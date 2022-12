Wirecard: le plus grand procès pour fraude d’Allemagne va commencer dans la clandestinité | Actualité économique

La plus grande affaire de fraude en Allemagne est en cours alors que les anciens dirigeants de la société de paiement Wirecard sont jugés après un scandale qui a secoué l’establishment allemand.

Dans un nouveau tribunal à l’épreuve des bombes construit à 5 mètres sous terre pour juger les terroristes présumés, le PDG Markus Braun comparaîtra.

Lui et deux autres responsables de Wirecard, Oliver Bellenhaus et Stephan von Erffa, sont accusés de fraude et de manipulation de marché pour leur rôle présumé dans l’effondrement de la société de paiement.

Ils pourraient être emprisonnés jusqu’à 15 ans s’ils sont reconnus coupables.

Wirecard était à un moment donné évalué à 28 milliards de dollars (22,9 milliards de livres sterling). Il a pris de l’importance, passant du statut de processeur de paiements de pornographie et de jeux d’argent à une société de technologie respectée, cotée à la Bourse de Francfort et une société constitutive de l’indice Dax des sociétés allemandes de premier ordre.

L’accusation a fait valoir que la direction de Wirecard avait inventé les revenus de l’entreprise pour tromper les investisseurs et les créanciers.

M. Braun a été en garde à vue depuis 2020 et la société a a admis que 1,9 milliard d’euros (1,63 milliard de livres sterling) avaient disparu, mais il a nié avoir détourné de l’argent et accusé d’autres personnes de mener une opération fantôme à son insu.

Il a été arrêté pour une deuxième fois en juillet 2020, soupçonné de faire partie d’une entreprise criminelle organisée qui a obtenu plus de 3 milliards d’euros de créanciers dans le cadre d’un stratagème basé sur de faux comptes.

La chute de Wirecard a été fulgurante. Il est devenu le seul membre de Dax à déposer son bilan, devant ses créanciers près de 4 milliards de dollars (3,28 milliards de livres sterling). La chute a secoué Allemand la politique et les régulateurs et ont porté atteinte à la réputation commerciale du pays.

L’entreprise comptait l’ancien chancelier allemand Angela Merkel en tant que partisane alors qu’elle faisait pression pour Wirecard en Chine alors qu’elle poursuivait une acquisition. Pendant une courte période, elle a envisagé de renflouer l’entreprise.

Chancelier actuel Olaf Scholz a également été critiqué alors qu’il était ministre des Finances sous Mme Merkel.

Des critiques avaient été adressées à M. Scholz pour son manque de surveillance de l’entreprise pendant son mandat financier. À la suite du scandale, il a renforcé les pouvoirs du régulateur financier allemand, BaFin, et a mis en place une nouvelle direction du chien de garde. Le chef de BaFin ainsi que le patron du chien de garde comptable allemand avaient démissionné, suite à la disparition de l’entreprise.

Wirecard avait réussi à faire pression sur les autorités allemandes pour qu’elles n’enquêtent pas sur l’entreprise et qu’elles se penchent plutôt sur les investisseurs et les journalistes alléguant des actes répréhensibles.

Mme Merkel et M. Scholz ont déclaré qu’ils n’étaient pas responsables du scandale.

L’ancien dirigeant, M. Bellenhaus, est devenu un témoin clé après s’être rendu aux autorités allemandes en 2020, tandis que M. von Erffa a exprimé ses regrets concernant les événements de Wirecard, mais a nié les avoir orchestrés. Son avocat a déclaré à Reuters que M. von Erffa ne souhaitait pas commenter les accusations.

L’ancien chef de l’exploitation de Wirecard, Jan Marsalek, un suspect clé et actuellement un fugitif international dont on ne sait pas où se trouve, n’est pas jugé.

Un verdict n’est pas attendu avant 2024 au plus tôt et il y a des centaines de dates d’audience prévues jusqu’à la fin de 2023 pour entendre l’affaire.