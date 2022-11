Winston Duke & Damson Idris Sizzle Le spectacle Savage X Fenty

L’apparition d’un acteur M’Baku jouant dans un défilé de mode fait frémir la tribu Internet Jabari. De même, l’apparence scintillante de Franklin Saint suscite la convoitise « brique par brique ».

Winston Duke et Damson Idris ne sont que deux des nombreuses stars présentées dans Savage X Fenty Vol. 4 montrent et les gars trempent des skivvies sur Internet de RihRih.

Un communiqué de presse rapporte que l’émission de Rihanna est en streaming exclusivement sur Prime Vidéo est un hommage à l’expression de soi et à l’autonomisation personnelle. Sa dernière collection présente “des textures disparates, des détails inattendus et des proportions non conventionnelles qui s’assemblent de manière transparente pour créer une Xperience qui repousse les limites pour tous les CORPS”.

Ce n’est pas tout le spectacle, cependant, il présente également un Winston Duke vêtu de vêtements de détente se promenant avec désinvolture dans la forêt Fenty de Rih dans un ensemble de velours.

Winston Duke apparaît dans le défilé Savage X Fenty de Rihanna

Vers le début du spectacle, Duke porte une robe lavande et un boxer tout en regardant directement la caméra.

L’acteur de 6’5 a précédemment taquiné son apparition dans Savage X Fenty et a dit à Jimmy Fallon que ses cuisses M’Big M’Baku dont on parle beaucoup seraient sorties.

“Les jambes seront dehors”, a promis Duke dans “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”. “Les jambes seront huilées et elles seront dehors, je serai un homme Savage Fenty.”

Un homme de Savage Fenty en effet.

Comme Winston Duke, l’apparition de Damson Idris dans la série provoque également une agitation.

Damson Idris apparaît dans le défilé de mode Savage X Fenty de Rihanna

Dans Savage X Fenty Vol. 4, un Damson Idris en chemise ouverte apparaît pendant que “Hot Boyz” de Missy Elliott joue. Il est entouré de danseurs qui tournent autour et sur lui. Trois en particulier glissent sur ses genoux tandis qu’une se penche comme si elle voulait un baiser.

Le moment torride et la finesse de Damson, en général, embrasent Internet.

Avant la première, Damson a déclaré qu’il était reconnaissant de faire partie du spectacle et a salué l’innovation de la marque de Rihanna.

Nous aussi sommes reconnaissants, Franklin Prune.

