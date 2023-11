Wink Martindale des Giants blessé, surpris par les critiques de McKinney

Jordan RaananRédacteur d’ESPNLecture de 4 minutes

Giants DC se dit surpris par les commentaires du safety Xavier McKinney Le coordinateur défensif des Giants, Wink Martindale, explique pourquoi les commentaires du sécurité Xavier McKinney l’ont surpris.

EAST RUTHERFORD, NJ — Le coordonnateur défensif des Giants, Wink Martindale, a déclaré qu’il s’était senti blessé et surpris par les commentaires du sécurité Xavier McKinney après la défaite 30-6 de dimanche contre les Raiders.

McKinney a déclaré qu’après le match, les dirigeants de l’équipe n’étaient “pas vraiment entendus”. Le safety de quatrième année est l’un des capitaines défensifs.

La défense des Giants avait joué un bon football avant la défaite des Raiders. Il n’avait accordé que 33 points lors des trois matchs précédents.

Cette plainte particulière était une plainte que Martindale, connu pour son approche amicale envers les joueurs, n’avait jamais entendu au cours de ses 36 années de carrière d’entraîneur.

“Oui, cela m’a surpris parce que c’est la première fois dans ma carrière qu’un joueur fait une telle déclaration”, a-t-il déclaré. “Je pense que c’était le cas du gamin qui était simplement frustré d’avoir perdu. Nous avons parlé. Nous avons clarifié les choses. L’exemple qu’il m’a donné de ce dont il parlait était un ajustement en cours de jeu.

“Il lui a vraiment fallu un certain temps pour souligner exactement de quoi il s’agissait. Mais je pense que vous grandissez à partir de cela, et je lui ai juste dit que c’est quelque chose qui fait mal au vestiaire. Cela fait mal à la salle défensive quand vous dites quelque chose comme ça. “.

L’entraîneur Brian Daboll a déclaré que McKinney jouerait son rôle habituel dimanche en tant que sécurité partante contre les Cowboys. Il n’y aurait aucune discipline sur le terrain pour exprimer ses opinions.

La critique d’après-match a encore frappé fort. Cela a blessé Martindale, connu pour ses réunions « Keep It Real » et sa politique de porte ouverte. Il considère ses réunions défensives comme un lieu sûr qui se termine toujours par une demande si quelqu’un a des questions ou des préoccupations.

“Ça faisait [hurt]”, a déclaré Martindale. “C’est le cas parce que j’ai toujours été ouvert et honnête avec les joueurs. Je pense que si vous avez un problème, c’est juste la façon dont nous gérons les choses dans cette pièce. »

C’est pourquoi c’était particulièrement hors du champ gauche pour le coordinateur défensif.

“Vous le lisez et vous dites : ‘Quoi ?! S—, de quoi parle-t-il ?'”, a déclaré Martindale. “Tout va bien. Nous passons à autre chose.”

La plainte de McKinney n’a guère fait l’unanimité. Cela semblait être plus isolé qu’autre chose.

“Ce n’est pas mon point de vue ou mon interprétation de ce qui se passe”, a déclaré le secondeur et capitaine de première année Bobby Okereke. “Mais je ne veux jamais invalider son point de vue et ce qu’il ressent. Je le connais, Wink et [Daboll] J’en ai parlé et je suis parvenu à une sorte d’accord, de compréhension.”

“De ce genre de choses, quand les choses se passent, il est préférable de s’en occuper en interne. Gardez les affaires familiales, les affaires familiales, du point de vue de la distraction.”

Les Giants tiennent des réunions des capitaines tous les vendredis matins à 8 h 15 HE, avant les réunions défensives. À l’intérieur se trouvent les 10 capitaines de l’équipe, l’entraîneur, les coordonnateurs et la directrice des opérations d’entraînement Laura Young.

C’est là que le staff technique souhaite que les plaintes soient entendues.

“Nous ouvrons simplement la parole”, a déclaré Okereke. “‘Est-ce que quelqu’un a quelque chose ? Purifiez l’air. Y a-t-il des conversations, quelque chose venant du vestiaire que vous souhaitez porter à mon attention ?’ Nous parlons du programme de la semaine. Nous parlons des incontournables offensivement, défensivement. Nous parlons du plan. L’entraîneur vous demande si vous souhaitez ajouter quelque chose. Boum, boum, boum. Discussions ouvertes.

La saison a été difficile pour les Giants (2-7), et il semble que des fissures commencent à apparaître. Ils ont perdu des matchs difficiles contre les Bills et les Jets ces dernières semaines ; ils sont maintenant confrontés à la réalité de jouer le reste de la saison sans leur quart partant après que Daniel Jones se soit déchiré le LCA au genou droit contre les Raiders.

Daboll n’a pas voulu commenter directement les commentaires de McKinney. Il a simplement souligné la configuration qu’ils ont mise en place.

“Je dirais, écoutez, les réunions que nous avons, nous les avons depuis deux ans, sont de bonnes réunions productives”, a déclaré Daboll. “Je dirais que la communication de moi-même, des coordinateurs, des joueurs et du retour des joueurs, je me sens très à l’aise avec cela.”