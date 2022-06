Winona Ryder revient sur sa rupture avec Johnny Depp dans les années 90 : “Ma vraie vie de fille interrompue”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Winona Ryder revient sur sa relation avec Johnny Depp.

Le couple a commencé à se fréquenter après s’être rencontré lors de la première à New York de “Great Balls of Fire!” en 1989. Ils ont eu leur premier rendez-vous deux mois plus tard. Puis cinq mois après le premier rendez-vous, les deux stars hollywoodiennes se sont fiancées. Ils sont apparus dans le film “Edward aux mains d’argent” de 1990 et Depp s’est même fait tatouer “Winona Forever”.

Mais en juin 1993, le couple a rompu. Depp a modifié son art corporel en “Wino Forever”.

Ryder, qui est sur la couverture de Numéro numérique de juillet 2022 de Harper’s Bazaara qualifié leur rupture et la culture hollywoodienne de l’époque de “ma vraie vie ‘fille, interrompue'”, faisant référence à son film de 1999 sur les problèmes de santé mentale.

La femme de 50 ans a déclaré au point de vente qu’un thérapeute “incroyable” lui avait suggéré d’essayer de s’imaginer plus jeune et d’être plus gentille avec elle.

“Je me souviens, je jouais ce personnage qui finit par se faire torturer dans une prison chilienne [for the 1994 film ‘The House of the Spirits’]», se souvient-elle. « Je regardais ces fausses ecchymoses et coupures sur mon visage [from the shoot], et j’aurais du mal à me voir comme cette petite fille. « Est-ce que vous traiteriez cette fille comme vous vous traitez vous-même ? Je me souviens m’être regardé et avoir dit : « C’est ce que je me fais à l’intérieur. Parce que je ne prenais pas soin de moi.”

“Je n’en ai jamais parlé”, a admis Ryder. “Il y a cette partie de moi qui est très privée. J’ai une telle place dans mon cœur pour ces jours-là. Mais pour quelqu’un de plus jeune qui a grandi avec les réseaux sociaux, c’est difficile à décrire.”

Ryder a également noté qu’elle “s’était définitivement retirée” des tabloïds au début des années 2000.

“J’étais à San Francisco”, a-t-elle déclaré au point de vente. “Mais je ne recevais pas non plus d’offres. Je pense que c’était une rupture très mutuelle. C’est tellement intéressant quand on regarde les premières années. C’était une sorte de période cruelle. Il y avait beaucoup de méchanceté là-bas… Et puis j’ai Je me souviens d’être revenu à Los Angeles et – c’était une période difficile. Et je ne savais pas si cette partie de ma vie était terminée.”

En 2016, l’ex-femme de Depp, Amber Heard, a obtenu une ordonnance d’éloignement pour violence domestique contre l’acteur au milieu de leur divorce. Ryder, qui est connue pour garder le silence sur sa vie personnelle, a déclaré au magazine Time que Depp n’avait jamais été violent envers elle pendant leur relation, qui s’était terminée des décennies auparavant. Depp, maintenant âgé de 59 ans, a longtemps nié les allégations.

“Je ne peux parler que de ma propre expérience, qui était très différente de ce qui est dit”, a expliqué Ryder à l’époque. “Il n’a jamais, jamais été comme ça envers moi. Jamais abusif envers moi. Je le connais seulement comme un gars vraiment bon, aimant et attentionné qui est très, très protecteur envers les gens qu’il aime.”

“Je n’étais pas là. Je ne sais pas ce qui s’est passé. Je ne traite personne de menteur”, a poursuivi Ryder. “Je dis juste que c’est difficile et bouleversant pour moi de comprendre ça. Écoutez, c’était il y a longtemps, mais nous étions ensemble depuis quatre ans, et c’était une grande relation pour moi. Imaginez si quelqu’un que vous est sorti avec quelqu’un quand tu avais – j’avais 17 ans quand je l’ai rencontré – a été accusé de ça. C’est juste choquant. Je ne l’ai jamais vu être violent envers quelqu’un auparavant.”

Ryder a également décrit avoir été “déprimée” et “vivre quelque chose” dans les années 1990, à peu près au moment où elle et Depp se sont séparés.

“Vous ne pouvez pas vous tourner vers l’industrie pour vous valider en tant que personne, car cela peut simplement conduire à une déception incroyable. J’admettrai que j’étais coupable de cela quand j’étais plus jeune parce que vous êtes pris dedans, entouré de gens qui racontent vous que c’est la chose la plus importante, et vous êtes jeune et vous y croyez.”