L’entrepreneur américain Elon Musk est l’un des pionniers dans le monde de la technologie et parmi ses nombreuses entreprises figure Neuralink, une start-up qui développe des interfaces cerveau-machine implantables pour connecter le cerveau humain aux ordinateurs. Le milliardaire de 49 ans a récemment partagé une vidéo sur Twitter montrant à quoi ressemblera cette nouvelle technologie dans un proche avenir.

Vendredi, Elon a partagé une vidéo publiée par Neuralink qui montrait un singe jouant à un jeu vidéo avec juste une puce cérébrale implantée. Le clip de quarante-deuxième mis en ligne sur YouTube par Neurolink montrait un pager macaque de neuf ans, qui avait un Neuralink placé de chaque côté de son cerveau, il y a six semaines. Pager a appris à interagir avec l’ordinateur en échange d’un smoothie à la banane qui est livré avec une paille. Interagir avec Neuralink est assez facile comme l’explique la vidéo, il suffit de le coupler avec son smartphone.

Alors que Pager suce la paille, il joue également au jeu vidéo avec l’aide de neuralink. La vidéo mentionne que la puce cérébrale enregistre à partir de 2000 électrodes implantées dans les régions du cortex moteur de Pager qui coordonnent les mouvements de la main et du bras. Les neurones de cette région modulent leur activité avec le mouvement prévu de la main. En enregistrant à partir de nombreux neurones et en alimentant leur activité dans un algorithme de décodage, l’équipe Neuralink est en mesure de prédire les mouvements de main prévus par Page en temps réel.

Alors que Pager utilise le joystick pour jouer au jeu vidéo, les scientifiques enregistrent l’activité neuronale et calibrent le décodeur. Les taux de déclenchement de milliers de neurones dans le cerveau de Pager sont transmis sans fil à un ordinateur. Et c’est ainsi que les actions prévues de Pager sont vues à l’écran. Le joystick n’est pas connecté au système, et même s’il semble que Pager joue avec le matériel, c’est en fait la puce cérébrale qui joue réellement au jeu.

Le tweet d’Elon a suscité des réactions mitigées, car certains utilisateurs ont commenté que la prochaine étape de l’évolution technologique serait le jeu contrôlant l’humain. Alors qu’un autre utilisateur a posté un gif de la planète des singes qui disait, la voie humaine est la violence et la mort.

Bientôt, le jeu jouera le singe. – Stuart Marongwe (@marongwe_stuart) 9 avril 2021

Le prochain chapitre de l’humanité esclave est ici. – Nova (@ Freedomnova44) 9 avril 2021

La Terre est-elle en passe de devenir une «planète des singes»? Ou est-ce une situation plus semblable à un miroir noir? Seul le temps peut le dire.

