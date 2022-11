Winston Duke admet qu’il s’est “plié comme de la lessive” après avoir rencontré Rihanna

Les célébrités, elles sont comme nous ! Surtout quand il s’agit de rencontrer des têtes couronnées comme Rihanna.

Lors de son apparition sur L’émission de ce soir avec Jimmy Fallon cette semaine, Winston Duke a expliqué ce que c’était que de rencontrer Rihanna en 2019. L’acteur joue dans le prochain blockbuster Panthère noire : Wakanda pour toujours, qui présente des chansons du musicien devenu magnat du maquillage sur sa bande originale.

“J’ai rencontré Rihanna en 2019… Je dois dire que je ne suis jamais frappé par les étoiles et c’était la nuit”, a déclaré Duke à Fallon lundi. “J’avais beaucoup de projets en tête depuis des années parce que nous sommes tous les deux des Caraïbes – je viens de Trinidad et elle de la Barbade. J’ai eu toutes ces idées, je me suis dit ‘Je vais lui parler du Carnaval, recadrer, parler d’art…’