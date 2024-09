Winnie Au parle du plaisir chaotique de capturer des chiens devant la caméra pour son livre, Cone of Shame

Basé à Brooklyn, New York, Winnie l’ourson est une photographe éditoriale et commerciale qui passe son temps à photographier « les gens, les animaux, la nourriture et les espaces où vivent toutes ces choses ». Elle vient de sortir un nouveau livre de table basse, publié par Union Square & Co (une empreinte de Barnes & Noble) intitulé Cône de la honte.

Au cas où vous ne le sauriez pas, « Cône de la honte » est un terme d’argot pour un collier élisabéthain : un grand dispositif en plastique en forme de cône placé autour du cou d’un animal de compagnie pour l’empêcher de lécher ou de mordre les plaies ou les sites chirurgicaux. Le nom vient du fait que les animaux de compagnie ont souvent l’air à la fois comique et affligés lorsqu’ils les portent.

Le livre présente des photographies de 60 chiens différents portant des cônes sur mesure. L’objectif du projet est de sensibiliser les gens aux chiens de sauvetage ayant des besoins médicaux urgents.

La série a été exposée récemment à Fotografiska New York, Fotografiska Tallinn et Fotografiska Stockholm. Chaque chien, cône et toile de fond ont été conçus comme un mélange de formes, de tons et de textures abstraits. Les cônes ont tous été créés par le designer Marie-Yan Morvanqui collabore avec Winnie depuis 2017.

Nous ne nous en cacherons pas (aïe) : nous adorons cette série et étions impatients de discuter avec Winnie de la manière dont elle s’y est prise pour la réaliser.

Inspiration originale

Commençons par la question évidente : qu’est-ce qui a inspiré ce sujet inhabituel ? « Cone of Shame est né de deux choses », explique Winnie. « Tout d’abord, j’avais toujours vu des chiens porter des cônes après une opération, et cette image et cette forme étaient en quelque sorte gravées dans ma tête et flottaient autour de moi. Je savais qu’il y avait quelque chose de fort dans ce visuel et que je pouvais en faire quelque chose d’intéressant.

« J’ai aussi aimé la façon dont les cônes donnaient à un chien un air à la fois triste et drôle », poursuit-elle. « Et le cône a une nature transformatrice : lorsqu’il est porté, il transforme réellement l’énergie d’un chien. J’ai donc voulu créer une série qui transforme notre propre vision du cône. J’ai décidé de retourner le cône de la honte et d’en faire un moment majestueux, beau et artistique. »











La deuxième raison qui a fait de Cone of Shame une série est le décès de Tartine, la chienne corgi de Winnie. « On lui a diagnostiqué un cancer de la gorge et après environ un mois de chimiothérapie et d’innombrables visites chez le médecin, nous avons dû l’euthanasier », se souvient-elle. « C’était l’une des décisions les plus difficiles que nous ayons jamais eu à prendre. »

« Cette expérience a été très difficile et triste, et m’a fait prendre conscience du coût élevé des factures médicales pour les chiens. Cela m’a donné envie de m’assurer que d’autres propriétaires d’animaux de compagnie n’auraient pas à prendre de décisions médicales en fonction de leurs finances. J’ai donc décidé que la série Cone of Shame aiderait à collecter des fonds pour les chiens secourus ayant des besoins médicaux urgents. »

Par conséquent, pour chaque impression, carte de vœux et désormais livre vendu mettant en vedette le Cône de la Honte, une partie des bénéfices est reversée au fonds Recovery Road d’Animal Haven.

Projet passion

Prendre des portraits d’animaux, en particulier de chiens, a toujours été une passion pour Winnie. « C’est un sujet qui m’intéresse depuis le début de ma carrière », se souvient-elle. « J’ai toujours été intéressée par l’évolution du rôle des chiens dans la famille moderne.

