Wise envisage de devenir public à Londres via une cotation directe

LONDRES — La société britannique de technologie financière Wise a déclaré jeudi qu’elle prévoyait d’être cotée à la Bourse de Londres par le biais d’une cotation directe.

Wise, anciennement connu sous le nom de TransferWise, a déclaré qu’il recherchait une cotation directe plutôt qu’un premier appel public à l’épargne car il n’a pas besoin de lever de nouveaux capitaux. Les cotations directes permettent aux sociétés d’entrer en bourse sans impliquer les preneurs fermes ni émettre de nouvelles actions.

La société a déclaré que ses débuts en bourse seraient la première cotation directe d’une société de technologie à Londres.

Fondé en 2010, Wise affirme avoir 10 millions de clients qui utilisent son service de transfert d’argent pour envoyer 5 milliards de livres sterling (7 milliards de dollars) chaque mois. La société est en concurrence avec des opérateurs historiques tels que Western Union et MoneyGram, ainsi qu’avec des entreprises parvenues comme Revolut et WorldRemit.

Les débuts de News of Wise marquent une grande victoire pour la Grande-Bretagne, qui espère convaincre davantage de grandes entreprises technologiques de s’inscrire à Londres plutôt qu’à New York. Le gouvernement envisage des propositions visant à assouplir les règles de cotation de Londres, facilitant ainsi l’émission d’actions à double catégorie, ce qui donne aux fondateurs et aux premiers bailleurs de fonds plus de contrôle.

« Nous prenons des mesures pour devenir une société ouverte d’une manière transparente et équitable », a déclaré jeudi aux journalistes Kristo Kaarmann, PDG et co-fondateur de Wise, lors d’une conférence téléphonique.

« Nous avons choisi une cotation directe parce que tout le monde a la même opportunité de posséder une partie de Wise, des grandes institutions aux clients. C’est moins cher qu’une introduction en bourse, ce qui nous aide à réduire les coûts et nous aide finalement dans notre mission de baisser les prix. »

Wise a été évalué pour la dernière fois en privé à 5 milliards de dollars lors d’une vente d’actions secondaires l’année dernière. Comme la société devient publique dans une cotation directe, il n’y aura pas de processus de tarification des actions, que les entreprises devraient normalement suivre avec une introduction en bourse. UNE Nouvelles du ciel Le rapport indique que la société recherche une valorisation allant jusqu’à 9 milliards de livres sterling dans sa cotation. Les dirigeants de l’entreprise ont déclaré que les prix seraient déterminés par le marché.

Wise opte pour une structure d’actions à deux classes sur le segment standard du principal marché de Londres. La société a déclaré qu’elle avait l’intention d’émettre deux classes d’actions, la classe A et la classe B. Les actions de la classe B donneraient droit aux détenteurs à neuf voix supplémentaires par action. Ils ne sont pas négociables, ne seront pas cotés et expireront au cinquième anniversaire de la cotation de Wise, a indiqué la société.

La structure signifie que Kaarmann aura droit à plus de droits de vote que les autres investisseurs, mais aucun actionnaire existant n’aura plus de la moitié des droits de vote du seul fait de détenir des actions de classe B. Les investisseurs ont soulevé des inquiétudes dans le passé concernant les problèmes de gouvernance dans les structures à double classe, mais Wise affirme que sa structure est juste et démocratique.

Wise a déclaré qu’il introduirait également un programme d’actionnaires clients appelé OwnWise, qui permettrait aux utilisateurs de détenir une participation dans l’entreprise. Les clients participant au programme auraient le droit de recevoir des actions gratuites d’une valeur maximale de 100 £ (140 $) après 12 mois. Ils recevront également d’autres avantages, tels que des invitations à des « journées de mission » bisannuelles.

« J’espère que Wise a ouvert une voie alternative aux marchés publics pour d’autres entreprises technologiques britanniques afin de garantir que nous ayons une scène technologique florissante pour les décennies à venir », a déclaré Stephen Kelly, président de l’organisme industriel Tech Nation.

« Le Royaume-Uni a besoin de plus d’affiches et de modèles pour inspirer la prochaine génération et il est bon de voir Wise vivre ses valeurs en rejoignant la famille des listes de Londres. »

Wise, qui est rentable depuis 2017, a déclaré avoir réalisé un bénéfice de 30,9 millions de livres sterling sur des revenus de 421 millions de livres sterling au cours de son exercice 2021. Les bénéfices ont plus que doublé par rapport à 15 millions de livres sterling l’année précédente, tandis que les revenus ont augmenté de 39 % par rapport à 302,6 millions de livres sterling.

Goldman Sachs, Morgan Stanley et Barclays agiront en tant que conseillers financiers principaux pour la cotation de Wise, avec Citi en tant que co-conseiller.