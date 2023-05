Winnipeg est entrée dans l’histoire des gratte-ciel il y a 120 ans avec la tour autrefois la plus haute au Canada

Au début des années 1900, la rue principale de Winnipeg était encore principalement faite de boue et de gumbo des prairies, hachurée par d’étroites voies de roues de wagons – vestiges d’un passé frontalier alors qu’elle était sur le point de devenir l’une des villes les plus robustes d’Amérique du Nord.

Au printemps 1903, elle franchit ce seuil.

C’est alors que le coin des avenues Main et William, au bord d’un ancien lit de ruisseau, a été choisi comme site pour ce qui allait devenir le premier gratte-ciel de l’Ouest canadien.

La construction du bâtiment de l’Union Bank a marqué un bond en avant pour la jeune ville. Bien qu’il ne s’élevait qu’à 11 étages, il dominait les bâtiments de deux et trois étages donnant sur Main.

Une fois achevé en novembre 1904, c’était le deuxième plus haut bâtiment de l’Empire britannique. Et pendant les deux années suivantes, ce fut le plus haut bâtiment du Canada, selon Patrimoine Winnipeg.

Union Bank en construction en 1904. (Patrimoine Winnipeg)

« La déclaration qu’il a faite était que Winnipeg changeait. Nous étions progressistes. Nous étions un joueur, nous étions importants pour le Canada », a déclaré Cindy Tugwell, directrice générale de Heritage Winnipeg.

L’Union Tower, comme on l’appelait, surmontait facilement les huit étages du bâtiment de la Merchants ‘Bank, qui a ouvert ses portes en 1902 sur Main et Lombard Avenue.

La rue Main en direction nord depuis l’avenue Portage avant la construction de l’édifice de la Union Bank. (Provinces des Prairies de Peel/Bibliothèques de l’Université de l’Alberta) Bankers ‘Row en 1912, avec le bâtiment de l’Union Bank au centre. (PastForward/Bibliothèque publique de Winnipeg)

Union Tower était une merveille et le Winnipeg Tribune annoncé son avènement.

« Il est étrange de penser que le site qui sera couvert par ce grand bloc moderne était, il n’y a pas si longtemps, la rive d’une coulée ou d’un ravin. Tout le site de la ville était soit une coulée, soit un marécage », a déclaré un article du mois de mai. 23, 1903.

« Nous n’avions pas calculé qu’en 1903, ils couleraient des caissons sur le substrat rocheux pour obtenir une assise sûre pour les gratte-ciel. Jusqu’à présent, les plus grands bâtiments se contentaient de lourdes fondations en pierre et en béton. »

Un article paru dans le Winnipeg Tribune, le 23 mai 1903, raconte l’évolution rapide de la ville, passant d’un trou de boue à des gratte-ciel modernes. (Tribun de Winnipeg)

Ces dalles de béton, cependant, étaient inefficaces dans la zone de la tour Union. Le premier hôtel de ville de Winnipeg, de l’autre côté de William, a été construit en 1876 et démoli sept ans plus tard lorsqu’il s’est effondré dans l’ancien lit de Brown’s Creek.

Le ruisseau avait été vidangé et comblé pour permettre le développement « lorsque la commune a commencé à soupçonner qu’il avait un destin », selon le Tribune dit l’article.

« De cette date au fonçage des caissons en béton, c’est un formidable pas en cours, sinon dans le temps. »

Les caissons ont stabilisé l’Union Bank – pour la plupart. Plusieurs autres ont été ajoutés en 1917 pour consolider la fondation.

Main Street, vue vers le nord depuis l’actuelle avenue William vers Market et James Avenue, avec le pont de Brown’s Creek au premier plan, 1874. (Archives du Manitoba/N20724) La coulée de Brown’s Creek et le pont de la rue Main qui la traverse sont visibles sur cette photo de 1873. (Archives du Manitoba)

Au-dessus du sol, une ossature en acier encadrait le bâtiment pour soutenir la façade en brique et en terre cuite. Cet avancement structurel, au lieu du bois ou de la maçonnerie, a permis de créer une grille de fenêtres pour laisser entrer la lumière de tous les côtés.

« Il y a beaucoup, beaucoup de photos patrimoniales de personnes debout sur la rue Main qui la regardent pendant sa construction et c’était vraiment tout un événement à regarder parce que ce n’était rien que personne n’avait vu auparavant », a déclaré Murray Peterson, agent du patrimoine de la ville de Winnipeg. .

