Winter Oaks Trial: Al Agaila détruit ses rivaux de Lingfield avec une démonstration impressionnante pour Simon et Ed Crisford | Nouvelles de la course

Al Agaila a regardé dans une ligue différente de ses rivales dans le talkSPORT Winter Oaks Trial Irish EBF Fillies ‘Handicap à Lingfield.

La pouliche de Simon et Ed Crisford a pris quatre courses pour ouvrir son compte, mais l’a fait de manière impressionnante par quatre longueurs à Kempton plus tôt ce mois-ci.

Faisant ses débuts en handicap ici avec une marque de 79, elle a affronté des rivaux en forme tels que Makinmedoit et Queen Of Ipanema, vainqueur de ses cinq derniers.

Mais Luke Morris n’a jamais bougé un muscle alors qu’Al Agaila (7/2) s’est mis en lice avant de galoper vers un verdict de deux ans et demi sur Makinmedoit.

Ed Crisford a déclaré: “Elle était très impressionnante. Elle a bien gagné la dernière fois et semble s’améliorer. Elle a l’air d’une belle perspective. C’est une pouliche passionnante, une pouliche bien élevée et j’espère que nous pourrons nous amuser .

“Je pense qu’il a juste fallu un certain temps pour que le sou tombe. Elle était très faible cet été, mais elle est revenue plus forte et ne fera que se renforcer avec le temps.

Image:

Al Agaila est soulagé pour remporter le Winter Oaks Trial à Lingfield





“Les Winter Oaks eux-mêmes devraient être dans nos esprits, je devrais parler au propriétaire et voir ce qu’il veut faire, mais ce serait une course à regarder à coup sûr.”

Un autre gagnant impressionnant sur la carte était le nouveau venu de Roger Varian, Nazymbek (4/6 favori) qui a justifié les cotes courtes dans le talkSPORT Download The App Novice Stakes sous Jack Mitchell.

Image:

Le jockey champion William Buick parle à Matt Chapman de Sky Sports Racing





L’entrée du Derby était verte tôt mais une fois redressée, le fils de Kingman a affiché un tour de pied puissant.

Paris Lights de George Boughey (favori du 10/11) a été un autre gagnant facile, aidant William Buick à remporter son 198e gagnant de l’année dans le BetUK’s Acca Club £5 Free Bet Novice Stakes.