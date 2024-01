WinStar World Casino and Resort propose un calendrier de divertissement de premier ordre

Brad Paisley, Tim McGraw

quelques-unes des têtes d’affiche programmées

Thackerville, Oklahoma (19 janvier 2024) – WinStar World Casino and Resort a la réputation de présenter les artistes les plus renommés du monde au public le plus incroyable de l’Oklahoma.

Maintenant, ils montent le volume avec les plus grands groupes montant sur la scène Lucas Oil Live. Avec 6 500 places et un niveau de sièges club exclusif avec un salon privé, ce lieu de divertissement unique en son genre accueille certains des artistes les plus en vogue au monde.

Voici les détails des artistes à venir :

Frankie Valli et les quatre saisons – 20 h, vendredi 26 janvier

Avec un total de 38 succès parmi les 40 meilleurs, dont « Sherry », « Can’t Take My Eyes Off You » et « Walk Like a Man », Frankie Valli est devenu célèbre en tant que chanteur principal des Quatre Saisons et légende en bleu. -âme aux yeux.

Frankie Vail

En 2014, Clint Eastwood a relaté l’ascension fulgurante de Frankie Valli et des Quatre Saisons dans le film Maillot Garçonsbasé sur la comédie musicale juke-box du même nom.

Brad Paisley – 20 h, samedi 27 janvier

Dans le monde de la musique country moderne, Brad Paisley fait partie des stars américaines les plus célèbres.

Brad Paisley

Avec plus de 11 millions d’albums vendus, trois Grammy Awards et d’innombrables autres distinctions, cet incroyable musicien a eu un impact durable sur le genre. Des chansons comme « Whiskey Lullaby », « I’m Gonna Miss Her » et « Waitin’ On a Woman » ont conquis le public du monde entier.

Alimentation en air – 20 h, vendredi 2 février

Les superstars du soft rock, Air Supply, monteront sur la scène du Lucas Oil Live pour l’une des performances les plus épiques de l’année. Sans aucun doute, Air Supply a laissé une marque indélébile non seulement sur la scène soft rock mais sur la culture pop occidentale dans son ensemble.

Arrivée d’air

Ce méga groupe originaire de Melbourne est surtout connu pour avoir créé certaines des ballades les plus puissantes de ce canon de la musique contemporaine. Des succès comme « Lost In Love », « All Out of Love » et « Sweet Dreams » leur ont valu un vaste succès et une base de fans véhémentes.

Tim McGraw – 20 h, samedi 3 février

Le concert de Tim McGraw initialement prévu le 2 décembre 2023 a été reporté au 3 février 2024. Tous les billets de la date initiale seront honorés à la nouvelle date du spectacle. Tous les billets de la date initiale seront honorés à la nouvelle date du spectacle. Avec 16 disques en studio, dont 10 des meilleurs albums country, Tim McGraw est l’un des artistes de musique country les plus réussis de notre époque. Lorsqu’il ne crée pas des succès comme “Don’t Take the Girl”, “Where the Green Grass Grows” et “Live Like You Were Dying”, il joue dans des émissions de télévision exceptionnelles comme la préquelle de “Yellowstone” “1883”.

Rod Stewart – 20 h, le jeudi 8 février (COMPLET)

Rod Stewart est l’un des artistes musicaux les plus vendus de tous les temps, avec plus de 250 millions d’albums et de singles vendus dans le monde. Avec une carrière de 50 ans, sa polyvalence a fait de lui l’une des rares stars à profiter d’albums en tête des charts chaque décennie, avec des succès dans tous les genres de musique populaire, du rock au folk, en passant par le R&B et même les standards américains. Il a remporté d’innombrables récompenses parmi les plus prestigieuses de l’industrie, parmi lesquelles deux intronisations au Rock and Roll Hall of Fame et le ASCAP Founders Award pour l’écriture de chansons.

Charlie Wilson – 20 h, vendredi 9 février

Avec 13 nominations aux Grammy Awards, 1 NAACP Image Award et d’innombrables singles à succès, Charlie Wilson a supplanté son nom parmi les artistes les plus vénérés du R&B. Au fil des années, cette légende née à Tulsa a été la chanteuse principale du Gap Band et a contribué à définir une forme contagieuse de funk, de soul et de blues qui résonne encore auprès du public du monde entier.

Contact média : Shaundra North | [email protected] | 405-219-7712

Gary Allan – 20 h, samedi 17 février

Avec son mélange caractéristique de voix brûlantes, de paroles rebelles et de performances live bruyantes, Gary Allan est devenu une véritable force sur le cadran de la musique country moderne. Des tubes comme «Every Storm», «Right Where I Need To Be» et «Man to Man» ont prouvé qu’Allan avait non seulement une tessiture grave, mais aussi une voix distincte. Avec son dernier album, ImpitoyableAllan explore les thèmes de l’amour, des ténèbres et de la rédemption à travers des chansons aussi lourdes que sincères.

