Duke’s Mayo Bowl: Wake Forest (4-4) vs Wisconsin (3-3), mercredi à midi HNE (ESPN).

Ligne: Wisconsin par 7 1/2.

Record de la série: première rencontre.

CE QUI EST EN JEU?

Les deux équipes arrivent avec des records de .500 et chercheront à terminer leur saison avec un record de victoires et à continuer sur leur lancée à l’année prochaine.

MATCHUP CLÉ

Wisconsin RB Jalen Berger contre, la défense contre la course de Wake Forest: On s’attend à ce que le demi-offensif de première année soit de retour dans la formation de départ après avoir raté les deux derniers matchs. Berger est répertorié comme les équipes n ° 1 de retour sur la carte de profondeur. Il fait face à une équipe de Wake Forest qui permet une moyenne de 191 verges au sol par match et 4,8 verges par course.

JOUEURS À SURVEILLER

Wake Forest: Le quart-arrière Sam Hartman n’est pas tape-à-l’œil mais il a été efficace cette saison en complétant 58,1% de ses passes pour 1906 verges avec 10 touchés et une seule interception.

Wisconsin: L’ailier serré Jake Ferguson a été une grande arme dans le jeu de passes avec 29 attrapés pour 284 verges et quatre touchés. Hell face à une défense de Wake Forest qui a accordé 45 points à NC State et 59 à la Caroline du Nord.

FAITS ET CHIFFRES

Il s’agit de la cinquième apparition consécutive dans le bol des Demon Deacons sous l’entraîneur Dave Clawson et leur 15e au total. Wake Forest a une fiche de 9-5 dans les jeux de bol. … Il s’agit de la 19e apparition consécutive du jeu de bol des Badgers, qui est la troisième plus longue séquence du pays. … Le Wisconsin a une fiche de 4-1 dans les matchs de bowling sous l’entraîneur Paul Chryst, et cherche à venger une défaite de 28-27 dans le Rose Bowl contre l’Oregon l’an dernier. … Wake Forest est un différentiel de chiffre d’affaires de plus-13. … Après que le receveur large Sage Surratt se soit retiré avant la saison pour se préparer au repêchage de la NFL, Jaquarii Roberson est intervenu et a capté 54 passes pour 795 verges et cinq touchés en huit matchs.

___

Plus de football universitaire AP: https://apnews.com/Collegefootball et https://twitter.com/AP_Top25