparation. Il a pris à contre-pied la défense en passant à Jonathan David qui a marqué dans un filet vide.

Lille a continué à pousser vers l’avant mais a été rattrapé lorsque Theo Le Bris a renvoyé le vainqueur d’un tir entre la jambe du gardien.

“Lorient est une très bonne équipe, mais ils n’ont pas gagné le match, nous l’avons perdu”, a déclaré l’entraîneur lillois Paulo Fonseca.

Lens a conservé son début de saison invaincu alors que le penalty tardif de Florian Sotoca a assuré une courte victoire à domicile contre Lyon.

Lyon a perdu quatre matches de championnat d’affilée pour la première fois depuis 1991, faisant monter la pression sur l’entraîneur néerlandais Peter Bosz.

Monaco a remporté une quatrième victoire consécutive alors que le capitaine Wissam Ben Yedder a réussi un triplé lors d’une victoire 4-1 à domicile contre Nantes.

Breel Embolo est entré à bout portant à la deuxième minute et la superbe finition de Ben Yedder a rapidement doublé l’avance.

Ben Yedder a encore frappé à la demi-heure et a complété son triplé sur penalty en seconde période. Nantes en a retiré un grâce au but contre son camp de Caio Henrique alors que Monaco récupérait la cinquième place.

Toulouse a battu Montpellier 4-2 dans un match qui a été interrompu pendant 15 minutes en seconde période alors que la police a utilisé des gaz lacrymogènes à l’extérieur.

L’international anglais des moins de 21 ans Folarin Balogun a inscrit son sixième but de la saison pour Reims lors d’un match nul 2-2 à Troyes.

Le prêteur d’Arsenal a mis Reims en tête tôt mais Wilson Odobert, 17 ans, a égalisé peu après la mi-temps.

Junya Ito a redonné l’avantage à Reims mais l’international japonais a ensuite été expulsé pour un défi sauvage et Jackson Porozo a égalisé dans les arrêts de jeu.

Clermont a gagné 3-1 contre Ajaccio et Auxerre a fait match nul 1-1 avec Brest.