Godsmack Vibez Tour – 19h, dimanche 18 février

Godsmack, l’un des groupes de hard rock les plus influents d’Amérique, possède l’un des sons les plus reconnaissables de la musique hard rock moderne. Des tubes comme « I Stand Alone », « Awake » et « Voodoo » ont consolidé leur statut d’influence dans les catégories du rock alternatif et du nu-metal. Avec quatre nominations aux Grammy Awards et un Billboard Award pour l’artiste rock de l’année, ce groupe dynamique a été acclamé dans toute l’industrie.

Los Tigres Del Norte – 19h, dimanche 25 février

Originaire de San Jose, en Californie, Los Tigres Del Norte est en tête des charts norteño depuis son apparition en 1968. Jusqu’à présent, ce groupe emblématique a vendu plus de 32 millions d’albums et a rassemblé un public dans le monde entier pour son son romantique et corrido distinct. Le groupe a remporté un Grammy en 1988 pour son album Gracias, América sin Fronteras et a été acclamé par des records pour des singles tels que « Por Amor », « Duro » et « Contrabando Y Traición ».

Diana Ross – 20 h, vendredi 1er mars

Diana Ross est sans aucun doute l’une des chanteuses disco et stars de la soul les plus décorées de tous les temps. Avec deux Grammy Awards, sept American Music Awards et même une Médaille présidentielle de la liberté, on ne peut nier l’impact de ce musicien distingué sur le cadran américain. Avec des succès retentissants tels que « I’m Coming Out », « You Can’t Hurry Love » et « If We Hold On Together », Ross a suscité des générations d’acclamations et d’appréciation de la part des fans et des critiques.

Lainey Wilson – 20 h, vendredi 8 mars (COMPLET)

Depuis 2014, Lainey Wilson, nouvelle venue de la musique country, s’est fait un nom sur la scène de la musique country contemporaine. Avec un style optimiste et une écriture authentique, elle a acquis la réputation de toucher le public grâce à un son sudiste enraciné dans le rock n’ roll. Récemment, Wilson a remporté quatre Academy of Country Music Awards, dont celui de l’album de l’année et de l’artiste féminine de l’année.

Tyler Childers – 20 h, samedi 16 mars

Le chanteur country Tyler Childers, originaire du Kentucky, est rapidement devenu l’un des auteurs-compositeurs les plus célèbres de la scène. Avec des tubes comme « In Your Love », « All Your’n » et « Lady May », Childers prouve ses prouesses pour

la musique country est aussi diversifiée que distincte. Bien sûr, cela lui a également valu de nombreux prix, dont celui de l’artiste émergent de l’année aux Americana Music Honors & Awards.

Jim Gaffigan – 20 h, vendredi 22 mars

Connu pour son humour d’autodérision et ses commentaires sociaux pointus, Jim Gaffigan a acquis une incroyable renommée dans l’industrie mondiale du divertissement. Après avoir publié 10 émissions spéciales comiques, reçu sept nominations aux Grammy Awards et avoir été classé parmi les dix comédiens les mieux rémunérés par Forbes, il est clair que Gaffigan a laissé une marque indélébile sur le visage de la comédie moderne.

Contact média : Shaundra North | [email protected] | 405-219-7712

Alabama – 20h, samedi 23 mars En ce qui concerne la scène rock sudiste, peu de noms se démarquent avec autant d’importance que celui d’Alabama. Fondé en 1969, ce groupe de pouvoir entièrement américain a influencé tout un sous-ensemble d’artistes de tout le pays. Avec ses titres tels que « Feels So Right », « Mountain Music » et « Song of the South », Alabama est immédiatement reconnaissable dans le monde de la musique rock’n roll moderne.

À propos de WinStar World Casino et Resort

Avec plus de jeux que tout autre casino au monde, WinStar World Casino and Resort offre une action de jeu inégalée avec ses près de 10 500 jeux électroniques et plus de 100 jeux de table répartis dans son vaste espace de jeu. En plus de ses jeux, le casino-resort comprend le luxueux WinStar World Casino Hotel avec plus de 1 700 chambres, le Lucas Oil Live ultramoderne, le WinStar Spa, le WinStar Golf Club avec ses deux parcours de golf de championnat de 18 trous. et WinStar Golf Academy, le WinStar Convention Center et plus de 20 restaurants ouverts tous les jours. Situé sur la frontière entre l’État du Texas et de l’Oklahoma, le long de l’Interstate 35, WinStar World Casino and Resort présente une action de jeu inégalée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Assurez-vous de visiter WinStar.com pour les informations les plus récentes avant votre prochain voyage au WinStar World Casino and Resort.