Winnie the Pooh : Blood and Honey en salles

NEW YORK –

The Hundred Acre Wood a vu des choses assez troublantes au fil des ans. Une pénurie de pots de miel. Journées plutôt venteuses. La menace omniprésente d’un Heffalump.

Mais dans “Winnie the Pooh: Blood and Honey”, un nouveau film d’horreur à micro-budget classé R, Pooh patauge dans un territoire bien plus sombre que même Bourriquet n’aurait jamais pu l’imaginer. Après 95 ans à dire des choses comme “Un câlin est toujours de la bonne taille”, Pooh – nouvellement libéré du droit d’auteur – terrorise maintenant violemment une maison isolée de jeunes femmes.

D’innombrables personnages chéris sont passés dans le domaine public auparavant, mais peut-être jamais aussi brusquement et sauvagement que Pooh.

Pooh, Piglet, Kanga, Roo, Owl, Eeyore et Christopher Robin sont tous tombés dans le domaine public le 1er janvier de l’année dernière lorsque le droit d’auteur sur le livre de AA Milne de 1926, “Winnie-the-Pooh”, avec des illustrations de EH Shepard, a expiré. À peine un an plus tard, Winnie l’Ourson et Porcinet peuvent maintenant être trouvés dans un déchaînement meurtrier dans les cinémas du pays – un développement vertigineux qui s’est produit plus rapidement qu’un ours ne pourrait dire “Oh, ça dérange”.

Selon la façon dont vous le regardez, “Winnie the Pooh: Blood and Honey” est soit un moyen grossier de capitaliser sur un ours bien-aimé, soit un ingénieux aperçu du cinéma indépendant. Quoi qu’il en soit, c’est probablement un signe avant-coureur de ce qui va arriver.

Au cours des 10 prochaines années, certains des personnages les plus emblématiques de la culture pop – dont Bugs Bunny, Batman et Superman – passeront dans le domaine public, ou du moins leurs premières incarnations. Certains éléments de Pooh sont toujours interdits, comme sa chemise rouge, car ils s’appliquent à des interprétations ultérieures. Tigrou, qui a fait ses débuts dans “The House at Pooh Corner” en 1928, n’est pas public avant 2024.

Beaucoup ont encerclé le 1er janvier prochain. C’est alors que la version originale de Mickey Mouse, de “Steamboat Willie”, tombe dans le domaine public. Il sera ouvert en saison sur le visage de Walt Disney Co. – ou du moins cette première variété sifflante de Mickey.

La culture pop, en tant que concept, est née dans les années 1920, ce qui signifie que bon nombre des œuvres les plus indélébiles – et toujours très présentes culturellement – ​​tomberont dans le domaine public dans les années à venir. Il y aura toutes sortes de contextes nouveaux et improbables pour certains de ces personnages. Certains pourraient être merveilleux, certains schlocky. Mais “Winnie Pooh: Blood and Honey” n’est peut-être qu’un avant-goût de ce qui vous attend.

“Quand Superman et Batman tomberont dans le domaine public, il y aura des films sauvages, j’en suis sûr”, déclare Rhys Waterfield, scénariste, réalisateur et coproducteur de “Winnie the Pooh: Blood and Honey”. “Il va y avoir tellement d’itérations uniques différentes et cool qui en découleront. Je pourrais en faire une.”

Bien que réalisé pour moins de 100 000 dollars américains, “Winnie the Pooh: Blood and Honey” sortira vendredi sur quelque 1 500 écrans en Amérique du Nord, une sortie inhabituellement large pour un film aussi peu financé. Il a déjà gagné 1 million de dollars au Mexique et a réservé de nombreux autres territoires internationaux. Pour Waterfield, un producteur de films britannique de titres directement sur DVD (les crédits incluent “Dinosaur Hotel” et “Easter Killing”), c’est déjà un succès bien au-delà des attentes.

“J’ai en quelque sorte pensé que cela pourrait faire une petite tournée théâtrale dans certains endroits et faire assez bien commercialement”, explique Waterfield. “Mais il a explosé bien au-delà de cela à une échelle absolument folle.”

Dans une étude réalisée en 2012 sur les franchises de divertissement par Statista, Winnie l’ourson a égalé Mickey Mouse pour le n ° 3, derrière seulement Pokemon et Hello Kitty. Et contrairement à eux, Pooh représente une véritable religion pour ses bons mots d’esprit et sa vision spirituelle satisfaite. Pooh est autant un sage sage qu’un toon au ventre rond. Lorsque Waterfield a réalisé que Pooh entrait dans le domaine public, “j’ai eu une étincelle dans les yeux”, dit-il.

