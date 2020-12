La version 2021 des Winter X Games promet beaucoup de retournement et de rotation, pas tellement de chant et de danse.

ESPN a annoncé mardi que le premier grand concours de sports d’action depuis le COVID-19[feminine La pandémie a commencé à forcer des annulations majeures aura lieu pendant son créneau habituel à Aspen, au Colorado, du 29 au 31 janvier, mais sera fermée aux fans.

Parmi ceux qui devraient concourir sont Chloe Kim, Mark McMorris et David Wise, qui ont tous manqué plusieurs événements depuis que les annulations ont effacé le calendrier de fin d’hiver plus tôt en 2020. Ils se retrouvent maintenant confrontés à un calendrier international incertain avec seulement 14 mois pour se préparer pour les Jeux Olympiques de Pékin.

De toute évidence, cela a été difficile pour tout le monde, a déclaré Tim Reed, le dirigeant d’ESPN qui supervise les X Games. Nul doute que les athlètes sont ravis de revenir là-bas.

Les premiers Winter X Games ont eu lieu en 1997 en Californie, et les jeux se sont installés à Aspen depuis 2002. Ils ont longtemps été considérés comme l’ensemble de concours le plus prestigieux du calendrier des sports d’action, et leur objectif a changé avec le temps.

L’événement s’est développé au fil des décennies pour devenir un rassemblement de type festival qui attire plus de 110 000 fans à Aspen au cours du week-end. Il propose des groupes live, des fêtes de maison et de rue.

Cependant, pour avoir la moindre chance de présenter un spectacle cet hiver, ESPN a dû franchir un certain nombre d’obstacles réglementaires liés à la santé pour garantir aux responsables du comté qu’ils organiseraient un événement sûr et socialement éloigné.

Un événement qui a traditionnellement attiré plus de 200 athlètes en comprendra probablement environ 90. Un personnel de soutien qui compte souvent plus de 1 000 athlètes sera réduit de moitié. Il n’est pas prévu d’avoir des spectateurs. Les fans sont invités à regarder l’action sur ESPN, qui possède et produit l’événement, et en ligne.

La sécurité est toujours l’aspect le plus critique de cela, a déclaré Reed. Nous croyons vraiment que nos événements peuvent être produits d’une manière qui atténue les risques pour tous.

En tant que membre de la famille Disney, les X Games ont beaucoup appris d’experts, tant dans les domaines de la santé que de la production télévisuelle, de plusieurs sports différents, y compris ceux qui ont contribué à faire fonctionner la bulle de la NBA en Floride.

À bien des égards, organiser un événement en plein air de trois jours qui n’inclut aucun contact entre les concurrents est une tâche moins ardue que, disons, 10 semaines de matchs de la NBA.

Pourtant, les organisateurs sont en train de concevoir un protocole de test intensif et d’établir des garanties pour les quelque 500 concurrents, entraîneurs et employés qui seront à l’intérieur de la bulle de snowboard à Aspen.