Brown’s Creek est indiqué sur une carte de 1883 au bord supérieur gauche du coude de la rivière Rouge. Il y a deux fourches, une qui monte dans le quartier de la Bourse le long de l’avenue William et une plus courte qui longe ce qui est maintenant l’avenue McDermot. (Archives du Manitoba)

Situé dans un virage le long de Main, le bâtiment était un point de repère instantané, vu à distance des deux sens de la rue nord-sud. Il possédait également l’ascenseur le plus grand et le plus rapide de l’Ouest canadien.

« C’est vraiment l’un des bâtiments emblématiques de Winnipeg », a déclaré Peterson. « Tant de photos d’avant la Première Guerre mondiale et même après, vous pouvez toujours trouver l’Union Tower. Elle est toujours là, elle fait toujours partie du paysage. »

Son développement est survenu lorsque la ville est devenue un important centre de chemin de fer, de fabrication, de commerce de céréales et de distribution en gros.

En 1911, Winnipeg était la troisième plus grande ville du Canada. Sa population a explosé de 42 540 personnes en 1901 à 136 035. Des entreprises et d’autres banques de toute l’Amérique du Nord et de l’Europe ont débarqué à Winnipeg pour profiter du boom.

L’ancien hôtel de ville de Winnipeg est étayé en 1883 après s’être enfoncé dans le sol meuble de l’ancien lit de Brown’s Creek. Il a finalement été démoli plus tard cette année-là. (Archives du Manitoba)

Alors que le développement du commerce de détail sur l’avenue Portage éloignait les magasins de Main, il ouvrait de l’espace pour institutions financières pour créer le rang des banquiers. Pas moins de 18 banques s’installent le long de la Main entre Portage et Union Tower.

« Les Winnipegois ne comprendraient jamais vraiment ce que cela a dû ressentir pour notre ville de vivre ce sentiment d’apogée, avec la synergie des gens dans les rues et ces belles banques », a déclaré Tugwell.

Le rythme fulgurant s’essouffle en 1914 lorsque la ville entre en récession, exacerbée par l’ouverture du canal de Panama. Cette dernière a réduit la demande sur les chemins de fer — dont Winnipeg était une plaque tournante — pour le commerce international.

La tour a commencé à cracher des postes vacants, dont l’un a été pourvu en 1922 par la Fraternité internationale des magiciens. Fondée à Winnipeg et maintenant située dans le Missouri, c’est la plus grande organisation au monde dédiée à la magie.

Un tronçon de rangée de banquiers sur la rue Main avec la Banque de Toronto à droite et la Banque Impériale à côté. Union Bank est vue au loin à droite en 1907. (Archives du Manitoba)

Au milieu des années 1990, le bâtiment était complètement vide. La Banque Royale (qui a absorbé l’Union Bank en 1925) avait déménagé et la ville a saisi la propriété pour les taxes impayées.

Il est resté vacant pendant 18 ans avant d’être réadapté en tant qu’école culinaire et résidence du Red River College Polytech.

« Comme les entrepôts du quartier de la Bourse, lorsque vous les construisez solides et robustes, ils peuvent être réutilisés à peu près pour toujours », a déclaré Peterson.

« C’est une autre partie de la renaissance du centre-ville. »

Union Tower, qui fait maintenant partie de l’école culinaire du Red River College Polytech, est vue sur la rue Main en regardant vers le nord depuis près de l’avenue Portage dans cette vue Google Street de juin 2022. (Google Maps)

Heritage Winnipeg s’est battu pour tenir le boulet de démolition à distance pendant les années vacantes de l’Union Tower et a failli perdre la bataille avant que RRC n’intervienne, a déclaré Tugwell.

« Et donc ce bâtiment que nous aimons tous … il a évolué et changé et maintenant il est modernisé pour une toute nouvelle génération », a-t-elle déclaré.

Une vue de la tour Union mise à jour et de l’ajout constituant le Paterson GlobalFoods Institute dans le cadre de l’école polytechnique du Red River College. (École polytechnique du Collège Red River)

Union Tower est loin du statut de gratte-ciel maintenant – les progrès de la technologie de la construction ont réservé le terme aux bâtiments de plus de 40 étages. Il ne se classe même pas parmi les 35 plus hauts bâtiments de la ville.

Mais il se dresse toujours comme une sentinelle sur ce coin incurvé, désigné lieu historique national du Canada en 1996.

« C’est un bâtiment emblématique. C’est un coin emblématique. C’est un quartier emblématique », a déclaré Tugwell. « Tout cela fait partie d’une histoire sur qui nous sommes et sur Winnipeg en tant que ville très tenace. »