Il y avait là une propriété intellectuelle très convoitée qui pouvait vendre à peu près n’importe quel film. “Je n’ai jamais rencontré quelqu’un qui ne sache pas qui est Winnie l’ourson”, a déclaré Waterfield lors d’une récente interview téléphonique depuis Amsterdam.

Mais certainement, tout le monde n’a pas été aussi heureux à l’idée que l’un des ours les plus bienveillants devienne un monstre sauvage. Waterfield dit qu’il reçoit quotidiennement des messages lui disant qu’il est diabolique, et même des menaces de mort. Une personne a déclaré qu’elle appelait la police.

“Il faut avoir la peau dure pour faire un film comme celui-ci”, déclare Waterfield. “Cela me déconcerte. Les gens pensent que faire une version alternative de lui s’infiltre en quelque sorte dans leur esprit et détruit leurs souvenirs. Quand j’entends dire que j’ai ruiné l’enfance des gens, je suis vraiment confus. Plus d’entre eux.”

Waterfield prévoit déjà des suites avec Peter Pan, Bambi et bien d’autres. (Le livre de Felix Salten “Bambi, A Life in the Woods” est également tombé dans le domaine public l’année dernière.)

Jennifer Jenkins, professeur de droit et directrice du Duke’s Center for the Study of Public Domain, a l’habitude d’opérer dans un domaine relativement calme et byzantin du droit d’auteur et des questions épineuses de droits. Elle écrit une chronique annuelle le 1er janvier pour la “Journée du domaine public”. Mais rien n’a fait sonner son téléphone comme “Winnie l’Ourson : Sang et Miel”.

Le film a clairement touché une corde sensible ; des millions de personnes ont regardé sa bande-annonce en ligne. (Commentaire typique : « Je n’arrive pas à croire que ce film soit réel. ») Et Jenkins, qui croit fermement aux avantages à long terme du domaine public, a été quelque peu perplexe face à la tempête déclenchée par un film comme « Winnie le Ourson : Du sang et du miel.” Elle compare les problèmes du domaine public comme ceux-ci à la façon dont la liberté d’expression est un droit, que vous soyez d’accord ou non avec ce qui est dit.

“Certaines utilisations du matériel du domaine public seront les bienvenues pour certains et dérangeantes pour d’autres”, déclare Jenkins. “Mais je ne pense pas que le nouveau contenu sape uniformément la valeur de l’œuvre originale. J’ai les livres originaux. Je les adore. Le fait que ce film slasher soit sorti n’a aucun effet sur ce que je ressens à propos de la création originale d’AA Milne. ou les croquis au crayon d’EH Shepard.”

Il convient de noter qu’une grande partie de l’empire Disney était lui-même construit sur le domaine public. “La Belle et la Bête” vient de la version 1756 du conte de fées de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont. « La Belle au bois dormant » vient du conte de fées de Charles Perrault de 1697. “Aladdin” vient de la collection de contes folkloriques “Le Livre des Mille et Une Nuits”.

Bien que Jenkins ne puisse pas penser à trop de personnages qui ont eu une entrée aussi discordante dans le domaine public que Pooh, des films comme “Pride and Prejudice and Zombies” (2016) et le livre de 2021 “The Great Gatsby Undead” sont des points de référence.

“Les gens adorent ajouter des zombies aux œuvres du domaine public”, déclare Jenkins.

Pour elle, “Winnie the Pooh: Blood and Honey” n’est peut-être pas l’exemple le plus glorieux des effets du domaine public, mais cela fait partie d’un processus dont dépend la créativité humaine et dont elle prospère. “Blood and Honey” ne laissera peut-être pas une marque durable dans les Hundred Acre Woods, mais quelque chose le fera un jour. Craquez pour les douleurs de croissance.

“Le fait que certaines personnes puissent être dérangées ou révoltées par cette réutilisation particulière de certains personnages de Winnie l’ourson n’enlève rien à la valeur du domaine public”, déclare Jenkins. “C’est ainsi que les gens à travers l’histoire ont créé. Ils se sont toujours inspirés d’œuvres antérieures ou s’en sont inspirés. Le temps nous dira avec ce film ou toute autre réutilisation de Winnie l’Ourson et Porcinet si des films comme celui-ci seront récompensés sur le marché ou avoir un attrait durable.

“Mon truc est toujours: le temps nous le dira.”