« L’une des premières séries sur lesquelles j’ai travaillé était un projet mettant en scène des chiens photographiés chez eux. J’ai tout filmé sur pellicule moyen format, et c’était ma première exploration dans la création de portraits royaux de chiens qui montraient leur statut élevé dans les foyers d’aujourd’hui. Cette série a été exposée à Photoville à New York, et l’une des images était ma première image publiée dans un magazine : un magazine d’art appelé Look Look. »

Depuis, elle a réalisé de nombreuses autres séries sur les chiens, notamment une série de portraits lors de la parade canine d’Halloween à New York, une série de mode intitulée Bodega Bitches et une série en cours intitulée At Home, qui présente des images composites de son chien, un basset hound de sauvetage appelé Clementine, dans divers endroits autour de sa maison, que Winnie a photographiés pendant la pandémie.











« Mon travail consiste à capturer des personnalités, qu’il s’agisse d’êtres humains, de chiens ou d’autres animaux », explique-t-elle. « J’aime travailler avec la couleur et l’incorporer dans mes photographies, et j’aime montrer la réalité, mais avec une légère touche personnelle. Je m’inspire de la photographie de portrait classique et de la photographie de rue, comme celle d’Avedon et de Cartier-Bresson.

« J’aime aussi m’inspirer des peintres et d’autres artistes », ajoute-t-elle. « Je crois que certaines des plus belles photographies du monde sont simplement simples et belles et n’ont pas besoin d’être trop compliquées pour transmettre beaucoup de choses. »

Faire face au chaos

Malgré la gravité et la tristesse des raisons qui ont motivé ces séances, les rires ont également été nombreux. « Les chiens sont toujours un peu imprévisibles, ce qui fait en grande partie le plaisir de les photographier », remarque Winnie. « Par exemple, Honeynut le teckel était super belle mais elle ne voulait PAS rester sur notre arrière-plan. La plupart de mes photos la montrent en train de courir en dehors du plateau. Je pense qu’elle devait assister à une réunion plus importante. »

Elle se souvient aussi avec tendresse : « Le logo du lagotta romagnolo enroulé pour être placé dans un sac à dos sur un scooter. Un chien classique de New York. Puis il y avait Bowie, un mélange de husky qui porte un cône en fausse fourrure, qui s’est présenté avec son propre animal de soutien émotionnel.

« Bowie et Uma sont les meilleurs amis du monde, inséparables, et ils font tout ensemble », explique-t-elle. « Uma a passé tout le shooting dans un coin à regarder et à encourager Bowie, agissant comme son « animal de soutien émotionnel » pendant la séance photo.











Elle n’oubliera jamais non plus le temps passé sur le plateau avec Calvin le komondor. « Il ressemble à une serpillère géante », dit Winnie. « C’était difficile de trouver son visage. Les komondors demandent beaucoup d’entretien. Il avait apparemment pris deux ou trois bains la semaine de la séance photo pour être prêt. Et pour aller se promener, il fallait attacher tous ses cordons en queue de cheval pour qu’il ne se fasse pas pipi dessus. C’était un spectacle à voir. »

La star de la couverture de Winnie, Izzy, était également adorable, « mais elle a clairement bavé partout sur son cornet. Donc, beaucoup des notes de retouche pour l’image de couverture impliquaient « enlevez la bave ici ». Et même si je ne citerai pas de noms, il y avait certainement au moins un chien qui a fait caca dans notre studio. Étonnamment, cela n’est pas arrivé souvent. Cela fait partie du travail avec les animaux. »

Moments de vent et maintien de la fraîcheur

Winnie explique qu’elle utilisait un ventilateur (« le type EFX utilisé sur les séances de mode ») pour garder ses chiens au frais et pour créer des « moments de vent » avec les chiens à poils longs. « Nous avions deux chiens différents dans le livre dont le plat préféré était le bagel », se souvient-elle. « Il n’y a rien de plus new-yorkais que ça. » Et puis il y avait Lola le Saluki, qui adorait courir après un stylo laser comme un chat. « C’est le premier chien que je rencontre qui fait ça », note-t-elle.

