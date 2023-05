Winnipegger est conseiller politique d’un général dans le conflit meurtrier du Soudan

Un Winnipegois soudanais dit qu’il est conseiller politique du général à la tête d’un groupe paramilitaire appelé les Forces de soutien rapide (RSF) dans la lutte meurtrière pour le pouvoir au Soudan, un travail qui a laissé certaines personnes dans la petite et soudée soudanais de la ville communauté remet en question son implication avec l’une des factions belligérantes dans le conflit d’un mois.

Yousif Ibrahim Ismaeil, 49 ans, a déclaré lors d’un entretien téléphonique avec CBC le 5 mai qu’il était un avocat originaire du Darfour, dans l’ouest du Soudan, qui est venu au Canada en tant que réfugié en 2003. Il a déclaré qu’il était un citoyen canadien qui a déménagé au Manitoba en 2007 et a travaillé comme un chauffeur de taxi pour payer des études postsecondaires en résolution de conflits et en développement international à l’Université de Winnipeg.

S’exprimant via WhatsApp depuis ce qu’il a appelé un « lieu sûr utilisé pour la communication avec le Wi-Fi » à Khartoum, Ismaeil a déclaré à CBC qu’il s’était rendu au Soudan à la suite d’un coup d’État en octobre 2021, lorsque l’armée soudanaise et la RSF ont renversé un gouvernement civil.

Yousif Ibrahim Ismaeil, 49 ans, est un citoyen canadien de Winnipeg. Il est actuellement conseiller politique du général Mohamed Hamdan Dagalo, chef des Forces de soutien rapide au Soudan. (Izzat Elmahri/Facebook) « Je travaille dans le dossier politique. Mon travail consiste à travailler avec les partis (civils) pour revenir au gouvernement de transition et ramener la démocratie », a-t-il déclaré. « C’est le rôle que je joue pendant cette période. »

Il a parlé aux médias internationaux du conflit.

Le général Mohamed Hamdan Dagalo, communément connu sous le nom de Hemedti, est le chef de la RSF et est l’adjoint du conseil au pouvoir du Soudan depuis 2019. Il est dans une lutte de pouvoir avec le général Abdel Fattah al-Burhan, le chef de l’armée soudanaise et le chef du conseil au pouvoir du Soudan.

Les combats entre les deux parties, qui ont éclaté le 15 avril, ont déplacé des centaines de milliers de personnes, fait des centaines de morts – dont des civils – et des milliers de blessés. Les deux parties se reprochent d’avoir provoqué la violence.

Le conflit a éclaté à Khartoum et s’est depuis propagé au-delà de la capitale.

La révolution de 2019 a ouvert la voie au rôle de conseiller

Ismaeil a déclaré qu’il était devenu conseiller politique de la RSF parce qu’il suivait Hemedti depuis la révolution au Soudan en 2019 qui avait entraîné l’éviction de l’ancien président autocratique, Omar al-Bashir. Les plans visant à achever la transition vers un gouvernement dirigé par des civils ont été bouleversés en raison de désaccords entre al-Burhan et Hemedti.

Au fur et à mesure que le plan d’une nouvelle transition se développait, Hemedti s’est aligné plus étroitement sur les partis civils d’une coalition, les Forces pour la liberté et le changement (FFC), qui partageaient le pouvoir avec l’armée entre le renversement de Bashir et le coup d’État de 2021.

Le général Mohamed Hamdan Dagalo prend la parole lors d’une conférence de presse au quartier général des Forces de soutien rapide à Khartoum, au Soudan, le 19 février 2023. Ismaeil agit en tant que conseiller du général. (Mohamed Nureldin Abdallah/Reuters)

« Je lui ai conseillé [Hemedti]. C’est mon collègue, c’est mon camarade de classe en première année d’école primaire », a déclaré Ismaeil. Il a dit qu’il connaissait Hemedti depuis longtemps et qu’il soutenait ses convictions.

Ismaeil s’est entretenu avec CBC Radio en 2014. Il a déclaré avoir été invité à Doha, au Qatar, en 2010, où il aurait été drogué et détenu contre son gré après avoir refusé d’accepter la position du Qatar sur le processus de paix lié au conflit au Darfour, dans l’ouest du Soudan.

Le père de 2 enfants a assisté à des rassemblements communautaires soudanais à Winnipeg

Ismaeil est père de deux enfants. Lui et sa femme sont maintenant séparés.

Ismaeil a déclaré à CBC qu’il croyait en ce qu’il faisait. Mais certains membres de la communauté soudanaise de Winnipeg remettent en question son association avec Hemedti et les RSF.

Mekki Mohamed, secrétaire général du comité exécutif de la Communauté des Canadiens soudanais au Manitoba, a déclaré qu’il connaissait Ismaeil depuis 2009. Ils allaient tous les deux à l’école à l’Université de Winnipeg à l’époque.

Mekki Mohamed, de la Communauté des Canadiens soudanais au Manitoba, a plusieurs membres de sa famille proche à Khartoum. (Josh Crabb/CBC)

« Il a assisté à tous les rassemblements… aux pique-niques d’été… et aussi à toutes les fêtes concernant le jour de l’indépendance du Soudan, les célébrations de l’Aïd », a déclaré Mohamed.

Mohamed a de la famille dans le sud de Khartoum et s’inquiète pour leur sécurité.

