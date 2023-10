Winston Peters s’en prend aux entreprises australiennes

Dans la dernière ligne droite des élections générales du 14 octobre, NZ First dépasse le seuil de 5 pour cent requis pour que les députés obtiennent un siège et pourrait détenir la balance du pouvoir. Comme le dit Peters : « Nous sommes de retour maintenant. Et nous avons largement dépassé les 5 pour cent, je peux vous l’assurer. À moins de 10 jours des élections, les sondages placent le parti dans une position confortable pour revenir au Parlement, tandis que le Parti national d’opposition de centre-droit, dirigé par Chris Luxon, est en passe de déloger du Beehive le gouvernement travailliste sortant de Chris Hipkins. Chris Hipkins (à droite) est devenu Premier ministre néo-zélandais après la démission de Jacinda Ardern. Il purge le reste de son mandat et cherche à être élu ce mois-ci. Crédit: Bloomberg Le dernier sondage TVNZ-Verian place National en tête avec 36 pour cent. Mais pour gouverner, il devra s’appuyer sur deux partenaires de coalition : NZ First et un autre petit parti de droite, ACT. Les travaillistes étaient à la traîne avec 26 pour cent. Les experts politiques suggèrent que la hausse de l’inflation, les tensions sur les prêts hypothécaires et la flambée des prix des produits alimentaires ont rendu la bataille encore plus difficile pour le parti au pouvoir, qui n’a pas réussi à convaincre les électeurs de sa stratégie pour relever les défis économiques.

Pour Peters, qui était vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du gouvernement de Jacinda Ardern, critiquer les banques et le duopole des supermarchés de longue date est un message populiste soigneusement élaboré destiné à trouver un écho auprès des électeurs désenchantés face à la crise du coût de la vie. tempête. Chargement Cela fait suite à des commentaires qu’il a tenus lors d’une réunion publique sur l’Île du Nord, dénonçant les « duopoles étrangers sur le marché de l’approvisionnement alimentaire » et les « banques étrangères : les Australiens escroquent les Néo-Zélandais dans ce pays ». Il n’a pas précisé comment NZ First aborderait la question au-delà de la tenue d’enquêtes plus approfondies, mais l’une des 36 promesses électorales du parti est de supprimer la taxe sur les produits et services sur les aliments frais, les légumes, la viande, les produits laitiers et le poisson. Le directeur général de Peak Body Consumer NZ, Jon Duffy, a déclaré que la rhétorique de Peters n’était guère plus qu’une « autre technique permettant de blâmer la situation actuelle des gens ». Certaines de ces affirmations étaient également fausses, a-t-il ajouté.

« Le duopole n’est détenu qu’à 50 pour cent par des Australiens », a-t-il déclaré, faisant référence à Countdown. L’autre géant des supermarchés, Foodstuffs, est « une entreprise néo-zélandaise minable ». Duffy a déclaré que les appels à de nouvelles enquêtes étaient étranges, étant donné qu’une enquête sur la rentabilité des activités néo-zélandaises des quatre grandes banques était déjà en cours, tandis que la Commission du commerce de Nouvelle-Zélande n’a mené que récemment une enquête sur le secteur des supermarchés. Cet examen a révélé que le duopole des supermarchés, qui dure depuis des décennies, propose régulièrement aux consommateurs des accords injustes, déclenchant une nouvelle législation cette année, notamment la nomination d’un commissaire aux épiceries. « Là où je pense que Winston ferait mieux de concentrer ses énergies, c’est sur ce qu’un futur gouvernement peut faire d’un point de vue politique pour accélérer l’arrivée de nouveaux entrants sur le marché », a déclaré Duffy.

Une porte-parole de Woolworths NZ a déclaré qu’elle se félicitait de l’introduction du nouveau Loi sur la concurrence dans le secteur de l’alimentation, ajoutant que les bénéfices de l’entreprise étaient conformes à ceux des détaillants mondiaux. En ce qui concerne le secteur bancaire, Duffy a déclaré qu’il était difficile d’ignorer que les Néo-Zélandais payaient beaucoup plus pour les prêts immobiliers qu’en Australie. Chargement « Il y a un [saying] On dit que les consommateurs australiens n’accepteraient tout simplement pas les tarifs proposés ici en Nouvelle-Zélande. Eh bien, les consommateurs néo-zélandais n’ont pas vraiment le choix car il s’agit d’un marché plus consolidé. L’analyste de Morningstar, Nathan Zaia, a déclaré que ce n’était pas un hasard si les prêts hypothécaires étaient plus chers en Nouvelle-Zélande, étant donné que la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande impose les exigences de capital les plus élevées aux banques au monde. « Si [the Reserve] C’est ce que nous allons faire, pour garantir un système financier résilient aux chocs économiques et limiter les faillites bancaires. Pour qu’une banque puisse opérer sur ce marché, elle essaiera de générer un rendement décent pour ses actionnaires », a déclaré Zaia.