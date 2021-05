Wirko est le choix de Vase pour Charlie Appleby | Actualités des courses

Wirko de Charlie Appleby mettra ses références Derby en jeu dans le vase Chester.

Le poulain Kingman s’est réservé un ticket d’or pour la Classique en remportant le Blue Riband Trial à Epsom la dernière fois.

Il est le coureur choisi par Appleby mercredi – avec ses camarades de calibre Adayar et Yibir, deuxième et troisième du Trial Classic de Sandown, tous deux encore possibles pour les Dee Stakes plus tard dans la semaine.

Aidan O’Brien en a déclaré trois dans le champ de huit Vase.

Sir Lamorak regarde sa première chaîne, basée sur les récentes victoires à Dundalk et Leopardstown. Sandhurst, sixième du Craven, et San Martino représenteront également Ballydoyle.

Fraîchement sorti de son succès aux 1000 Guinées, Frankie Dettori est à la poursuite de plus de gloire dans les grandes courses sur Law Of The Sea pour John et Thady Gosden. Le poulain Golden Horn a été très impressionnant la dernière fois.

Youth Spirit d’Andrew Balding et Fancy Man de Richard Hannon, quatrième et cinquième des Feilden Stakes à leur retour, s’affrontent à nouveau – tandis qu’Oisin Murphy chevauche Pleasant Man pour Roger Charlton.

Seven ira en poste pour le Weatherbys Epassport Cheshire Oaks, dirigé par la fontaine de Dubaï de Mark Johnston.

Bien qu’elle n’ait peut-être pas le profil habituel d’une gagnante de la Classique, ayant eu sept points à deux, elle a remarquablement bien tenu sa forme.

Deuxième à 1000 Guinées troisième Fev Rover dans une course Listed à Sandown en juillet, après avoir remporté ses deux premières sorties, elle a également terminé deuxième dans la Sweet Solera et la May Hill avant de courir très honorablement pour être quatrième du Fillies ‘Mile lors de sa finale. commencez – avec Mother Earth, la gagnante de Guinéas, juste devant elle.

Zeyaadah de Roger Varian est invaincu en trois départs à ce jour, y compris un événement Listed dont la forme a été renforcée dimanche à Newmarket par Mystery Angel.

Les Gosdens espèrent obtenir un type noir précieux dans Darlectable You, deuxième de ses deux sorties à ce jour. Elle est de Dubawi et de Dar Re Mi, ce qui en fait la propre soeur du triple vainqueur du groupe 1 Too Darn Hot.

Ryan Moore a été réservé par Donnacha O’Brien pour monter Nicest, une première gagnante qui a terminé cinquième dans un groupe trois lors de sa seule autre sortie.

Aidan O’Brien dirige La Joconde, une pouliche Frankel qui est encore jeune fille après cinq départs.

Ahandfulofsummers de Fozzy Stack et Quenelle D’Or de Hugo Palmer complètent le terrain.