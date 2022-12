Winter Weather Havoc devrait faire une course de fond

Plus de cinq pieds sont attendus dans certaines parties de la Sierra, ont écrit les prévisionnistes du centre de prévision.

Les prévisionnistes pensent que des conditions de blizzard se produiront dans les plaines la semaine prochaine.

“Nous sommes de plus en plus convaincus que nous aurons affaire à un blizzard assez important dans les plaines du Nord la semaine prochaine”, a déclaré Greg Carbin, chef des opérations de prévision pour le Weather Prediction Center.

Le système sortira des Rocheuses et commencera à se renforcer, augmentant les risques de neige abondante et de vents très forts jusqu’à mercredi dans les plaines du Nord. L’explosion hivernale est possible depuis le Colorado, y compris Denver, et au nord-est à travers les plaines du nord. À travers les Dakotas, au moins un pied est probable, a déclaré M. Carbin.

“Le potentiel existe là-bas pour des quantités vraiment impressionnantes”, a-t-il ajouté, car il s’attend à ce que ce système de tempête ralentisse très probablement.

De violentes tempêtes, éventuellement accompagnées de tornades, sont probables dans certaines parties du sud.

Les prévisionnistes tentent toujours de déterminer les impacts exacts et le moment des intempéries plus profondément dans la semaine prochaine. Pourtant, il semble probable que de violentes tempêtes, éventuellement capables de produire des tornades, se formeront mardi dans une zone de l’est du Texas à travers l’Arkansas, la Louisiane et une grande partie du Mississippi, a déclaré Bill Bunting, chef des opérations de prévision au Storm Prediction Center.

“La plupart des phénomènes météorologiques violents d’automne et d’hiver ont généralement plusieurs caractéristiques en commun, notamment un système de basse pression près ou au nord de la zone préoccupante, un flux d’air de plus en plus humide du golfe du Mexique vers le nord avant l’événement, et un front froid se déplaçant vers l’est vers la région », a expliqué M. Bunting.

“Une configuration similaire est attendue au début de la semaine prochaine”, a-t-il déclaré, “ce qui nous donne confiance quant au potentiel d’une zone ciblée d’orages violents et éventuellement de tornades”.

Les tornades ne sont pas rares à cette période de l’année, mais elles sont moins probables qu’au printemps et au début de l’été. “Nous avons en moyenne environ quatre jours en décembre par an avec au moins un EF1” – sur une échelle de 1 à 5 de classement des dégâts de tornade – “ou une tornade plus forte”, a déclaré Harold Brooks, scientifique principal au National Severe Storms Laboratory, partie de la National Oceanic and Atmospheric Administration. “Il y a environ 100 jours avec une tornade EF1 ou plus forte au cours de l’année.”