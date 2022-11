Winston Duke brise Internet avec des viandes de cuisse tonitruantes

Des cuisses épaisses sauvent des vies !

Vous vous souvenez quand Winston Duke vient de publier ceci et que nous devions tous vivre notre vie comme si de rien n’était ? pic.twitter.com/wJXmsJQQ1u – Olivia Truffaut-Wong (@iWatchiAm) 3 novembre 2022

Gawd de circonférence Duc Winston a les médias sociaux dans un TIZZY sur ses viandes de cuisse tonitruantes et son retour voleur de scène en tant que mastodonte Jabari plus grand que nature M’Baku dans un blockbuster mondial Panthère noire : Wakanda pour toujours où il prouve, encore une fois, qu’il est une STAR qui mérite plus de rôles principaux à Hollywood.

#WakandaForever? Parlons de #Jabari épaisseur pour toujours Winston Duke peut l’obtenir 🫦 pic.twitter.com/gggnrjGckK — Qondi : un compte #SaveSenatorBae (@QondiNtini) 13 novembre 2022

Depuis sa performance révolutionnaire dans le blockbuster bien-aimé Panthère noireles fans ont sans vergogne soif de l’énorme acteur de 6’5 “et 250 livres qui a adressé les tweets hilarants et vigoureux dans un récent Fonction Esquire.

J’apprécie les tweets respectueux de la soif… jusqu’ici connus sous le nom de thweets https://t.co/e9ksBVcRns – Winston Duke (@Winston_Duke) 14 novembre 2022

Et sur la base de plusieurs tweets alimentés par la soif, il a livré les marchandises sanglantes.

Je vous conseille fortement de trouver un endroit privé pour regarder cette vidéo de @Winston_Duke au @écuyer séance photo 🔥 pic.twitter.com/rvWwXSTg8I — Qondi : un compte #SaveSenatorBae (@QondiNtini) 14 novembre 2022

Dans une suite très attendue Wakanda pour toujoursDuke doit faire un choix difficile lorsque de nouvelles menaces émergent.

“Il n’a pas disparu à la suite de la chute, il était donc là car le pays a dû faire face à cette perte”, explique Duke. « Il a participé aux batailles de Avengers : guerre à l’infini et Avengers : Fin de partie, et il est transformé. Il a dû traverser tout cela, et il était essentiellement l’un des piliers de Wakanda à cette époque. Alors, il a vu les conséquences de l’ouverture des frontières, les conséquences d’un tout nouveau monde. Il est désormais membre à part entière de la société wakandaise. Il fait partie du conseil tribal, il a donc beaucoup plus de responsabilités et nous verrons cela se jouer dans ce film. “Je considère M’Baku comme un test de résistance pour voir si les choses appartiennent”, poursuit Duke. « M’Baku met la pression sur les choses pour s’assurer qu’elles méritent et peuvent résister aux changements qui viendront à Wakanda. Il presse tout. Il met la pression sur tout le monde. Parfois, c’est avec humour. Parfois, c’est antagoniste. Mais en fin de compte, il veut le meilleur pour Wakanda, et je pense que c’est une chose profondément honorable et puissante. Cela ne le dérange pas de se faire des ennemis si cela signifie protéger son peuple.

Duke a fait beaucoup de formation pour le suivi très attendu de “Black Panther”.

“Nous avons tous dû faire beaucoup d’entraînement de natation et beaucoup d’entraînement de plongée en apnée”, dit-il. “J’ai pu retenir ma respiration jusqu’à quatre minutes, ce qui est vraiment cool. J’ai pu sauter d’une très grande hauteur et faire une cascade incroyable qui m’a vraiment plu, et j’ai hâte que les gens la voient. “L’entraînement au combat était vraiment incroyable, et j’essaie toujours de faire en sorte que M’Baku se sente comme un homme fort au lieu d’un culturiste ou d’un gars qui s’intéresse à l’esthétique”, poursuit Duke. «Donc, il est toujours fort et a l’attitude du dos argenté. Il a beaucoup de poids, culturellement, sur son dos, et il le porte avec fierté, et c’est une très grande partie de ce qui définit le personnage.

Quel a été votre moment préféré à M’Baku Wakanda pour toujours? Dites-nous ci-dessous et profitez du sur le dos.