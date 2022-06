Winnebago, La-Z-Boy, Revlon et autres

Découvrez les entreprises qui font les gros titres avant la cloche :

Winnebago (WGO) – Le constructeur de véhicules récréatifs a vu son action bondir de 3,4 % après avoir dépassé les estimations supérieures et inférieures pour son dernier trimestre. Winnebago a gagné 4,13 dollars ajustés par action, contre une estimation consensuelle de 2,96 dollars, aidés par des prix plus élevés et une augmentation de ses marges bénéficiaires brutes.

La-Z-Boy (LZB) – La-Z-Boy a progressé de 8,2 % dans les échanges avant commercialisation après avoir publié des résultats trimestriels meilleurs que prévu, notamment des ventes record pour le fabricant de meubles. La société a également déclaré qu’elle concentrait ses efforts sur la réduction de son arriéré et sur les délais de livraison.

Revlon (REV) – Les actions Revlon ont bondi de 32% dans les échanges avant commercialisation, poursuivant un rallye qui a commencé après que le fabricant de cosmétiques a déposé une demande de mise en faillite au titre du chapitre 11 la semaine dernière. Revlon a grimpé de 91% vendredi et a encore bondi de 62% hier.

Korn Ferry (KFY) – La société de conseil a annoncé un bénéfice trimestriel ajusté de 1,75 $ par action, dépassant les estimations du consensus de 20 cents, avec des revenus dépassant également les prévisions de Wall Street. Les résultats ont été dopés par un bond de 30 % des revenus de redevances par rapport à l’année précédente. Korn Ferry a également annoncé une augmentation de 25% du dividende et son action a augmenté de 3,1% dans les échanges avant commercialisation.

Airbnb (ABNB) – Airbnb a chuté de 2,4% dans le pré-marché après que JMP Securities l’ait rétrogradé à « performance du marché » de « surperformance du marché », affirmant que le bond post-pandémique de la demande de voyages se reflète déjà dans l’évaluation d’Airbnb.

Dow Inc. (DOW) – Les actions du fabricant de produits chimiques ont chuté de 4,2% en action avant la commercialisation après que le Credit Suisse a déclassé l’action de « sous-performante » à « neutre ». Le Credit Suisse a déclaré que plusieurs facteurs liés à la pandémie qui ont stimulé Dow et ses pairs pourraient être en train de s’inverser.

PulteGroup (PHM) – PulteGroup a chuté de 3,2 % dans les échanges avant commercialisation après que RBC Capital Markets a déclassé l’action du constructeur de maisons de « surperformance » à « performance du secteur ». RBC a également réduit ses estimations de bénéfices en s’attendant à ce que le marché de l’habitation se détériore davantage à mesure que les taux hypothécaires continuent d’augmenter.

Equity Residential (EQR) – Equity Residential a été mis à niveau pour « surperformer » de « secteur performant » chez RBC Capital Markets. RBC estime que le FPI immobilier résidentiel bénéficiera de sa concentration sur les locataires aisés.

New Relic (NEWR) – L’action de la société de plateforme d’analyse de données a bondi de 3,4 % en précommercialisation après que Jana Partners a divulgué une participation de 5,4 %. Dans un dossier auprès de la SEC, Jana a déclaré qu’elle pensait que l’action était sous-évaluée et représentait une opportunité d’investissement intéressante.