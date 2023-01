Winter Million Festival: fonctionnalité de Lingfield abandonnée en raison d’une piste gelée après des températures de -5 ° C pendant la nuit | Nouvelles de la course

Malgré un énorme effort des officiels et du personnel au sol à Lingfield, le troisième jour du match du Winter Million a été abandonné en raison d’une piste gelée.

Les perspectives semblaient sombres plus tôt dans la semaine et la carte prévue de vendredi, la première des trois jours de la réunion Winter Million, a été annulée longtemps à l’avance.

Cependant, un dégel vers la fin de la semaine, en particulier le samedi, qui a permis au parcours de devenir racable, a fait naître l’espoir que le précieux match avec le Fluer Du Lys Chase pourrait avoir lieu.

Les prévisions variaient entre -1C et -4C avec le directeur de course George Hill avouant qu’il faudrait être vers le bas pour avoir une chance.

Malheureusement, les températures ont atteint un -5 ° C sur le parcours et les efforts de jusqu’à 50 personnes pour couvrir le parcours avec des feuilles de givre ont été vains avec la réunion convoquée bien avant une inspection préventive prévue à 8 heures du matin.

Hill a tweeté: “*** COURSE ABANDONNÉE *** (dimanche 22 janvier). Actuellement -5C, inspection avancée comme actuellement gelée dans des endroits sans aucun signe d’amélioration avec les prévisions. Malgré tous nos efforts, la météo nous a battus. “

Cela signifie qu’il n’y a pas eu de course sur gazon au Royaume-Uni depuis Hereford lundi, mais Navan a réussi à courir samedi en Irlande et la course doit avoir lieu à Thurles dimanche.

Il y a également eu de mauvaises nouvelles de Market Rasen, qui a abandonné leur réunion vendredi, qui devait présenter la course Open National Flat d’Alan Swinbank Mares, mais a rapidement été réorganisée pour mardi.

Cependant, des températures beaucoup plus froides que prévues ce week-end signifient qu’il n’y a pas eu d’amélioration perceptible sur la piste et tôt dimanche matin, le match de mardi a également été abandonné.

Le rapport en cours disait: “Après une deuxième nuit consécutive de -5C non prévu, la piste a maintenant d’importantes zones de sol gelé, y compris sous les couvertures de givre. La prévision initiale d’amélioration des conditions ne s’est pas matérialisée et donc aucune perspective de dégel du sol avant courses.”

La réunion d’Exeter mardi doit survivre à une inspection à 16 heures lundi tandis que Leicester inspectera à 15 h 30 lundi pour leur réunion le même jour après des nuits successives à -5 ° C au cours du week-end.