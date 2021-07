Wink girl Priya Prakash Varrier réagit à la pêche à la traîne et dit « J’ai affronté beaucoup de choses en 3 ans et je suis devenue insensible » | Nouvelles des gens

New Delhi : L’actrice Priya Prakash Varrier est devenue une sensation du jour au lendemain en 2017 – tout cela grâce à son clin d’œil qui a fait d’elle un coup de cœur national. Priya ou ‘wink girl’, comme on l’appelle récemment dans le thriller romantique Telugu intitulé Ishq: Not a Love Story with Sajja Teja.

Dans une interview avec Pinkvilla.com, Priya Prakash Varrier a expliqué comment faire face à la pêche à la traîne en ligne. Elle a déclaré: « Ces gens ont tendance à oublier que même si vous êtes une personnalité publique, nous avons tous une vie personnelle. Nous sommes tous de simples êtres humains à la fin de la journée et vous vivez une vie normale comme les autres et c’est le truc. ils ont tendance à oublier. Je ne pense pas que vous puissiez toujours être responsable de la publication de certaines choses sur Instagram et je suis une personne qui se maintient sans filtres sur Instagram. Je montre mon moi vulnérable et heureux, donc je pense que les gens devraient commencer normaliser tout cela. Vous ne pouvez pas toujours être bien gardé et être comme les autres veulent que vous soyez. En parlant de trolls, j’ai fait face à beaucoup de choses en 3 ans et je suis devenu insensible. Je prends juste des points positifs et j’ignore les autres. »

Sa co-star Sajja Teja a également réagi aux trolls et a déclaré à Pinkvilla: « Je n’ai pas vu beaucoup de trolls pour être très honnête, mais je le prends de manière très positive. Au moins, ils passent du temps, ils savent qui je suis et c’est ma priorité. Ma perspective sera comme si au moins j’atteignais beaucoup de gens… ils me connaissaient au moins en tant qu’acteur, en tant qu’acteur en herbe c’est ma priorité d’être remarqué par plus de gens . »

Réalisé par SS Raju et produit par le studio de production Mega Super Good Films, Ishq: Not a Love Story met en vedette Sajja Teja et Priya Prakash Varrier dans les rôles principaux. Le thriller romantique est un remake d’un film malayalam 2019 du même nom. Le film sort le 30 juillet 2021.