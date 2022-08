Wisconsin AG à AP: un travailleur électoral menace d’être poursuivi

MADISON, Wis. (AP) – Le procureur général du Wisconsin, Josh Kaul, s’est engagé à poursuivre de manière agressive quiconque attaque ou harcèle les travailleurs électoraux dans l’État clé du swing cet automne et a proclamé sa foi dans le système électoral de l’État alors que les greffiers signalent des inquiétudes croissantes concernant les menaces potentielles dues à désinformation sur les élections.

Dans une large interview accordée à l’Associated Press cette semaine, Kaul a également vanté son travail de défense des résultats des élections de 2020 contre une foule de contestations judiciaires qui ont accompagné les mensonges du président Donald Trump sur la fraude électorale généralisée.

Kaul, un démocrate en quête de réélection en novembre contre le procureur du comté de Fond du Lac, Eric Toney, a déclaré que la confiance du public dans « la réalité de nos élections » est importante.

“Nous avons la plus grande démocratie du monde aux États-Unis et c’est quelque chose dont nous devrions être fiers”, a déclaré Kaul à l’AP mercredi. “Nous avons fait tester ce système à maintes reprises dans le Wisconsin par le biais d’audits, de recomptages et d’examens et ils montrent systématiquement que notre système fonctionne et que les résultats reflètent la volonté des électeurs.”

Certains des partisans de Trump se sont déchaînés en refusant d’accepter sa perte face à Joe Biden. Le Brennan Center for Justice, un institut de droit et de politique publique à but non lucratif, a révélé dans un sondage de mars qu’un fonctionnaire électoral sur six avait été menacé en raison de son travail, et plus des trois quarts ont déclaré qu’ils estimaient que les menaces avaient augmenté ces dernières années.

Dans le Wisconsin, plusieurs greffiers ont cité la méfiance et l’hostilité envers les travailleurs électoraux comme inquiétudes avant les élections de novembre. Lors d’un rassemblement de l’Association nationale des directeurs des élections des États en juillet, les responsables électoraux et les bureaucrates réunis à Madison ont fait part de leurs inquiétudes quant au fait que la loi fédérale pourrait ne pas être à jour avec les menaces auxquelles ils sont confrontés depuis 2020.

Kaul a déclaré qu’il prévoyait une campagne de relations publiques informant les gens qu’il est illégal d’intimider, de menacer ou d’agresser des travailleurs électoraux et leur indiquant comment ils peuvent signaler rapidement les incidents. Il a déclaré que le ministère de la Justice travaillait avec la Commission électorale du Wisconsin pour se tenir au courant de tout cas potentiel.

“Ce que les gens doivent savoir, c’est qu’intimider les responsables électoraux est un crime et quelque chose que nous prenons très au sérieux”, a déclaré Kaul. « Continuer à faire passer ce message est un moyen proactif de dissuader les gens de s’engager dans cette activité. Et s’ils le font, nous les tiendrons responsables.

Kaul a également demandé si Toney défendrait les résultats des élections de 2024 devant les tribunaux si Trump se présentait à nouveau et perdait le Wisconsin. Il a noté que Toney avait obtenu le soutien de l’ancien juge de la Cour suprême de l’État Michael Gableman, qui a demandé que la victoire de Biden soit décertifiée dans le cadre d’une enquête sur les résultats 2020 du Wisconsin. L’enquête n’a trouvé aucune preuve de fraude électorale.

“S’il devait adopter ce genre d’approche, cela créerait le chaos”, a déclaré Kaul. « Je suis fier d’avoir défendu la volonté des électeurs et notre système de gouvernement. D’après ce que nous avons vu de (Toney), il n’a pas montré ce type d’engagement.

Toney a rejeté l’attaque de Kaul.

Il a déclaré à AP qu’il pensait que Biden avait remporté la présidence, mais a déclaré que les lois de l’État avaient été enfreintes lors des élections. Il a porté plainte en février contre cinq électeurs qui auraient utilisé des adresses incorrectes et a appelé à la destitution de cinq commissaires électoraux d’État qui ont voté pour empêcher les assistants électoraux spéciaux d’entrer dans les maisons de retraite au début de la pandémie de COVID-19.

Toney a promis d’examiner toute allégation de fraude électorale et de poursuivre “parce que c’est le travail des procureurs de district et du procureur général de faire respecter l’état de droit”.

Autres questions clés abordées par Kaul dans son interview AP :

– Avortement. Kaul a intenté une action en justice cet été pour faire annuler l’interdiction de l’avortement imposée par le Wisconsin en 1849, arguant en partie qu’elle est si ancienne qu’elle n’est plus valide. Kaul a déclaré que si cette action en justice échoue, il pourrait intenter d’autres poursuites fondées sur d’autres théories juridiques telles que l’égalité de protection et le droit fondamental à la liberté. Il a également maintenu son engagement de ne pas utiliser les ressources du ministère de la Justice de l’État pour faire appliquer l’interdiction et a promis de faire pression sur les législateurs pour abroger l’interdiction.

– Pollution. Kaul a poursuivi 18 entreprises en juillet dans le but de les tenir responsables de la pollution des eaux de l’État avec un groupe de produits chimiques connus sous le nom de PFAS, une abréviation pour les substances perfluoroalkyles et polyfluoroalkyles. Il a promis de mener cette affaire jusqu’à sa conclusion.

-Le contrôle des armes. Kaul, comme le gouverneur démocrate Tony Evers, a plaidé pour une vérification universelle des antécédents et une loi sur le drapeau rouge qui permettrait aux membres de la famille et à la police de demander aux juges de saisir les armes à feu des personnes susceptibles de constituer une menace. Les dirigeants républicains ont même refusé de débattre de ces propositions. Kaul a déclaré qu’il prévoyait de continuer à pousser.

___

L’écrivain de l’Associated Press, Harm Venhuizen, a contribué à ce rapport. Venhuizen est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez Venhuizen sur Twitter.

Todd Richmond, l’Associated Press