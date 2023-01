WinterFest revient dans la réserve forestière de Gênes le 21 janvier – Shaw Local

GÊNES – La réserve forestière du comté de DeKalb et l’extension de l’Université de l’Illinois organiseront leur WinterFest annuel le mois prochain.

WinterFest aura lieu de 9 h à 15 h le samedi 21 janvier au Natural Resource Education Center de Russell Woods Forest Preserve, 11750 Route 72, Gênes, selon un communiqué de presse.

L’entrée à l’événement est gratuite. Le NREC acceptera les dons pour aider à couvrir les matériaux.

Les participants pourront participer à des activités telles que le sentier de la nature non naturelle et une chasse au trésor en plein air. Peggy Doty, employée des extensions de l’Université de l’Illinois, partagera également des trucs et astuces pour nourrir et identifier les oiseaux d’hiver locaux à la fenêtre d’observation des oiseaux à l’intérieur du NREC.

Une randonnée familiale guidée à travers la réserve forestière, suivie de la lecture annuelle de l’heure du conte “The Mitten”, aura lieu à 10 h. avec motifs nature de 10h à 14h

Le centre de réhabilitation et d’éducation de la faune “Hoo” Haven présentera un programme d’oiseaux de proie vivants à 13 h. Une deuxième randonnée guidée pour explorer ce qui arrive aux réserves locales pendant l’hiver se tiendra à 14 h.

Le Genoa Prairie Gems 4-H Club vend des articles pour le déjeuner pour aider à soutenir son club.

Pour plus d’informations, appelez le 815-784-2000 ou envoyez un e-mail à mariantt@illinois.edu.