Wisdom, le plus vieil oiseau connu du monde, a de nouveau été repéré dans l’atoll de Midway

Le US Fish and Wildlife Service (USFWS) a rapporté jeudi que Wisdom, le plus vieil oiseau survivant au monde, est retourné sur son site de nidification dans le Midway Atoll National Wildlife Refuge. Les autorités de la faune ont affirmé sur Twitter que l’albatros de Laysan avait au moins 71 ans. L’énorme oiseau de mer, qui a été vu pour la dernière fois lors de Thanks Giving, s’est présenté à plusieurs reprises au même lieu de nidification dans le Pacifique Nord pendant des décennies.

Wisdom, le plus vieil oiseau sauvage connu au monde, est récemment revenu sur l’atoll de Midway ! Le bien-aimé albatros de Laysan, ou mōlī, a au moins 71 ans. Les biologistes ont identifié et bagué Wisdom pour la première fois en 1956 après qu’elle ait pondu un œuf, et les grands oiseaux de mer ne se reproduisent pas avant l’âge de 5 ans. pic.twitter.com/PAWgzFaqv6 – USFWS Pacifique (@USFWSPacific) 8 décembre 2022

L’USFWS a pris son compte Twitter et a informé le retour de l’oiseau avec un tweet qui disait : « Wisdom, le plus vieil oiseau sauvage connu au monde, est récemment revenu sur l’atoll de Midway ! Le bien-aimé albatros de Laysan, ou moli, a au moins 71 ans. Les biologistes ont identifié et bagué Wisdom pour la première fois en 1956 après qu’elle ait pondu un œuf, et les grands oiseaux de mer ne se reproduisent pas avant l’âge de 5 ans.”

L’agence a déclaré dans un tweet ultérieur que les biologistes avaient observé la sagesse pour la première fois en 1956 après la ponte d’un œuf. L’oiseau a pondu entre 50 et 60 œufs tout au long de sa vie et a élevé une trentaine de poussins. Elle est également devenue grand-mère l’année dernière, selon Huffpost, après que des scientifiques ont découvert que l’un de ses descendants avait un poussin à lui. L’USFWS a rapporté que le compagnon fiable de Wisdom, Akeakamai, n’a pas été repéré au refuge faunique cette saison. Wisdom avait au moins 70 ans lorsque son dernier poussin a éclos au début de 2021.

Lorsque la nouvelle du retour de Wisdom cette année a éclaté sur Twitter, les gens se sont réjouis et l’ont félicitée pour sa ténacité. Un utilisateur a commenté: “Cela a fait ma journée !!! Je suis l’histoire de Wisdom depuis quelques années maintenant !!! Merci!! J’ai vu mon premier Albatros de mes propres yeux en août à Bird Island, au sud de Puerto Penasco, MX Golfe de Californie. Je me suis senti tellement chanceux d’en voir un !

Cela a fait ma journée !!! Je suis l’histoire de Wisdom depuis quelques années maintenant !!! Merci!! ❤️ J’ai vu mon premier Albatros de mes propres yeux en août à Bird Island, au sud de Puerto Penasco, MX Golfe de Californie. J’ai eu tellement de chance d’en voir un ! — Alexia Ferranti (@AlexiaFerranti) 11 décembre 2022

Un autre utilisateur a écrit : « Les albatros sont géniaux. Les plus grands oiseaux volants modernes ! Regardez-les à côté des gens, ils ont la taille d’un bambin !

Les albatros sont géniaux. Les plus grands oiseaux volants modernes ! Regardez-les à côté des gens, ils ont la taille d’un tout-petit ! — Web Flotsam (@WFlotsam) 9 décembre 2022

L’écologiste des oiseaux de mer Richard Phillips a déclaré au New York Times l’année dernière que bien que les albatros soient connus pour vivre très longtemps, l’âge de Wisdom est inhabituellement élevé par rapport aux autres oiseaux.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici