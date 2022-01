Wisconsin Home avec quatre toilettes dans une salle de bain est en vente pour Rs 3,36 Crore

Combien de toilettes avez-vous vu dans une seule salle de bain jusqu’à présent ? La plupart d’entre vous en diront un, mais ce n’est pas le cas d’une maison rare dans le Wisconsin, aux États-Unis. La maison est unique à tous points de vue – elle dispose de quatre toilettes dans une seule salle de bain. Et ils ne sont même pas séparés par un mur ou un rideau ou une quelconque barrière, ils sont juste placés l’un à côté de l’autre. Ces quatre toilettes ont des lavabos séparés sur les murs opposés, suspendus en séquence. Mais tout cela se trouve dans une seule salle de bain de la maison. Les autres salles de bains ont chacune un WC. La maison, qui est située à South Milwaukee, Wisconsin, est maintenant en vente pour 450 000 $ (environ Rs 3,36 crore), selon Mahler Sotheby’s International Realty. Il a six chambres, deux salles de bain complètes, une salle d’eau avec un grand porche attaché au salon.

La maison a été construite en 1851 par la famille Fowle mais elle n’avait pas quatre toilettes dans une salle de bain à cette époque. Les toilettes ont été ajoutées par les Girl Scouts, qui ont reçu la maison des propriétaires en don quelque part entre 1920 ou 1930, l’agent immobilier partagé Jane Dichristopher de Mahler Sotheby’s International Realty à la chaîne d’information WTRF.

Un document rendu public pour l’inscription de la maison par Mahler Sotheby’s International Realty déclare : « Cette majestueuse maison de Milwaukee a été la première jamais construite sur Hawthorne Ave. par la famille Fowle en 1851. La maison est riche d’histoire et de charme qui a été maintenu partout même si des touches modernes ont été ajoutées… Les chambres spacieuses sont réchauffées par des planchers de bois franc et des plafonds avec poutres apparentes et les espaces de vie s’étendent sur le grand porche grillagé et le patio couvert en dessous.

Avant de mettre la maison en vente, son extérieur et ses intérieurs ont été un peu rénovés. Par exemple, les salles de bains et les cuisines ont été restaurées et ont reçu une nouvelle touche en utilisant la plomberie, les luminaires et en ajoutant des appareils.

Ce n’est pas ça. À l’arrière de la maison, il y a aussi un appartement complet disponible pour une suite parentale ou une location séparée.

Alors, que pensez-vous de cette maison unique ?

