Winnie Harlow et Jeremy Scott font les nouveaux juges de la coupe

Il y aura plus que de nouveaux créateurs sur la deuxième saison de Faire la coupe.

Le mardi 2 mars, Amazon Studios a annoncé que le Heidi Klum et Tim Gunnla compétition de mode dirigée obtiendra une deuxième saison. En plus de cette nouvelle passionnante, il a été révélé que le mannequin Winnie Harlow et directeur créatif de Moschino Jeremy Scott seront les juges, remplaçant les juges de la première saison Naomi Campbell, Nicole Richie, ancien Vogue Paris éditeur en chef Carine Roitfeld, designer Joseph Altuzarra et blogueuse de mode italienne Chiara Ferragni.

À propos de l’ajout de Harlow et Scott au panel des juges, Gunn a noté dans un communiqué: « Je suis ravi d’être réuni avec Heidi pour la deuxième saison de Faire la coupe et pour Winnie et Jeremy de se joindre en tant que juges. Ils apportent tous deux une voix et une perspective uniques pour nous aider à mettre ces créateurs au défi d’aiguiser leurs compétences et de sortir de leur zone de confort pour devenir les prochains noms de la mode. «

Amazon Studios a également annoncé que des juges surprises apparaîtront au fil de la saison deux.