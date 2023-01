Winter Million Festival en direct sur Sky Sports Racing: Winter Oaks joue à Lingfield avec Al Agaila | Nouvelles de la course

Un jour plus tard que prévu, le précieux Winter Million Festival démarre samedi à Lingfield, le tout en direct sur Sky Sports Racing à partir de 11h55.

2.47 Lingfield – Ruban violet, Morgan Fairy et Al Agaila s’affrontent

La fonctionnalité talkSPORT Winter Oaks Pouliches Handicap (2.47) semble très compétitif avec huit coureurs qui se dirigent vers les 10 stades à Lingfield.

Ruban violet dirige les poids pour Charlie Fellowes et Jack Mitchell. Le joueur de cinq ans a terminé une étroite deuxième dans la société cotée à Kempton et cherchera à tirer parti de ce voyage abandonné ici.

Simon et Ed Crisford sont représentés par le vainqueur du procès Al Agaila, un enfant progressiste de quatre ans qui a vu ses rivaux se réopposer Makinmedoit et Tequilamockingbird ici le mois dernier et cherche un tour du chapeau sur une marque supérieure de 11 livres.

Fée Morgane est un autre à noter pour William Haggas qui a gagné plus d’un mile sur la piste lors de sa dernière sortie, avec le meilleur jockey Tom Marquand en selle.

Image:

Tom Marquand en action gagnante sur Morgan Fairy





12.27 Lingfield – Moore fait équipe avec Boughey pour quatre chances

Il n’y a pas de course pour Ryan Moore dans les Winter Oaks, mais l’ancien champion jockey prend son premier engagement de l’année à domicile à Lingfield avec quatre chances pour l’entraîneur George Boughey.

Vainqueur du parcours et de la distance Poche le paquet semble avoir toutes les chances de sauvegarder sa victoire d’il y a 8 jours dans la catégorie des trois ans seulement talkSPORT Powered By Fans Handicap (12.27).

Le favori probable sera cependant celui de Stuart Williams Le rêve d’Hubert alors qu’il vise une quatrième victoire consécutive sur le parcours avec Daniel Muscutt gardant la course.

Moore commence sa journée dans le premier match avec une chance de favori sur le double vainqueur de Southwell Ehteyatqui vise une troisième victoire en 13 jours dans le Handicap de pari gratuit Acca Club 5 de BetUK (11,55).

Image:

Ryan Moore se rend à Lingfield pour quatre manèges samedi





2.35 Southwell – Justcallmepete offre pour un quadruple contre Adeb de Fahey

La particularité de Southwell est un fort handicap où Justcallmepete cherche un quadruple dans le Handicap de pari gratuit Acca Club 5 de BetUK (2,35).

Le joueur de quatre ans de James Evans a marqué sur ce parcours et sur cette distance lors de ses deux dernières courses et subira une pénalité de 5 livres sous Dougie Costello à partir du décrochage un.

Esprit de Nguru représente le puissant chantier William Haggas et Adam Farragher réclamera 3lb. Il a terminé une seconde honorable sur sept stades ici lors de son dernier départ et espère faire mieux tombé sur cette distance pour la première fois.

de Richard Fahey Adeb a pris un départ gagnant sur le tout-temps à Newcastle le 2 janvier et pourrait bien être handicapé par une marque de 83.

