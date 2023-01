Winter Million Festival: guide du coureur Winter Oaks et verdict d’expert sur Lingfield samedi | Nouvelles de la course

L’analyste principal Jamie Lynch donne son verdict sur chaque concurrent pour la pièce maîtresse de samedi à Lingfield Park, en direct sur Sky Sports Racing.

Un gros pot est proposé pour le talkSPORT Winter Oaks Pouliches Handicap (2.47) à Lingfield samedi, en direct sur Sky Sports Racing.

Le peloton est peut-être moins nombreux que lors de la course inaugurale, mais semble mieux renforcé par des pouliches rapides qui s’améliorent encore.

Trois d’entre eux se réopposent à partir d’un handicap de parcours et de distance le mois dernier, la ligne de forme clé mais pas la seule, les approches alternatives des autres en font un concours assez convaincant, y compris l’énigme tactique.

Ruban violet

Jockey : Jack Mitchell ; Entraîneur : Charlie Fellowes

Qu’est-ce qui est rapide et lent à la fois ? La réponse scientifique est la dilatation du temps, mais la réponse astucieuse est Purple Ribbon, dont la carrière a été à la fois lente et rapide : lente parce que ses cinq courses ont été espacées sur 17 mois mais rapide en termes d’augmentation de ses notes, progressant beaucoup à chaque fois qu’elle arrive sur la piste. Rien de plus que lors de sa dernière apparition lorsqu’elle a dépassé les attentes pour terminer deuxième contre les garçons dans une course de Listed à Kempton.

La question est : est-ce que sa note recalibrée de 102 sous-estime ce qu’elle a fait là-bas ? Je pense que oui, car la forme est solide, divisant Belloccio (invaincu sur All-Weather) et Siskany (avait disputé un groupe un la fois précédente), tandis que Berkshire Rocco était de retour en quatrième position, qui a ensuite remporté une qualification accélérée à Southwell.

Cela représente une baisse du voyage ainsi que de la classe, après ses deux dernières courses à un mile et demi, et oui, elle ressentira probablement le pincement ici, surtout si c’est un test de vitesse plus que d’endurance comme semble tactiquement probable. L’essentiel est qu’elle est l’acte de classe dans le line-up, plus que sa note de 102 comptes.

Makinmedoit

Pierre-Louis Jamin ; Harry Eustache

Les clichés séculaires deviennent des clichés de la vieillesse parce qu’ils sont soutenus par la vérité, et l’adage des «chevaux pour les cours» est illustré de manière éclairante par Makinmedoit, qui n’a jamais été hors des trois premiers autour de Lingfield, s’améliorant à chaque fois.

Elle est agile et nerveuse, et capable d’arrivées particulièrement rapides, ce qui fait de cette piste son terrain de jeu idéal, ses deux derniers temps intermédiaires se sont déroulés deux fois en un peu moins d’un peu plus de 22 secondes chrono.

Un hochet si rare ne lui a encore valu que l’avant-dernière fois parce qu’Al Agaila l’avait terminé au moment où elle s’est lancée (de beaucoup plus loin) dans une course lente, mais Makinmedoit est mieux loti de 10 livres ici, également avec les leçons apprises de comment la dernière fois s’est déroulée entre eux. Il est possible, sinon probable, qu’elle puisse inverser le classement avec Al Agaila.

Al Agaïla

James Doyle; Simon et Ed Crisford

La boussole d’or, mieux connue des enfants sous le nom de His Dark Materials, a été élue meilleur livre avec le premier chapitre le plus lent, une source d’inspiration pour Al Agaila, dont la première phase de sa carrière a donné peu d’indications sur la montée en puissance de la deuxième étape.

Après une pause de quatre mois, Al Agaila a été une révélation cet hiver, gagnant par quatre longueurs à Kempton et deux longueurs et demie à Lingfield, où elle a joué avec un champ qui comprenait Makinmedoit et Tequilamockingbird.

Elle était mieux positionnée que cette paire au fur et à mesure de la course, mais ce n’était que le processus, et la puissance était évidente alors qu’elle se détachait à peine de la bride.

