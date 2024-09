« Wise Guy : David Chase et les Sopranos » examine le créateur de la série dramatique de HBO

Il y a à peine 25 ans, « Les Soprano » faisait ses débuts sur HBO, marquant le début de ce que certains appellent l’âge de platine de la télévision.

Le documentaire en deux parties d’Alex Gibney, « Wise Guy: David Chase and the Sopranos », qui sera diffusé samedi sur HBO, est, entre autres choses, une sorte de triple portrait du créateur Chase, de la star James Gandolfini et de leur création commune, le « consultant en gestion des déchets » du New Jersey, c’est-à-dire le mafieux Tony Soprano. Dans la mesure où l’on sait que « Les Sopranos », son intrigue et ses personnages sont des hypothèses, ce n’est pas un film pour les nouveaux venus. Mais il devrait plaire à tous ceux qui s’intéressent aux inspirations, aux décisions, aux révisions, à la sueur et au hasard qui ont permis de réaliser une série si acclamée par la critique que « Saturday Night Live » a parodié les critiques (« Les Sopranos remplaceront un jour l’oxygène comme la chose que nous respirons pour rester en vie »).

Ce qui a rendu Les Soprano si rare, voire unique, c’est la liberté dont elle bénéficiait. Ce n’était pas la première série dirigée par un créateur – « Ozzie & Harriet », écrite et réalisée par sa star Ozzie Nelson, l’avait précédée de 47 ans, et « The Larry Sanders Show », la première grande série de HBO, était une expression sans faille de la vision de Garry Shandling. Mais son énorme succès a sans aucun doute donné du pouvoir aux futurs showrunners et influencé les conversations dans les bureaux exécutifs. Il a ouvert la porte à des séries similaires qui n’auraient peut-être jamais été présentées ou approuvées autrement – ​​« Ozark », « Animal Kingdom », « Breaking Bad » – et a inspiré une rage pour les antihéros dont la télévision ne s’est pas encore remise.

Le casting de la saison 1 de « Les Soprano » de HBO. (Anthony Neste)

La série se distingue également par son côté personnel. Aucun fan des Soprano n’ignore que le cauchemar de la mère de Tony, Livia (Nancy Marchand), est basé sur celui de Chase. (« Je suis sûre que la créature que j’incarne est décédée ? », a déclaré Marchand.) La série s’inspire non seulement de la vie de Chase – les Soprano vivaient dans l’un des quartiers où Chase a grandi – mais demande également aux scénaristes d’explorer les parties les plus sombres et les plus étranges d’eux-mêmes et de leur passé. Robin Green admet en décrivant la salle des scénaristes : « On aurait pu nous prendre pour des racistes, des sexistes, etc. »

Les documentaires sur le making of, dont celui-ci est un exemple assez grandiose, sont toujours aussi attrayants : des cassettes d’audition, des films du tournage, des anecdotes amusantes, des photos et des séquences historiques. L’idée de Gibney d’interviewer Chase dans une réplique du cabinet du Dr Melfi de la série, en se mettant à la place du thérapeute, est peut-être un peu trop osée, mais pas inappropriée pour un sujet réticent, mais finalement très ouvert. « Je ne savais pas que cela allait parler de moi », dit Chase, et « sérieusement, je ne sais pas ce que c’est », et bientôt, « je parle trop ». D’autres commentateurs, dont les acteurs Lorraine Bracco, Michael Imperioli, Drea de Matteo, Steven Van Zandt et Edie Falco, ainsi que les dirigeants de HBO Chris Albrecht et Carolyn Strauss, décrivent un patron parfois difficile, bien que très admiré, de l’extérieur.

Nous avons également un aperçu du film d’étudiant de Chase à Stanford, « The Rise and Fall of Bug Manousas », dans lequel des gangsters vêtus des années 1940 arborent des cheveux longs et des moustaches des années 1970 – ce qui revient à dire qu’il s’agit bien d’un film d’étudiant des années 1970. « Nous pensions que nous faisions du Godard », raconte Chase. « Je ne sais pas ce que nous pensions que Godard faisait, mais nous ne le faisions pas. » Après avoir travaillé sur des films d’exploitation sous-jacents à Corman, il s’est dirigé vers la télévision, où, bien que couronné de succès – il a travaillé sur « The Rockford Files », « I’ll Fly Away » et « Northern Exposure » – il n’était pas satisfait : « Le problème, c’est que vous connaissiez les limites, mais vous les testiez toujours et vous échouiez toujours. »