Le bouleversé de Mohamed, Ismaeil, a choisi d’aller au Soudan pour devenir conseiller politique d’Hemedti. Bien qu’il ne pense pas qu’Ismaeil ait beaucoup d’emprise sur la situation, il espère faire pression pour mettre fin aux combats.

« Asseyez-vous ensemble, remettez le pouvoir aux civils », a déclaré Mohamed.

Comme Mohamed, le Winnipegois Noureddin Suleiman s’inquiète pour la sécurité de sa mère et de sa sœur qui vivent à Khartoum. Il s’est dit surpris par la position prise par Ismaeil.

Noureddin Suleiman est un Canadien soudanais vivant à Winnipeg. Il connaît Ismaeil par le biais de la communauté et s’inquiète pour sa famille à Khartoum. (Josh Crabb/CBC)

« Nous allions vers une transition pacifique, vers un gouvernement pacifique, vers un gouvernement civil », a déclaré Suleiman. « Maintenant, ils ont commencé cette guerre. Ce qui m’a surpris, c’est qu’il défende l’action de la milice. »

Tout le monde ne ressent pas la même chose.

Le Winnipégois soudanais Ahmad Hamid a déclaré à CBC qu’il considère Hemedti comme le moindre de deux maux et affirme que s’il prend le pouvoir, il sera forcé de remettre le pays à un gouvernement dirigé par des civils. Il a déclaré qu’al-Burhan était fidèle au régime précédent de Bashir.

Le gouvernement fédéral ne commentera pas Ismaeil, invoquant la confidentialité

Le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a adopté jeudi 11 mai une résolution pour un suivi plus détaillé des violations présumées des droits au Soudan.

Lloyd Axworthy, ancien ministre des Affaires étrangères, a déclaré que les Canadiens associés à des groupes dans des conflits violents à l’étranger peuvent être accusés et poursuivis au Canada en vertu de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.

« Travailler avec ce groupe les implique beaucoup dans ce que je pense être l’une des actions les plus flagrantes et les plus terribles où deux forces armées détruisent essentiellement la vie de dizaines de milliers de personnes », a déclaré Axworthy.

REGARDER | La crise humanitaire au Soudan s’aggrave alors que le cessez-le-feu échoue : La crise humanitaire au Soudan s’aggrave avec l’échec du cessez-le-feu Un cessez-le-feu destiné à donner aux gens une fenêtre pour fuir la guerre au Soudan n’a jamais commencé, aggravant la situation humanitaire sur le terrain.

David Matas est un avocat des droits de la personne basé à Winnipeg qui a écrit une lettre au gouvernement du Qatar au nom d’Ismaeil à la suite de ses allégations de 2014. Il n’est plus son avocat et n’a pas pu parler de détails, mais il a déclaré que toutes les personnes associées à un gouvernement ou à une entité commettant des atrocités ne sont pas complices.

« Ils doivent être complices des actes et ne pas être simplement présents à ce moment-là », a déclaré Matas. « Il doit y avoir quelque chose que la personne accusée a fait de mal, par opposition à une entité avec laquelle il était associé qui a fait du mal. »

Dans une déclaration en réponse aux questions sur le rôle d’Ismaeil, Affaires mondiales Canada a déclaré qu’il ne suit pas les citoyens qui choisissent de voyager à l’extérieur du pays et qu’il n’a pas été en contact avec Ismaeil.

Un porte-parole d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a déclaré qu’il « ne peut pas spéculer » sur Ismaeil pour des raisons de confidentialité.

Dans une réponse à CBC, IRCC a déclaré qu’il pouvait y avoir des conséquences pour les résidents impliqués dans des conflits à l’étranger.

« Le gouvernement est déterminé à refuser l’asile au Canada aux criminels de guerre et aux personnes soupçonnées d’avoir commis ou d’avoir été complices de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité ou de génocide », a déclaré IRCC dans un courriel.

Yousif Ibrahim Ismaeil est photographié sur une photo publiée sur Facebook en mai 2015. (Youssef Izzat Elmahri/Facebook)

Ismaeil n’a été accusé d’aucun acte répréhensible ni accusé d’aucun crime.

« Je gère le côté politique avec les partis politiques mais je n’ai pas commis de crime », a-t-il déclaré. « J’essaie d’aider et j’essaie de faire pression pour la paix. »

Un Winnipegois sud-soudanais intervient dans le conflit

Reuben Garang, un Winnipegois sud-soudanais, a été déplacé de chez lui en 1987 par une guerre civile brutale avant de venir au Canada en 2004.

Il ne connaît pas Ismaeil mais Garang a déclaré que ce qui se passe actuellement au Soudan est « malheureux ». Il a dit que les RSF étaient une milice créée pour réprimer les gens au Darfour et qu’ils combattent maintenant l’armée même qui les a créés.

« Les Forces de soutien rapide… ont été créées par Omar el-Béchir pour contribuer à son programme d’arabisation de la région du Darfour », a déclaré Garang. « Maintenant, ils gagnent tellement de pouvoir et ils ont de l’influence dans la région et maintenant ils se battent pour contrôler le pays. »

Ismaeil a déclaré à CBC qu’il est au Soudan en raison de ses croyances.

« Nous travaillons pour la paix, la justice, le développement et la démocratie », a déclaré Ismaeil. « Cela devrait être l’avenir du Soudan.