Une augmentation de 11 livres est un coup dur, également sans élément de surprise cette fois, une cible sur son dos maintenant, mais il n’y a pas de limite à son potentiel par rapport à la façon dont elle l’a fait la dernière fois – elle est entrée dans le Derby d’hiver du mois prochain.

Fée Morgane

Tom Marquand; Guillaume Haggas

Son développement a été moins dramatique et plus bégayé que plusieurs dans ce domaine, mais il y a toujours un sentiment de travail inachevé à son sujet, en partie à cause de ses meilleures relations, mais aussi parce qu’elle n’en a fait qu’une seule aller si loin à un mile et un -trimestre.

Justifier le favoritisme lors de son retour (un mile à Lingfield) était pour le moins difficile, en seulement 0-90, bien que le manque de rythme y ait contribué, même une aide dans le sens où elle n’a été soulevée que de 2 livres, mais le fait est qu’elle a de bien meilleures pouliches à affronter ici, et je ne suis pas sûr qu’elle ait tout à fait le talent ni le tempérament pour se mesurer à elles.

À la rigueur

Théodore Ladd; Harry Eustache

A franchi des obstacles ces derniers temps, et il faut remonter à octobre 2021 pour la dernière fois qu’elle était sur le Flat (pour les Gosden), quand il lui a fallu six tentatives pour casser sa jeune fille.

Sa première note était de 87, donc une marge de manœuvre a été laissée pour son retour au niveau (80), mais cette entreprise à ce voyage sur cette piste risque d’être un choc pour le système pour elle.

Tequilamockingbird

Luc Morris; Charlie Fellowes

Juste à côté de Makinmedoit lorsque le duo était dans le jetwash d’Al Agaila la dernière fois, sa seule défaite en trois départs à Lingfield, un tel parcours constitue un point positif, bien qu’il ne soit pas le seul ici à obtenir des scores élevés à cet égard.

Elle a à peine eu le hic sur le vert dans cette course non plus, mais c’est exagéré de dire qu’elle n’a pas eu de chance de quelque façon que ce soit, ou qu’elle va progresser au-delà de cette paire.

Elle a au moins des connaissances d’initiés grâce à Luke Morris, qui a monté Al Agaila la dernière fois mais fait maintenant place à James Doyle.

Viser haut

Hayley Turner; David Simcock

Représente les connexions gagnantes de l’année dernière (Lower Street), mais Aiming High est plus faible dans le handicap et plus élevé dans l’exposition.

Une réapparition réussie à Southwell a été le meilleur de sa vie, mais ce n’était encore qu’un 0-75, et on a le sentiment qu’elle mord plus qu’elle ne peut mâcher ici, lors de son premier essai à Lingfield : elle a trouvé 0-95s au-delà d’elle dans le passé, et c’est un niveau au-dessus.

Le gingembre volant

Franny Norton; Roger est tombé

Fait face à un défi de taille de 6 livres hors du handicap, soulignant qu’elle est hors de son niveau de rémunération. Ne jouera pas un rôle dans l’arrivée, mais elle est peut-être le cheval pivot de la course pour déterminer le rythme, le seul de l’alignement avec une longue histoire de course de tête.

LE VERDICT DE JAMIE LYNCH :

Vous pouvez voir par vous-même la facilité avec laquelle Al Agaila a gagné sur ce parcours et cette distance la dernière fois en faisant un court travail de deux des rivaux opposés, et toute autre amélioration la rendrait irrésistible pour le reste, mais 11 lb est une randonnée nuisible à même les plus hauts rouleaux.

En termes de classe, au moins, elle pourrait rencontrer son match dans RUBAN VIOLET, qui doit lui donner presque une pierre dans le handicap, mais elle en vaut la peine et plus en fonction de ce qu’elle a fait à Kempton. Si elle fait face à la chute du voyage, et je pense qu’elle le peut, alors Purple Ribbon donnera à Al Agaila tout ce qu’elle peut gérer.