Certains des modèles canins ne voulaient pas rester immobiles, alors pour les mettre en place, l’assistante de Winnie devait leur caresser le dos ou les fesses jusqu’à ce qu’ils soient satisfaits. « Pendant ce temps, je zoomais sur un gros plan du visage du chien pour obtenir quelque chose d’élégant, et pas du tout comme un chien qui se fait trop chouchouter en coulisses. »

Heureusement, Penn, la Terre-Neuve, est venue avec sa propre couverture rafraîchissante orange vif pour l’aider à rester au frais entre les prises de vue. « C’est une race très grande et poilue, donc elle a vite chaud », dit-elle.











Photographier des animaux de compagnie nécessite toujours beaucoup de préparation, mais parfois, ce qui se passe le jour J n’est pas tout à fait ce à quoi on s’attendait. « Vous arrive-t-il de commander une lessive en ligne », demande Winnie, « en pensant que vous recevrez une lessive de taille standard, mais ensuite, une toute petite version miniature de la lessive apparaît à votre porte ? Eh bien, les chiens sont similaires dans le sens où, même en prenant des mesures et en regardant des photos, parfois, leur échelle n’est pas celle à laquelle on s’attend. L’un de nos modèles, Bodhi the Mutt, s’est présenté et était beaucoup plus grand que ce qu’il paraissait sur les photos. Nous avons fait en sorte que cela fonctionne, mais notre arrière-plan était un peu plus petit qu’il n’aurait dû l’être pour sa taille. »

L’importance d’un casting silencieux et soigné

Le meilleur conseil de Winnie pour ceux qui essaient de suivre ses traces ? « Essayez toujours de créer un environnement calme et serein pour les chiens », dit-elle. « Pensez-y comme à un spa pour chiens. Donc pas de musique forte, pas trop de monde, pas d’autres chiens autour et beaucoup de friandises. De plus, le propriétaire du chien ou un proche de celui-ci doit toujours être présent. »

Le casting est également d’une importance évidente. Pour cette série, Winnie a reçu des candidatures de son réseau et de celui de Marie-Yan, d’Instagram, de castings de rue et d’agences animalières. « Marie-Yan et moi décidions ensemble quels seraient les chiens finaux que nous choisirions, en fonction de leur apparence, de leur disponibilité, de leur couleur et de leur tempérament », dit-elle. « Nous avions souvent des conversations très sérieuses pour essayer de choisir entre différents chiens et j’étais vraiment stressée en essayant de prendre la bonne décision, en essayant de mettre le plus de diversité possible de types de chiens dans le livre. C’était le genre de conversations qui ressemblaient beaucoup au film Best in Show. »

Winnie et Marie-Yan avaient initialement imaginé une histoire de beauté avec des gens pour Refinery 29 alors qu’ils travaillaient sur une séance photo. « Elle n’avait pas encore beaucoup travaillé avec des chiens, mais elle était à fond dans le concept du projet et elle aimait la qualité abstraite que le travail avec des chiens apportait », se souvient Winnie.











Marie-Yan a créé sur mesure chaque cône de la série, et les deux ont travaillé ensemble sur ce livre pour décider des concepts, des couleurs et des chiens, et de la manière dont ils s’agenceraient tous ensemble. « Elle a donc joué un rôle essentiel dans la création de Cone of Shame », ajoute Winnie. « Nous sommes maintenant amies et cela a été merveilleux de travailler avec elle pendant tant d’années. Elle est le mélange parfait entre un être humain adorable et une artiste extrêmement talentueuse. »

Winnie souhaite avant tout que le livre apporte de la joie aux gens. « Le livre est dédié à mon ancien chien Tartine, et si vous lisez l’introduction, il parle du décès de Tartine et de la difficulté de cette période. Il parle de transformation et de la façon dont je me suis procuré ce moment difficile de ma vie pour le transformer en quelque chose de meilleur et de plus heureux. Je veux aussi que les gens sachent qu’il y a tellement de chiens qui ont besoin de fonds pour des besoins médicaux, et qu’en achetant Cone of Shame, nous pouvons tous contribuer à collecter plus d’argent pour ces chiots dans le besoin. »