Lorsque HBO a choisi Les Soprano, il raconte : « C’était comme si j’étais au milieu d’un océan terrible et que j’avais atterri sur une île déserte, une île magnifique aux couleurs de palmiers. Je me suis dit que j’avais la vie sauve. » Sur grand écran, les films qui plaçaient les gangsters, et plus particulièrement les gangsters italiens, au cœur de l’histoire n’étaient pas une nouveauté : « Le Parrain », « Les Affranchis » et « Casino » étaient tous sortis. Et Les Soprano, qui était au départ le scénario d’un long métrage, avait des ambitions cinématographiques.

Le pilote, dans lequel Tony, devenu dépressif après qu’une famille de canards vivant dans sa piscine s’est envolée, l’envoyant à contrecœur chez un thérapeute, m’a enthousiasmé. J’ai adoré l’idée qu’un méchant puisse apprendre quelque chose sur lui-même, que le genre de personnage habituellement décrit comme statique puisse se développer. Eh bien, je me suis trompé. Cela n’est jamais arrivé. (La thérapie, dit Chase, n’a pas fait de lui un homme meilleur, juste un meilleur gangster.)

1 2 1. Steven Van Zandt était parmi les nombreux membres du casting des « Sopranos » interviewés. (HBO) 2. Edie Falco dans « Wise Guy : David Chase et Les Soprano ». (HBO)

Comme la plupart d’entre nous l’avons connu sous le nom de Tony Soprano avant de rencontrer l’acteur, Gandolfini apparaît comme quelqu’un d’une gentillesse presque choquante. Une grande partie du deuxième épisode lui est consacrée, au prix à payer pour vivre à l’intérieur de Tony, ou de Tony vivant à l’intérieur de lui, et aux longues heures que le rôle exigeait. « Je suis arrivé avec un grand sourire aux lèvres et j’ai reçu un coup de poing en plein nez », raconte-t-il à un journaliste. Lorsqu’il a négocié un contrat d’un million de dollars par épisode avec HBO, il a donné des chèques de 30 000 dollars à ses camarades de casting – à l’exception de Falco, qui semble entendre cette histoire pour la première fois – mais a également accepté de se voir retirer 100 000 dollars pour chaque jour de travail manqué, dont il y en a eu plus d’un. Avant d’évaluer le tristement célèbre final, Gibney passe à la commémoration de Gandolfini – il est décédé en 2013 à 51 ans, six ans après la fin de la série – et à l’émouvant éloge funèbre de Chase.

Quelle que soit la qualité de la série, j’avais craqué pour Tony et son équipe quelque temps avant la fin – même si j’ai regardé la série jusqu’à la fin et le moment tristement célèbre où l’écran est devenu noir, alors que Tony regardait vers la porte du restaurant où il retrouvait sa famille – un moment que le directeur de la photographie Alik Sakharov appelle « une résolution de l’irrésolution ». Bien que Chase ait parfois indiqué qu’il s’agissait d’une scène de mort, ce n’est pas une question à laquelle lui, ou quiconque d’autre interviewé, se soucie de répondre ici. (Van Zandt a une réponse toute faite : « Ce qui s’est passé, c’est que le réalisateur a crié « coupez » et les acteurs sont rentrés chez eux. ») Même si Tony a mérité sa punition karmique, je reste heureux de rester dans cet espace ambigu.

L’exposition a été largement commentée pendant et après sa diffusion, et il y a probablement peu de choses ici qui n’aient été exprimées ailleurs. Mais il s’agit d’un film, et Gibney juxtapose à plusieurs reprises la vie des artistes avec des exemples tirés de l’exposition. Cela peut sembler un peu facile, comme c’est souvent le cas lorsque l’on analyse l’art en termes de vie, mais c’est aussi assez convaincant. L’analyse de l’exposition, par Chase et d’autres, est approfondie, parfois surprenante – la mise en scène du final a été influencée par « 2001, l’Odyssée de l’espace » – et parfois poétique. Vous n’avez peut-être pas saisi l’importance des paroles « Le film ne se termine jamais, il continue encore et encore et encore » de « Don’t Stop Believin’ » de Journey, qui se jouent pendant la dernière scène, mais qui illuminent cet écran noir abrupt.

« Vous ne continuerez peut-être pas », dit Chase, « mais l’univers continuera, le film continuera. »