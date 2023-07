WisdomTree parie sur Bitcoin ETF malgré les rejets précédents

WisdomTree tente de lancer un fonds négocié en bourse bitcoin au comptant même si ses pairs ont échoué.

La société a déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis la semaine dernière, ce qui en fait sa deuxième demande d’ETF bitcoin après un premier rejet il y a deux ans.

Cependant, Jeremy Schwartz de WisdomTree pense que cette fois pourrait être différente.

« Nous avons réussi à lancer des produits en Europe », a déclaré cette semaine le directeur mondial des investissements de la société sur « ETF Edge » de CNBC. « Les régulateurs européens ont été plus amicaux, et ils ont pu se familiariser avec les mécanismes, les dépositaires [and] comment fonctionnent les marchés. »

La SEC a rejeté les demandes précédentes de WisdomTree en 2021 et 2022 sur la notion qu’elles étaient en bref pour protéger les investisseurs et l’intérêt public.

Schwartz espère que les modifications apportées au dossier mis à jour de l’entreprise satisferont les régulateurs.

« Certains des nouveaux dépôts ont ces accords de partage de données, de partage de surveillance, de nouvelles façons de le faire », a-t-il déclaré. « Maintenant, la question est: cela répondra-t-il à la préoccupation de la SEC concernant la manipulation du marché? Mais c’est l’une des choses que je pense que nous essayons tous de résoudre. »

Le dernier effort de lancement de WisdomTree intervient lors d’un appétit accru pour bitcoins . Vendredi soir, les prix avaient augmenté de près de 84 % jusqu’à présent cette année.

« Il m’est difficile de trop commenter tous les détails pendant que vous êtes dans ces [filing] périodes », a déclaré Schwartz lorsque l’hôte de « ETF Edge », Bob Pisani, lui a demandé pourquoi il pensait que la SEC approuverait l’ETF bitcoin spot cette fois. [will the SEC] avoir plus de confort que ce qui se faisait auparavant? Je pense que les accords de partage de données sont l’élément clé pour cela. »

Il semble que l’intérêt monte.

Selon un dépôt auprès de la SEC cette semaine, Fidelity Investments tente également de lancer un ETF bitcoin au comptant malgré ses échecs antérieurs. Il rejoint WisdomTree, BlackRock, VanEck et Invesco.