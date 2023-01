Winter Million Festival: Tout ce que vous devez savoir sur la précieuse réunion de trois jours de Lingfield, en direct uniquement sur Sky Sports Racing | Nouvelles de la course

Après l’excellent Winter Million Festival inaugural de l’année dernière, il est de retour pour une deuxième année à Lingfield Park avec de nombreux grands noms alignés, exclusivement en direct sur Sky Sports Racing.

La réunion de trois jours a vu Love Envoi, Brewin’upastorm, Metier et Two For Gold réclamer de gros prix sur toutes les cartes, mais la réunion de 2023 semble s’être améliorée même là-dessus, avec l’entrée notable du héros du Grand National Noble Yeats.

Il y a aussi beaucoup pour les fans de plat, avec le lucratif Winter Oaks de 100 000 £ la fonctionnalité sur une carte du samedi craquante par tous les temps.

N'oubliez pas que Sky Sports Racing est le seul endroit pour regarder toutes les courses du Winter Million Festival, exclusivement en direct du 20 au 22 janvier.

Vendredi

Vous ne vous tromperez pas trop si le vainqueur de l’ouverture L’obstacle des novices d’un million de juments d’hiver (1.10) est loin d’être aussi bon que le vainqueur de l’année dernière, Love Envoi, qui a ensuite remporté le Cheltenham Festival pour l’équipe Harry Fry.

Charlie Deutsch et Venetia Williams avaient réussi un doublé sur cette carte l’an dernier en terrain lourd, et ce ne serait pas un choc s’ils visaient à nouveau le meeting, avec des conditions susceptibles d’être éprouvantes.

Le Cazoo Hurdle de l’année dernière a été remporté par l’élégant Top Ville Ben qui a fait toute la course, et les 110 000 £ Sovereign Handicap Hurdle (14h40) a été emporté par un autre coureur de haies vedette à Metier.

Love Envoi monté par le jockey Jonathan Burke (casquette blanche) franchit un obstacle sur le chemin de la victoire du Winter Million Mares ‘Novices’ Hurdle lors de la première journée du Winter Million Festival à Lingfield Park





Si le terrain devenait mou, il pourrait bien cibler à nouveau cette course pour l’équipe Fry, mais comme toujours, il est susceptible d’être ultra-compétitif, avec son coéquipier Might I également dans le cadre.

Gary Moore a décrit le Winter Million comme «son festival de Cheltenham» et a Teddy Blue et Moulins Clermont dans le précieux long métrage le jour de l’ouverture.

Samedi

Le deuxième jour, l’accent est mis sur la piste tous temps et une carte plate très compétitive, avec en tête d’affiche la classe 2 talkSPORT Winter Oaks Pouliches Handicap (1.37).

Le vainqueur de l’année dernière, Lower Street, a remporté plus de 50 000 £ pour David Simcock et des relations et l’entraîneur revient avec le récent vainqueur de Southwell, Aiming High.

Lower Street (casquette rose) remporte les Winter Oaks à Lingfield lors de la deuxième journée du festival Winter Million





Al Agaila a été un impressionnant vainqueur à Lingfield en décembre pour Simon et Ed Crisford et pourrait revenir à la recherche d’un triplé.

Tel a été le succès du meeting de l’an dernier avec qualité et nombre, une huitième course supplémentaire vient s’ajouter à la carte.

Les cinq stades BetUK Plus de 40 000 courses diffusées en direct Handicap (3.22) devrait être un sprint frénétique vers la ligne et il a attiré certains anciens favoris de cette division, notamment Stone Of Destiny de Mick Appleby et Lord Riddiford de John Quinn.

Dimanche

La seconde moitié de l’action de saut est lancée avec un excellent prix de 40 000 £ pour le Winter Million Open National Hunt Flat Race (12h30)remporté l’an dernier par Our Jester qui a terminé septième du Champion Bumper à Cheltenham derrière Facile Vega.

Un autre interprète noté a pris le Obstacle hivernal du million de novices (1.30) à Ballygrifincottage en 2022, avant un renouvellement captivant des 100 000 £ Guide des paris Weatherbys Cheltenham Festival Hurdle (14h30).

Noble Yeats en passe de remporter le Grand National 2022





Seuls trois coureurs se sont alignés l’année dernière, mais cela a fourni une finition émouvante, Brewin’upastorm prenant juste le meilleur sur Darver Star et Goshen de Gary Moore, qui devrait s’aligner dans le renouvellement de cette année.

Fonctionnalité de l’année dernière 165 000 £ Chasse Fleur De Lys (2.00) a vu Two For Gold battre Dashel Drasher et Bristol De Mai dans une finale épique à trois.

Pourtant, cette année pourrait encore dépasser cela alors que le héros du Grand National Noble Yeats se présente en route vers une éventuelle double offre Gold Cup-Grand National.

