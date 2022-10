Winnipeg rassemble un moyen pour les Premières Nations et les chercheurs de partager des histoires de fouilles de tombes anonymes

Des chercheurs, des universitaires et des communautés des Premières Nations de partout au pays se réunissent à Winnipeg cette semaine pour partager ce qu’ils ont appris dans leur recherche de tombes anonymes dans d’anciens pensionnats.

Environ 250 personnes ont participé au rassemblement Se souvenir des enfants dimanche et lundi, organisé par le Centre national pour la vérité et la réconciliation au Musée canadien pour les droits de la personne, et d’autres ont participé virtuellement.

L’organisatrice Brenda Gunn dit que lancer la recherche de tombes potentielles peut être difficile et long, avec un certain nombre d’obstacles en cours de route.

“Ce travail va prendre des décennies”, a déclaré Gunn, qui est le directeur académique et de recherche du centre, basé à Winnipeg.

“Du travail de recherche avant de toucher le sol à l’interprétation des données une fois la recherche au sol terminée, puis à la décision de savoir quoi faire, quelles mesures pourraient être nécessaires si des tombes potentielles ont été identifiées.”

Brenda Gunn est directrice académique et de recherche du National Center for Truth and Reconciliation (Joanne Roberts/CBC)

Ces défis peuvent être atténués en partageant des informations et des meilleures pratiques, a déclaré Gunn.

“En réunissant différents chercheurs qui ont des expériences différentes dans la recherche d’archives, dans l’histoire orale, nous pouvons vraiment partager des expériences et apprendre les uns des autres… Nous essayons vraiment de partager des informations entre les communautés qui font ces projets », a-t-elle déclaré.

Depuis 2012, la nation dakota de Sioux Valley, dans le sud-ouest du Manitoba, s’efforce d’identifier les lieux de sépulture à l’intérieur et autour de l’ancien pensionnat de Brandon.

L’aînée Lorraine Pompana, qui est une conseillère à la retraite de Sioux Valley et une survivante des pensionnats, croit que la décennie de travail de sa communauté pour essayer d’obtenir plus d’informations sur ceux qui sont morts dans les pensionnats aux membres vivants de leur famille peut aider les autres.

Lorraine Pompana, de la nation dakota de Sioux Valley, participe à la recherche de tombes anonymes au pensionnat de Brandon, où elle a fréquenté. (Joanne Roberts/CBC)

“Obtenir des informations auprès des différents groupes ici qui font le même travail objectif aidera tout le monde sur la route”, a déclaré Pompana.

“Je pense qu’il y aura plus de connexions au fur et à mesure que nous avançons … cela nous donne la responsabilité et l’engagement de continuer à avancer.”

La Première Nation a identifié 104 tombes potentielles dans trois cimetières, mais seulement 78 sont comptabilisées dans les archives historiques, a déclaré le chef précédemment dans un communiqué.

Il est particulièrement important de nouer des liens avec des personnes de partout au Canada, car les enfants qui ont été forcés de fréquenter le pensionnat de Brandon venaient de partout au pays, a déclaré Katherine Nichols, la gestionnaire de projet de la Première Nation chargée de la recherche des enfants disparus.

“Essayer d’identifier les communautés touchées et les membres vivants de la famille est vraiment essentiel pour les prochaines étapes de ces enquêtes”, a déclaré Nichols.

Elle a déclaré qu’il était inestimable de se connecter avec d’autres chercheurs pour parler des défis auxquels ils ont été confrontés, notamment l’accès à des terres privées pour rechercher des parcelles funéraires et la recherche d’informations d’archives.

Nichols espère que d’ici un an ou deux, il y aura une législation pour aider à naviguer dans ces scénarios alors que de plus en plus de communautés lancent des recherches pour des tombes potentielles non marquées.

“Je pense que le Canada doit être prêt à ce que ces recherches se poursuivent pendant de nombreuses années. Les survivants continuent de proposer des zones à rechercher et les noms des enfants disparus à retrouver.”

« Les enfants nous attendaient depuis longtemps »

Darrell Boissoneau, de la Première Nation de Garden River, également connue sous le nom de Ketegaunseebee, près de Sault Ste. Marie, en Ontario, a également participé à l’événement à Winnipeg.

Le gestionnaire culturel et gestionnaire de projets spéciaux de la bande Ojibway affirme qu’il est important pour le Canada de connaître la vérité sur ce qui est arrivé aux enfants autochtones dans les pensionnats.

“Nos droits ont toujours été balayés sous le tapis. Nous avons été considérés comme moins qu’humains”, a-t-il déclaré.

Darrell Boissoneau est gestionnaire culturel et gestionnaire de projets spéciaux pour la Première Nation de Garden River, près de Sault Ste. Marie, Ont. (Joanne Roberts/CBC)

Boissoneau dit qu’il espère que le rassemblement aidera à tracer la voie pour différentes communautés qui se trouvent à différents endroits dans leur quête de justice.

“Si vous regardez à travers le pays, tout le monde est à des stades différents. Certaines personnes ont déjà commencé la pénétration du sol, d’autres non, d’autres ne font que commencer. Nous sommes à des niveaux différents”, a-t-il déclaré.

“Ces enfants nous attendaient depuis longtemps et maintenant que nous sommes ici, nous pouvons commencer ce travail vraiment important qui nous attend.”

Le rassemblement Se souvenir des enfants se poursuivra mardi, en mettant l’accent sur la commémoration de la vie de ceux qui sont morts dans les pensionnats et la guérison de ces pertes, ainsi que sur la protection des sites où se trouvent des tombes.

Un soutien est offert à toute personne touchée par son expérience dans les pensionnats ou par les derniers rapports.

Une ligne de crise nationale pour les pensionnats indiens a été mise en place pour fournir un soutien aux anciens élèves et aux personnes touchées. Les gens peuvent accéder aux services d’aiguillage émotionnel et de crise en appelant la ligne d’écoute nationale de crise 24 heures sur 24 : 1-866-925-4419.